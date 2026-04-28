Cristi Nistor, unul dintre cei mai experimentați fotografi sportivi din România, a integrat un iPhone 17 Pro Max în fluxul său real de lucru. Nu ca înlocuitor al aparatelor profesionale, ci ca un instrument adaptat ritmului alert, presiunii și nevoii de a livra rapid. În fotografia sportivă de mare intensitate nu există a doua șansă: ai doar fracțiuni de secundă pentru a surprinde cadrul și câteva minute pentru a-l livra. Pentru fotojurnalistul Cristi Nistor, această realitate definește de peste două decenii modul în care lucrează.

Recent, pe lângă echipamentul său profesional obișnuit, a început să folosească în condiții reale de competiție un iPhone 17 Pro Max, nu pentru a testa promisiuni teoretice, ci valoarea practică din teren. Testul nu s-a desfășurat în condiții controlate, ci acolo unde contează cu adevărat: în mijlocul competițiilor, în deplasare între probe, contra cronometru. Sportivii intrau și ieșeau din cadru în câteva secunde, iar lumina se schimba imprevizibil.

Probe de viteză: reacție rapidă și fotografiere în rafală

Primele competiții în care Cristi Nistor a utilizat iPhone-ul au fost cele de patinaj viteză — mediul în care afli imediat dacă echipamentul poate ține ritmul. Sportivii apar în cadru pentru câteva clipe, iar fiecare tur oferă o singură oportunitate reală pentru un cadru expresiv.

„Am lucrat în modul rafală, la rezoluția standard, exact cum aș proceda cu o cameră profesională. Telefonul a răspuns rapid, fără întârziere, permițând o secvență de imagini din care poți selecta ulterior momentul exact — de exemplu, clipa în care patinatorul atinge efortul maxim.”

La bob, presiunea este și mai mare. Săniile trec în fracțiuni de secundă, totul desfășurându-se cu o viteză greu de anticipat.

„Aici contează reacția rapidă mai mult decât orice setare fină. Din nou, modul rafală a fost soluția, iar faptul că telefonul nu a blocat în momente critice a făcut diferența.”

ProRAW la rezoluție maximă: control și flexibilitate în editare

După competiții, când sportivii așteaptă rezultatele sau urcă pe podium, ritmul se schimbă complet. În aceste momente, Cristi Nistor a trecut la ProRAW la rezoluție maximă — mai ales în contextul iluminării mixte din săli, unde flexibilitatea post-procesării devine esențială.

„În general, îmi place să păstrez cât mai mult din informația originală a imaginii, pentru a transmite emoția fără filtre, iar acest format îți permite exact asta. Practic, ai mai multă libertate ulterior — poți ajusta lumina sau culorile fără să pierzi detalii.”

Culori naturale și redare fidelă a detaliilor

În ceea ce privește procesarea imaginii, Cristi Nistor a rămas fidel propriilor preferințe și în testul cu iPhone-ul.

„Prefer culorile cât mai aproape de realitate, fără procesare agresivă. La fel am procedat și aici, folosind stilul fotografic ‘Neutral.”

Modul Portret s-a dovedit util în zona mixtă, unde expresiile sportivilor spun adesea mai mult decât acțiunea propriu-zisă, în timp ce Modul Macro a permis surprinderea unor detalii rareori vizibile: textura gheții sau uzura echipamentului după o cursă intensă.

Editare rapidă direct pe teren

Unul dintre avantajele clare subliniate de fotojurnalist a fost capacitatea de a edita și livra imaginile direct de pe telefon, fără echipamente suplimentare.

„Ritmul competiției nu îți permite să amâni selecția sau procesarea imaginilor. Am folosit modul Pro din Adobe Lightroom, care îmi oferă control manual complet asupra timpului de expunere și diafragmei — esențial pentru a compensa iluminarea artificială complexă din săli. Pentru ajustări rapide, Snapseed a fost perfect: retușare locală a texturii, evidențierea detaliilor musculare și dinamica compoziției. Practic, întregul flux — de la captură la livrare — s-a mutat pe un singur dispozitiv.”

Autonomie și transfer rapid

O zi de competiții înseamnă ore de fotografiere, editare și transfer de fișiere. Cristi Nistor recunoaște că a pornit cu rezerve în privința autonomiei.

„Recunosc că aveam temeri legate de baterie. În practică, telefonul a rezistat mai bine decât mă așteptam, fără probleme de supraîncălzire și fără să necesite intervenții constante. În plus, fișierele ProRAW — considerabile ca dimensiune — s-au transferat instantaneu prin conexiuni de mare viteză, permițând descărcarea imediată pentru editare, fără a perturba fluxul de lucru din teren.”

Concluzia: performanță în condiții reale de competiție

După mai multe zile petrecute între arene și zonele de acces, concluzia fotojurnalistului vine firesc, din experiență. Testul a arătat că granița dintre fotografia mobilă și cea realizată cu aparate profesionale a devenit în mare parte irelevantă — iar competițiile sportive au fost terenul de testare perfect.

„Apple a reușit să aducă fotografia mobilă în punctul în care poate satisface, în anumite situații, cerințele reale din teren. Nu înlocuiește complet echipamentul profesional, dar îl completează într-o măsură mult mai mare decât aș fi anticipat. Iar într-un context în care fiecare moment contează, să ai la îndemână un instrument rapid, flexibil și suficient de puternic îți schimbă cu adevărat modul de lucru.”