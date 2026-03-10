Interviu Borut Petek, Chief Global Affairs Officer, Super Technologies

Anterior, Borut Petek a activat în cadrul Guvernului Sloveniei, inclusiv în cadrul cabinetului Prim-ministrului sloven, în perioada în care țara a aderat la Uniunea Europeană și la NATO, a intrat în Spațiul Schengen și a adoptat moneda Euro. El deține un doctorat în științe politice și și-a desfășurat cercetarea doctorală în cadrul Universității Harvard și la Belfer Center for Science and International Affairs. 

În prezent, Petek este Visiting Policy Fellow postdoctoral la Oxford Internet Institute, Universitatea Oxford. De asemenea, este Director Non-executiv și Președinte al Comitetului de Audit și Risc la Fortenova Group, unul dintre cele mai mari conglomerate din Europa de Sud-Est.

Domnule Petek, din perspectiva dumneavoastră globală, care este cea mai mare „momeală” pe care piața neagră o folosește pentru a fura clienții de la operatorii licențiați și de ce este aceasta o amenințare directă la adresa siguranței jucătorului?

Compania noastră este activă în piețe din Europa și America Latină și putem afirma, cu certitudine, faptul că observăm același tipar peste tot. Platformele ilegale atrag jucătorii operând fără regulile și mecanismele de protecție pe care operatorii reglementați trebuie să le respecte. Nu verifică dacă clienții sunt minori, nu intervin atunci când cineva are nevoie de ajutor și nu au obligația de a proteja consumatorii vulnerabili.

Operatorii licențiați trebuie să respecte standarde stricte: verificarea identității și a vârstei, controale împotriva spălării banilor, limite de depunere și monitorizarea comportamentelor care depășesc un anumit nivel de risc. Companiile care dețin licență locală operează într-un sistem reglementat, plătesc taxe și sunt supravegheați de autorități. Platformele ilegale ignoră pur și simplu aceste reguli.

Piața neagră nu este doar o alternativă nereglementată. Este o activitate infracțională. Autoritățile din întreaga lume tratează din ce în ce mai mult jocurile de noroc ilegale online drept o formă de criminalitate organizată. Recent, autoritățile europene coordonate prin Eurojust (Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală) au destructurat o rețea ilegală de jocuri de noroc online care aveau încasări de aproape 1 miliard de euro. Aceste platforme operează în afara supravegherii financiare, generând riscuri clare de spălare a banilor și alte activități infracționale.

În realitate, există două piețe: una care respectă legea, plătește taxe și protejează consumatorii, și alta operată de rețele criminale care exploatează clienții și ignoră regulile. Atunci când operatorii legali dispar din spațiul public, cei ilegali umplu rapid acest gol.

România a făcut eforturi semnificative în direcția digitalizării. În ce măsură ajută tehnologia (AI, monitorizarea tranzacțiilor în timp real) la depistarea site-urilor „fantomă” și unde se oprește responsabilitatea operatorului și începe datoria statului în această luptă?

Tehnologia joacă astăzi un rol foarte important. Operatorii licențiați pot analiza fluxurile de plăți și tiparele comportamentale în timp real, ceea ce permite identificarea mult mai rapidă a activităților suspecte față de acum câțiva ani. Totuși, tehnologia are și limite clare.

Operatorii își pot monitoriza propriile platforme, dar nu pot închide site-uri ilegale și nici nu pot bloca rețele de plăți transfrontaliere. În practică, platformele ilegale reapar rapid sub noi domenii sau rute alternative de plată. Pentru a combate acest fenomen este nevoie de acțiune coordonată din partea guvernelor, autorităților de reglementare și instituțiilor financiare. Asigurarea unui mediu concurențial echitabil este, în ultimă instanță, responsabilitatea statului. Autoritățile de reglementare și cele de aplicare a legii au instrumentele necesare pentru a elimina operatorii ilegali care ignoră regulile.

Am văzut provocări similare în alte industrii digitale. În urmă cu douăzeci de ani, o mare parte din piața de film și muzică era dominată de platforme pirat precum Pirate Bay. Printr-o combinație de aplicare mai fermă a legii și apariția unor servicii legale precum Netflix, Spotify sau Apple Music, acele piețe au migrat treptat către ecosisteme reglementate.

Același principiu se aplică și aici: aplicarea fermă a legii, combinată cu platforme legale accesibile, reduce spațiul de acțiune pentru operatorii ilegali.

Există opinia că taxarea excesivă a operatorilor legali „hrănește” direct piața neagră. Care este pragul critic la care reglementarea devine contraproductivă și împinge jucătorii către site-uri nelicențiate?

Aceasta este, în esență, o chestiune economică legată de stimulente și concurență. Jocurile de noroc online reprezintă o piață digitală, iar schimbarea platformei se poate face în câteva secunde.

