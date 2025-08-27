Premiera mondială: Noul T-Roc debutează mai inovator și rafinat ca niciodată

Dezvoltată complet de la zero, a doua generație a celui mai bine vândut model se mândrește cu un design expresiv și sisteme de propulsie inovatoare. Interiorul de înaltă calitate are un cockpit nou proiectat, un ecran Infotainment de până la 33 de centimetri și iluminare ambientală care creează o atmosferă de lounge. În plus, T-Roc oferă mai mult spațiu în interior și în compartimentul pentru bagaje. Noile sisteme de asistență și tehnologii din clasele superioare de autovehicule completează modelul. Exemplele includ Travel Assist și Selector al experienței de condus la volan.

În România, lansarea pe piață este programată pentru luna noiembrie. Prețurile recomandate se situeaza la 28.740 Euro TVA inclus pentru modelul 1,5 eTSI cu 85 kW/115 CP1 DSG.

Premiera mondială a noului T-Roc – aici în Canary Yellow. Foto: Volkswagen

A doua generație cu un design nou. Progresul semnificativ al modelului în ceea ce privește dezvoltarea poate fi observat la prima vedere în designul său puternic cu linii clare și minimaliste. Acesta păstrează ADN-ul caracteristic al modelului T-Roc, cu partea din spate în stil coupé și profită la maximum de avantajele oferite de lungimea totală cu 12 cm mai mare în comparație cu modelul precedent. Proporțiile mai mari sunt cele care fac posibil designul dinamic.

Designul iluminatului joacă, de asemenea, un rol semnificativ în noua interpretare a modelului T-Roc. Noile faruri cu leduri din față sunt standard. Farurile IQ.LIGHT LED matrix sunt disponibile opțional și sunt conectate la logoul Volkswagen iluminat în alb printr-o bandă îngustă de lumină. Partea din spate a modelului T-Roc are, de asemenea, o bară transversală LED continuă cu logoul Volkswagen iluminat în roșu (în funcție de echipament).

Interior de înaltă calitate și caracteristici de top în clasa sa. Interiorul a fost îmbunătățit semnificativ și impresionează prin calitatea sa premium, suprafețele moi și tehnologiile inovatoare. De exemplu, planșa de bord este tapițată cu un material nou dezvoltat, care creează o atmosferă de lounge împreună cu iluminarea ambientală. Noul T-Roc adoptă numeroase caracteristici de la modelele mai mari Tiguan și Tayron, cum ar fi cea mai recentă etapă evolutivă a controlului experienței la volan, care poate fi utilizată, printre altele, pentru a selecta profilurile de deplasare și pentru a controla volumul. O caracteristică nouă la T-Roc și la clasa sa este și afișajul head-up opțional pe parbriz, care proiectează informații importante, cum ar fi viteza sau pictogramele de navigație, direct pe parbrizul din fața șoferului.

Mai mult spațiu pentru până la cinci persoane. Noul T-Roc oferă spațiul perfect pentru drumuri lungi și confortul ideal pentru întreaga familie

Chiar dacă în față sunt așezate persoane cu o înălțime de peste 1,85 m, pasagerii de statură similară pot sta confortabil în spate, datorită celor 12 cm suplimentari adăugați la lungimea noului model T-Roc. În plus, un scaun ergoActive reglabil electric pe 14 direcții, cu funcție de masaj, va fi disponibil pentru prima dată în versiunea Style a modelului T-Roc. Volumul portbagajului crește cu 30 de litri, până la 475 de litri, când este încărcat până la înălțimea spătarului banchetei din spate.

Transfer de tehnologie datorită MQB evo. După actualele modele Tiguan (lansat în 2024) și Tayron (lansat în 2025), noul T-Roc este al treilea SUV de la Volkswagen bazat pe cea mai recentă etapă evolutivă a platformei modulare transversale, MQB evo – și beneficiază astfel de dezvoltările hardware și software ale acestei platforme. Acestea includ o nouă etapă de dezvoltare a Travel Assist3. Nu numai că asistă la schimbarea automată a benzii de circulație, dar poate reacționa cu și mai multă anticipație la limitele de viteză sau la ridicarea limitelor de viteză3. Pentru prima dată, noul T-Roc are la bord și sisteme precum Park Assist Pro1. Acest sistem utilizează funcția de memorie pentru a asigura parcarea antrenată și, astfel, complet automată pe distanțe de până la 50 de metri și permite utilizarea unui smartphone pentru a conduce autovehiculul în și din locurile de parcare3. Sistemul de avertizare acustic la ieșire este, de asemenea, disponibil ca opțiune și poate avertiza ocupanții înainte de deschiderea ușilor3 că se apropie mașini sau biciclete din spate.

Mild hybrid ca standard. Noul T-Roc va fi disponibil exclusiv cu motoare pe benzină turbo-hibride inovatoare pe piața europeană

Pentru lansare, sunt disponibile două propulsoare mild hybrid de 48 V (1,5 eTSI) cu 85 kW (116 CP)2 și 110 kW (150 CP)2. Acestea vor fi urmate de două sisteme de propulsie complet hibride, dezvoltate în întregime de la zero. Acestea au întotdeauna tracțiune față. La fel ca modelul precedent, noul T-Roc va fi disponibil ulterior și cu tracțiune integrală 4MOTION – în combinație cu motorul TSI de 2,0 litri, care va fi oferit și ca mild hybrid (mHEV). Un model T-Roc R va fi disponibil în viitor și ca varianta cea mai puternică. Toate modelele mild hybrid de 1,5 și 2,0 litri sunt echipate cu o cutie de viteze cu 7 trepte și ambreiaj dublu.

Nouă gamă de versiuni. Matricea de echipare pentru noul T-Roc va fi acum mai clar structurată și orientată către client. Pentru a simplifica cât mai mult configurația, Volkswagen a combinat caracteristicile și pachetele individuale standard și speciale cu cele patru versiuni de echipamente. Pachetele sunt adaptate cu precizie preferințelor clienților, rezultând o gamă simplificată de dotări standard și speciale la prețuri atractive. În plus, gama de pachete a fost redusă cu 50%. Linia de produse este alcătuită din versiunea Base (accent pe buget și funcționalitate), primul pachet de extindere este Life (accent pe funcționalitate și confort), precum și cele două versiuni de top Style (accent pe design și tehnologie) și R-Line (accent pe sportivitate).

Pentru noul model T-Roc sunt disponibile în total șase variante de vopsea: Pure White uni, Wolf Grey metallic, precum și noile culori Canary Yellow uni, Flamed Red metallic, Celestial Blue metallic și Grenadilla Black metallic. Plafonul este disponibil și în culoarea bicoloră Black uni. În plus, toate versiunile T-Roc pot fi comandate cu un cârlig de remorcare, a cărui sarcină permisă pe bara de tractare (80 kg) este concepută și pentru transportul bicicletelor electrice grele.

O mașină din Europa pentru Europa. Prima generație a modelului T-Roc a fost lansată pe piață în 2017 și s-a impus rapid. Un facelift a urmat in 2022. Anul trecut, aproximativ 292.000 de cumpărători de autovehicule noi din toată Europa au optat pentru acest model compact polivalent, care este produs la uzina portugheză din Palmela, lângă Lisabona. Un total de peste două milioane de unități au fost vândute până în prezent. Acest lucru face ca T-Roc să fie cel mai de succes model SUV de la Volkswagen din lume, după Tiguan.

1 T-Roc 1,5 eTSI (85 kW/115 CP) – consum de energie: în regim mixt 6,0–5,5 l/100 km; emisii de CO 2 : în regim mixt 137-124 g/km, clasa de CO 2 : E-D.

2 T-Roc 1.5 eTSI (110 kW/150 PS) – consum de energie: în regim mixt 6,0–5,5 l/100 km; emisii de CO 2 : în regim mixt 137–125 g/km, clasa de CO 2 : E–D.

3 În cadrul limitelor sistemului: șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să anuleze sistemul de asistență și nu este absolvit de responsabilitatea de a conduce autovehiculul cu grija și atenția cuvenite.

Foto: Volkswagen

