Cu un scor de 85%, Beko Europe a primit certificarea Top Employer Europe 2026 în opt piețe europene precum Italia, Franța, Germania, Polonia și Regatul Unit, dar și în România, pentru performanța sa în patru domenii-cheie: etică și integritate, incluziune și diversitate, scop și valori bine definite, leadership.

Această realizare reconfirmă demersurile făcute de companie pentru a construi o cultură organizațională care prioritizează bunăstarea angajaților, dezvoltarea profesională și incluziunea.

Fabio Colombo, Executive Vice President Human Resources în cadrul Beko Europe, declară:

„Recunoașterea acordată din nou de Top Employers Institute reflectă angajamentul nostru constant față de practicile de resurse umane la nivel european, chiar și într-o perioadă marcată de provocări semnificative pentru industria noastră. Rămânem atenți la nevoile și perspectivele angajaților, concentrați pe a cultiva o cultură organizațională bazată pe respect, dialog și grijă.”

„Pentru noi, această certificare confirmă un mod de lucru construit în timp la nivel de grup. În România, suntem parte activă a acestei abordări, prin stabilitate, investiții continue în dezvoltarea echipelor și un mediu de lucru predictibil, bazat pe dialog și încredere”, adaugă Marius Mihăilescu, CEO Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru

Programul Top Employers reprezintă standardul global de referință în recunoașterea excelenței în practicile de resurse umane. Certificarea este acordată în urma unui proces riguros de evaluare, care include Top Employer HR Best Practices Survey, analize bazate pe date și audituri realizate de evaluatori independenți ai Top Employers Institute.

În 2026, Beko Europe s-a remarcat în mod special prin performanța în patru domenii-cheie: etică și integritate, incluziune și diversitate, scop și valori clare, leadership. Aceste direcții sunt susținute prin inițiative concrete menite să creeze un mediu de lucru sigur, incluziv și adaptat nevoilor reale ale angajaților.

La nivel local, Beko România contribuie activ la această recunoaștere prin programe și inițiative care susțin dezvoltarea profesională, echilibrul dintre viața personală și cea profesională și consolidarea sentimentului de apartenență. Valorificăm diversitatea prin inițiative precum Beko Women Community, zona de dezvoltare personală și wellbeing – WellCare Journey și HR Talks –, precum și Fresh Start Internship, pentru a forma generația următoare de profesioniști. De asemenea, sunt derulate multiple programe de recunoaștere, inclusiv nominalizări peer-to-peer, pentru a aduce în lumină contribuțiile valoroase.

Aceste demersuri reflectă modul în care direcția globală este transpusă în inițiative relevante la nivel local, reunite sub angajamentul cultural „Feels Like Home”.

„Pentru noi, această certificare este rezultatul unui efort consecvent de a construi un cadru în care oamenii se simt văzuți, ascultați și sprijiniți. În Beko România, cultura organizațională se construiește prin felul în care lucrăm împreună și avem grijă de oameni, punând accentul pe respect, încredere și dialog deschis. Pornind de la nevoi reale, gândim proiecte care să ofere claritate, echilibru și sprijin, susținând dezvoltarea profesională și personală.”

Maria Tătaru, HR Director Beko România

Top Employers Institute este autoritatea globală în certificarea excelenței în practicile de resurse umane. Până în prezent, a certificat peste 2.300 de organizații din 122 de țări și regiuni, iar companiile recunoscute ca Top Employers au un impact pozitiv asupra vieții profesionale a peste 9 milioane de angajați la nivel global. În acest an, certificarea a fost acordată unui număr de 1.286 de organizații din întreaga lume.

Despre Beko Europe

Beko Europe este o companie de top în industria electrocasnicelor, construită pe un angajament pe termen lung față de Europa, cu focus pe îmbunătățirea vieții de zi cu zi prin produse și soluții fiabile, inovatoare și sustenabile. Cu capacități solide de producție, cercetare-dezvoltare și design, Beko Europe îmbină amploarea industrială cu proximitatea față de consumatori, oferind electrocasnice care aduc performanță, eficiență și încredere în locuințele de zi cu zi. Compania este deținută în proporție de 75% de Beko B.V. și 25% de Whirlpool Corporation.

Ca parte a grupului Beko, recunoscut drept compania numărul unu în Europa în categoria electrocasnicelor, Beko Europe reunește un portofoliu de 15 branduri de încredere — printre care Beko, Whirlpool*, Hotpoint și Indesit — alături de tehnologii avansate, servicii solide de relații cu consumatorii și un accent tot mai puternic pe conectivitate, soluții încorporabile, design și eficiență energetică.**

Aliniată Acordului de la Paris și inițiativei Science-Based Targets, Beko Europe susține angajamentul companiei-mamă de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050. Acest angajament a fost recunoscut prin obținerea celui mai mare scor în cadrul evaluării S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) din industria DHP Household Durables, pentru al șaptelea an consecutiv (rezultate din 16 octombrie 2025)*, precum și prin clasarea Beko pe locul 17 în topul „Worlds Most Sustainable Companies 2025”, realizat de TIME Magazine și Statista.**

www.bekoeurope.com

* Sursa: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 edition, Beko Corp, electrocasnice mari, conform categoriei „Major Appliances”, GBO, volum de vânzări retail, date aferente anului 2025.

** Licența este valabilă doar pentru anumite jurisdicții.

*** Datele prezentate aparțin Arçelik A.Ş., compania-mamă a Beko.

Sursa foto: Beko

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE