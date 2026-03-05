Scopul societății mixte este dezvoltarea, construcția și operarea unui portofoliu de proiecte BESS (Sisteme de stocare a energiei în baterii) cu o capacitate de până la 1.500 MW / 3.000 MWh în România, Bulgaria și Italia, dintre care 1.000 MW sunt preconizați să fie implementați în următoarele 12 luni.

Pentru construcția acestor stații de stocare vor fi utilizate sisteme de baterii răcite cu lichid cu durată de două ore, bazate pe tehnologie inovatoare LFP, maximizând atât energia utilizabilă livrată, cât și siguranța operațională.

Cele două companii își unesc forțele contribuind cu expertiza lor specifică în dezvoltare, construcție și managementul energetic. Pentru Grupul PPC, având o prezență consolidată în toate cele trei țări, asigură dezvoltarea rapidă a proiectelor și managementul eficient al energiei, în timp ce METLEN, valorificând experiența sa îndelungată și know-how-ul dovedit, asigură construcția proiectelor la timp și la standarde înalte de calitate.

Pe lângă susținerea operării parcurilor fotovoltaice și eoliene adiacente – prin stocarea energiei excedentare pentru a fi injectată în rețea în perioadele fără soare sau vânt – unitățile de stocare vor contribui și la stabilitatea sistemului energetic. Prin operarea acestor și a viitoarelor sisteme de stocare a energiei, gestionarea producției de energie regenerabilă este optimizată, contribuția cu energie este maximizată, iar potențialul complet al producției de energie electrică din surse regenerabile este utilizat eficient.

Investițiile în stocare asigură utilizarea optimă a producției de energie electrică din surse regenerabile și contribuie suplimentar la creșterea stabilității sistemului energetic, atât la nivel național, cât și regional.

Pentru Grupul PPC, acest acord asigură implementarea unei părți semnificative din obiectivul său privind stocarea energiei pentru următorii trei ani, garantând în același timp o execuție rapidă. Totodată, termenii acordului garantează calitatea construcției și operarea eficientă a proiectelor de stocare, care vor fi diversificate geografic în țările în care Grupul operează deja și vor fi amplasate în proximitatea proiectelor de energie regenerabilă pentru a optimiza performanța acestora.

Pentru METLEN, această colaborare reprezintă un moment important în implementarea strategiei sale de consolidare a prezenței în proiecte de stocare a energiei la nivel european, valorificând expertiza extinsă în dezvoltarea, construcția și operarea infrastructurii energetice. Stocarea energiei, așa cum este evidențiat și în Planul de Afaceri pe Termen Mediu, constituie un pilon central pentru maximizarea valorii portofoliilor de energie regenerabilă și facilitarea tranziției către un sistem energetic curat cu penetrare ridicată a surselor regenerabile. Prin dezvoltarea proiectelor BESS în piețe strategice europene și prin parteneriatul cu Grupul PPC, METLEN își consolidează rolul internațional, accelerează implementarea planului său de investiții și contribuie decisiv la crearea unui sistem energetic mai rezilient și sustenabil.

„Acest acord creează valoare pentru ambele părți și extinde și mai mult prezența deja semnificativă a Grupului nostru în Europa de Sud-Est. În același timp, proiectele de stocare a energiei deja în implementare vor asigura utilizarea optimă a energiei electrice produse din surse regenerabile și, în plus, stabilitatea sistemului energetic în țara noastră și pe întregul continent european. PPC este, de asemenea, un pionier în acest domeniu, deoarece planul de investiții al Grupului include investiții semnificative în sisteme de stocare a energiei”, a declarat Konstantinos Mavros, Renewables Deputy CEO, Grupul PPC

„Acordul cu Grupul PPC marchează încă un pas semnificativ în strategia METLEN de a dezvolta și implementa proiecte care susțin tranziția energetică și dezvoltarea sustenabilă în Europa. Prin combinarea experienței și expertizei internaționale ale METLEN în dezvoltarea, construcția și operarea proiectelor energetice cu prezența puternică a PPC pe piețele regionale, demonstrăm în practică faptul că stocarea energiei este un catalizator pentru maximizarea valorii surselor regenerabile de energie și pentru asigurarea fiabilității sistemelor energetice”, a declarat Nikos Papapetrou, Renewables Chief Executive Director, Storage & Energy Transition Platform, METLEN.