Dacă reglementarea, inclusiv supraimpozitarea, crește semnificativ costul operării legale, în timp ce operatorii ilegali nu au nicio astfel de obligație, echilibrul concurențial se schimbă. Companiile licențiate își pierd treptat capacitatea de a concura cu platforme care nu plătesc taxe și nu respectă reguli de conformitate.

Istoria arată că atunci când factorii de decizie încearcă să suprime cererea prin reglementări din ce în ce mai restrictive, activitatea nu dispare, ci migrează către piața neagră. Obiectivul politicilor publice ar trebui să fie menținerea celei mai mari părți a activității în cadrul reglementat, unde există protecție a consumatorului și obligații fiscale.

În piețele mature, măsurile de joc responsabil funcționează ca un scut. Cum poate un operator legal educa un jucător care a căzut deja în capcana unui site ilegal, unde nu există limite de depunere sau protecție socială?

Instrumentele de joc responsabil funcționează doar în cadrul reglementat. Operatorii licențiați oferă limite de depunere, opțiuni de autoexcludere și sisteme care detectează din timp comportamentele riscante. 

Aceste mecanisme sunt monitorizate de autorități și susținute de organizații specializate. Dar ele există doar în piața reglementată. Platformele ilegale elimină complet aceste protecții, deoarece mai puține limite înseamnă profituri mai mari pentru acestea. 

Interviu Borut Petek, Chief Global Affairs Officer, Super Technologies

Cum vedeți colaborarea cu ONJN în contextul noilor reglementări? Există un dialog constructiv sau asistăm la măsuri adoptate sub presiune politică?

Avem un dialog constructiv cu autoritățile române. În orice industrie reglementată, obiectivul ar trebui să fie clar: companiile responsabile respectă regulile, plătesc taxe și operează transparent, în timp ce operatorii ilegali sunt eliminați din piață.

La nivel european, guvernele recunosc din ce în ce mai mult că jocurile de noroc ilegale nu sunt doar o problemă de reglementare, ci și una de criminalitate. În multe privințe, provocarea seamănă cu comerțul ilicit din alte sectoare, precum cel al tutunului.

De aceea, cooperarea dintre autorități, organele de aplicare a legii și operatorii responsabili este esențială. Guvernele au autoritatea de a aplica legea, iar companiile care operează legal dețin expertiza practică necesară pentru a identifica operatorii ilegali și a sprijini măsurile de aplicare.

Super este un partener de încredere pentru autorități. În acest sens, construim un departament dedicat de Global Affairs pentru a colabora mai sistematic cu autoritățile și factorii de decizie. În următoarele săptămâni vom deschide o prezență la Bruxelles și analizăm posibilitatea unei prezențe la Washington mai târziu în acest an.

Sectorul reglementat contribuie semnificativ la finanțele publice ale României. Între 2023 și 2025, compania noastră a contribuit cu aproximativ 1,13 miliarde de euro la bugetul de stat, plățile anuale crescând de la 267 de milioane de euro în 2023 la 451 de milioane de euro în 2025.

Care este mesajul dumneavoastră pentru clienții români care, în fața restricțiilor locale, ar putea fi tentați să caute alternative „la negru” în online? Ce pierde un jucător când renunță la siguranța unui brand licențiat?

Să fim realiști cu privire la modul în care funcționează piețele. Dacă oamenii doresc să joace, vor găsi o modalitate de a o face. Am petrecut o mare parte din cariera mea analizând modul în care guvernele reglementează piețe complexe, iar lecția este mereu aceeași: când sectorul ilegal crește, consumatorii sunt cei care pierd. Întrebarea reală este dacă acest lucru se întâmplă într-un sistem reglementat sau în afara lui. 

Atunci când un client utilizează un operator licențiat, există reguli: identitatea este verificată, fondurile sunt protejate, există instrumente de joc responsabil și supraveghere din partea autorităților.

În schimb, în mediul platformelor ilegale, dacă ceva nu funcționează, spre exemplu dacă câștigurile nu sunt plătite, dacă datele bancare sunt utilizate abuziv sau dacă platforma dispare, de multe ori nu există nicio autoritate care să poată interveni.

Așadar, alegerea este simplă: o piață reglementată, cu protecție și responsabilitate, sau piața neagră, unde aceste garanții pur și simplu nu există.

Foto: Super Technologies

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Unica.ro
Ea are 59 de ani, el are 38! Îndrăgita actriță, pe care o știi sigur de la TV, a „furat” inima unui tinerel și trăiește o poveste de dragoste ca-n telenovele! În timp ce gurile rele aruncă cu noroi, ea și iubitul se afișează peste tot împreună / FOTO
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Elle.ro
Viviana Sposub nu își mai ascunde relația cu Iustin Chiroiu. Cum au apărut cei doi pe internet: „Nu e ușor să îți surprinzi iubita…” Video
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Stiri Mondene 12:50
Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Stiri Mondene 12:04
Ce face Adela Popescu în timp ce soțul ei, Radu Vâlcan, se află în Thailanda. „Îmi spune cât de greu îi este”
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața