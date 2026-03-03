În cadrul campaniei „Rutina ta zilnică de îngrijire orală”, mii de copii din întreaga țară vor primi produse de bază pentru igiena orală, precum pastă și periuțe de dinți, alături de sesiuni educaționale despre importanța periajului zilnic și a prevenției. Produsele din portofoliul Haleon, printre care Sensodyne și parodontax, sunt recomandate de profesioniști din domeniul sănătății și dezvoltate pe baza unor cercetări științifice riguroase, pentru a susține prevenția și menținerea sănătății orale pe termen lung.

Sănătatea orală, o problemă de sănătate publică

Datele  recente arată că sănătatea orală rămâne una dintre cele mai neglijate componente ale sănătății generale. Potrivit studiilor recente:

  • 2 din 10 români nu s-au spălat pe dinți niciodată;
  • Peste 50% dintre adulții din România prezintă dinți lipsă;
  • Mai mult de jumătate dintre copii și adulți au carii;
  • 8 din 10 români iau pastile atunci când au o urgență dentară, în loc să consulte un stomatolog. 

Aceste concluzii aparțin studiului „Barometrul sănătății orale”, realizat de Colegiul medicilor stomatologi din România, în 2024. Specialiștii atrag atenția că lipsa prevenției poate duce la probleme dentare cronice, durere, absenteism școlar și afectarea stimei de sine în rândul copiilor.

Intervenție concretă în comunități vulnerabile

Prin parteneriatul cu Salvați Copiii România, produsele donate vor ajunge la copiii din medii defavorizate, unde organizația desfășoară programe educaționale și socio-medicale.

Pe lângă distribuirea produselor, campania include și activități de educație pentru sănătate orală, cu accent pe formarea unor obiceiuri corecte încă din copilărie.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Salvați Copiii România, a declarat: „Pentru mulți copii din medii vulnerabile, accesul la produse de igienă orală nu este un lucru garantat. Prin acest parteneriat putem interveni concret, oferind nu doar produse de bază, ci și educație pentru prevenție, care poate avea efecte pe termen lung asupra sănătății lor.

Cum te poți implica 

  • Alege orice produs de îngrijire orală Haleon din gama Sensodyne sau parodontax
  • Folosește-l ca parte din rutina ta zilnică de îngrijire orală
  • Înscrie bonul fiscal pe site-ul dedicat campaniei – www.motivesazambesti.ro. Pentru fiecare bon înscris pe site, Haleon donează un tub de pastă de dinți copiilor vulnerabili, împreună cu Salvați Copiii România.

Prin acest demers, Haleon își reafirmă angajamentul pe termen lung față de sănătatea orală a copiilor, contribuind la sprijinirea a 18.500 de copii vulnerabili prin programe de educație pentru o igienă dentară corectă și prin promovarea unor obiceiuri esențiale pentru prevenție și îngrijire adecvată.

Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare, printr-un parteneriat între Haleon România și Salvați Copiii

Cătălin Dragoș Crânguș, Country Manager Haleon România, subliniază: „Sănătatea orală nu ține doar de estetică, ci de sănătate, încredere și calitatea vieții. Prin «Rutina ta zilnică de îngrijire orală», ne dorim să le reamintim oamenilor că prevenția începe acasă, cu gesturi simple. Parteneriatul cu Salvați Copiii România ne permite să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie de sprijin – în comunități vulnerabile și la copiii care nu au parte de acces la informații și îndrumare, privind îngrijirea corectă a dinților. Astfel, contribuim la construirea unor obiceiuri sănătoase și la o educație corectă de îngrijire orală.” 

Studiile mai arată că prevenția începe cu rutina:

  • periajul de două ori pe zi poate reduce riscul de carii cu până la 45%
  • periajul corect, timp de două minute, îndepărtează placa bacteriană cu 26% mai eficient

Cu toate acestea, mulți consumatori nu acordă suficientă atenție consecvenței zilnice. În comunitățile vulnerabile, aceste riscuri sunt amplificate de accesul limitat la servicii medicale și de lipsa resurselor pentru produse de bază.

Organizațiile implicate subliniază că sănătatea orală nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un element de bază al îngrijirii medicale preventive. Prin această intervenție, aproximativ 18.500 de copii vor beneficia de sprijin direct, într-un demers care combină accesul la produse de igienă cu educația pentru sănătate.

Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală și sesiuni de informare, printr-un parteneriat între Haleon România și Salvați Copiii

Caravana Sănătății Orale: testări stomatologice gratuite în cinci orașe

Totodată, Haleon derulează Caravana Sănătății Orale, un program dedicat publicului larg, care are loc în mai multe orașe din țară, în luna martie și începutul lunii aprilie. Inițiativa oferă evaluări gratuite pentru sensibilitatea dentară și sănătatea gingiilor, evidențiind importanța alegerii produselor potrivite nevoilor individuale. 

  • 7–8 martie – București
  • 14–15 martie – Craiova
  • 20–21 martie – Brașov
  • 28–29 martie – Cluj-Napoca
  • 4–5 aprilie – Iași

Caravana reflectă misiunea brandurilor Sensodyne și parodontax de a oferi soluții specializate și sprijină obiectivul Haleon de a promova prevenția și accesul la îngrijire orală informată în România.

Datele arată că sănătatea orală rămâne una dintre cele mai neglijate componente ale sănătății generale. Potrivit studiilor recente:

  • 65% dintre adulți se confruntă cu sensibilitate dentară;
  • 35% prezintă sângerări gingivale, un semn precoce al bolilor parodontale;
  • doar 6 din 10 copii se spală pe dinți de două ori pe zi.

Aceste concluzii sunt susținute de datele studiului Oral Health Care in Europe (2022), de cercetarea Haleon Omnibus (2025) și de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), evidențiind un decalaj semnificativ între nevoile reale de sănătate orală și comportamentele preventive adoptate în viața de zi cu zi. 

DESPRE HALEON ROMÂNIA

Haleon este un lider global în domeniul sănătății consumatorului, susținut de știință, inovație și o înțelegere autentică a nevoilor reale ale oamenilor. Cu o prezență solidă în România și ghidată de scopul global Haleon de a oferi o sănătate mai bună, zi de zi, cu umanitate, Haleon România acționează cu responsabilitate și transparență, având un angajament autentic față de îmbunătățirea vieții oamenilor și își asumă misiunea de a face sănătatea de zi cu zi mai accesibilă, mai incluzivă și mai sustenabilă pentru toți. Iar  prin parteneriate cu organizații non-guvernamentale și profesioniști din domeniul medical, Haleon România contribuie la proiecte dedicate educației pentru sănătate și intervențiilor în comunități vulnerabile.

