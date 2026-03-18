Dua Lipa este noul ambasador de brand global pentru Nespresso

18 martie, București: Nespresso anunță cu încântare colaborarea cu celebra artistă Dua Lipa în rolul de nou ambasador, marcând un nou capitol remarcabil pentru brand. După 40 de ani în care a revoluționat modul în care bem cafeaua, Nespresso continuă să-și depășească limitele, de această dată alături de una dintre cele mai influente figuri culturale ale generației sale.

Superstarul pop mondial Dua Lipa este admirat nu doar pentru stilul său distinct și prestațiile sale remarcabile, ci și pentru influența sa ca reper modern de stil și trendsetter. Aflată într-o continuă evoluție, ea întruchipează un spirit al curiozității și al explorării, valori aflate în centrul universului Nespresso. Cu o ancoră puternică în artă și divertisment, Nespresso a pus întotdeauna în valoare acele momente de inspirație în care ideile prind contur, iar ritualurile de zi cu zi devin extraordinare.

„Suntem încântați să o primim pe Dua Lipa în familia Nespresso. Este o adevărată exploratoare, mereu curioasă, mereu dispusă să încerce ceva nou, iar această energie se potrivește perfect cu direcția în care ne îndreptăm ca brand. Scopul nostru este să susținem explorarea fără limite prin cafea excepțională, iar Dua dă viață acestei mentalități într-un mod modern și firesc. Împreună, vrem să inspirăm o nouă generație să se deschidă cu încredere către gusturi noi și să descopere cum un moment dedicat cafelei poate deveni ceva cu adevărat excepțional”, a declarat Leonardo Aizpuru, Director de Marketing al Nespresso.

Dincolo de muzică, Dua Lipa a creat spații de conversație importante dedicate poveștilor, exprimării creative, descoperirilor culturale și ritmurilor care ne modelează viața de zi cu zi. De la cărțile pe care le promovează, până la conversațiile pe care le inițiază, Dua invită publicul la momente de reflecție și conexiune. Aceste momente redau angajamentul propriu al Nespresso față de creativitate și cultură. Colaborările sale cu diverși artiști subliniază curiozitatea, versatilitatea și dorința de a-și extinde constant orizonturile creative.

„Simt că am crescut alături de Nespresso. Întotdeauna a existat un aparat Nespresso prin apropiere – acasă, cu familia mea, pe platourile de filmare sau într-o cameră de hotel – așa că parteneriatul cu Nespresso a fost, sincer, o decizie ușoară. Îmi place foarte mult modul în care explorează mereu sortimente noi și găsește modalități de a evolua ca brand. Colaborarea noastră a fost deja foarte plăcută și acesta este doar începutul.” a declarat Dua Lipa

Noua campanie globală va fi lansată în curând

Pe 14 aprilie, Nespresso va lansa Vertuo World, o nouă campanie globală desfășurată pe toate platformele, marcând începutul unei noi ere creative pentru brand. Condusă de Dua Lipa, campania aduce o expresie modernă a angajamentului Nespresso față de explorare și față de experiențele rafinate din jurul cafelei. Pe lângă rolul central al artistei în această nouă direcție de brand, campania îl va aduce în scenă și pe longevivul ambasadorul al brandului, George Clooney, oferind o legătură familiară cu moștenirea Nespresso.

Despre Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso este pionier și reper global în domeniul cafelei porționate de înaltă calitate. Compania colaborează cu peste 168.550 de fermieri din 18 țări prin programul Nespresso Sustainable Quality Plan, dezvoltat împreună cu Rainforest Alliance, ce promovează practici sustenabile pentru ferme și peisaje înconjurătoare. Lansat în 2003, acest program îmbunătățește randamentul și calitatea recoltelor, asigurând un lanț sustenabil de aprovizionare cu cafea de înaltă calitate și sprijinind, în același timp, mijloacele de trai ale fermierilor și ale comunităților.

În 2022, Nespresso a obținut certificarea B Corp™, alăturându-se unei mișcări internaționale din care fac parte peste 9.700 de companii orientate spre un scop care respectă standardele B Corp de responsabilitate socială și mediu, precum și de transparență.

Cu sediul central în Vevey, Elveția, Nespresso operează în 96 de piețe și are peste 14.000 de angajați. În 2024, rețeaua sa de retail globală cuprindea 818 boutique-uri. Mai multe informații sunt disponibile pe www.nestle.nespresso.com.

