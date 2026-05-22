Wellhub se lansează în România, 7card devenind parte din platforma globală de wellbeing corporativ a companiei

Astfel, România se alătură platformei internaționale Wellhub, care reunește servicii de fitness, mindfulness, terapie, nutriție și somn într-un beneficiu integrat pentru companii și angajați. Wellhub deservește aproape 50.000 de clienți corporativi, conectează peste 5 milioane de angajați abonați și colaborează cu o rețea globală de peste 100.000 de furnizori de fitness și wellbeing, inclusiv aproape 30.000 de săli, studiouri și operatori de wellbeing din Europa.

Clienții și abonații existenți ai serviciilor de wellbeing corporativ din România vor începe tranziția către Wellhub, pachetele de beneficii anterioare oferite de 7card fiind înlocuite cu o experiență mai cuprinzătoare. Wellhub România combină baza solidă de servicii construită de 7card la nivel local cu platforma globală Wellhub, în urma integrării rezultând o soluție mai puternică, concepută pentru a crește nivelul de engagement al angajaților.

Wellhub este recunoscută pentru capacitatea de a genera un nivel de adopție în rândul angajaților de trei până la cinci ori mai mare decât în cazul beneficiilor tradiționale de wellbeing. Odată cu lansarea în România, compania aduce pe piața locală acest model validat, oferind companiilor posibilitatea de a înlocui soluțiile fragmentate cu o platformă unică, care susține participarea constantă, schimbări de comportament pe termen lung și rezultate de business măsurabile, precum creșterea productivității, îmbunătățirea retenției, reducerea absenteismului și un nivel mai ridicat de engagement în rândul angajaților.

„Este un moment important pentru piața din România. 7card a construit o bază solidă de-a lungul anilor, iar acum, ca Wellhub România, construim mai departe pe acest fundament, aducând o platformă globală, capabilități extinse și o experiență semnificativ îmbunătățită pentru clienții noștri. Nu este doar un rebranding, este o evoluție a modului în care wellbeing-ul susține rezultatele de business”, a declarat Dan Moraru, Country Lead, Wellhub România.

Wellhub se lansează în România, 7card devenind parte din platforma globală de wellbeing corporativ a companiei
Dan Moraru, Country Lead, Wellhub România

Dan Moraru devine parte din echipa de management locală a Wellhub după zece ani petrecuți în cadrul 7card, în care a dobândit o expertiză solidă asupra pieței locale. Din poziția de Country Lead, Dan Moraru asigură continuitatea și susține creșterea accelerată pe care Wellhub o previzionează pentru piața românească. Wellhub a intrat pe piața din România în 2022, prin achiziția 7card, iar această tranziție marchează următoarea etapă a integrării, prin aducerea completă a platformei globale pe piața locală.

Andrea Bandini, Head of Europe la Wellhub, a adăugat:

„Europa este o regiune cheie de creștere pentru Wellhub, iar România este o parte importantă a acestei expansiuni. Am văzut cum 7card a construit un business solid și de încredere la nivel local, iar această integrare ne permite să aducem întreaga forță a platformei noastre globale pe această piață. Wellbeing-ul nu mai este doar un beneficiu, este o decizie de business. Suntem mândri să susținem companiile de top din România cu o soluție concepută pentru a genera engagement real, a îmbunătăți performanța și a livra rezultate măsurabile.”

Wellhub se lansează în România, 7card devenind parte din platforma globală de wellbeing corporativ a companiei
Andrea Bandini, Head of Europe Wellhub

Tranziția oferă, de asemenea, noi oportunități pentru partenerii locali din zona de wellbeing, oferindu-le acces la o bază extinsă de utilizatori corporate și integrarea în rețeaua internațională Wellhub.

Pentru angajați, platforma evoluează de la un beneficiu axat în principal pe fitness la un ecosistem complet de wellbeing, cu extindere continuă către servicii digitale și soluții holistice. Pentru angajatori, Wellhub oferă un beneficiu mai eficient și mai ușor de gestionat, bazat pe un model flexibil, în care angajații își aleg planul potrivit, în timp ce companiile beneficiază de procese administrative simplificate și de un randament mai bun al investiției.

Procesul de tranziție către Wellhub România este în plină desfășurare, finalizarea completă a acestuia fiind estimată pentru sfârșitul lunii iulie 2026. Clienții existenți nu vor fi afectați de acest proces: contractele rămân în vigoare, accesul continuă fără întreruperi, iar politica de prețuri rămâne neschimbată în această etapă.

Lansarea Wellhub în România reprezintă un pas important pentru piața de wellbeing locală, aliniind-o la tendințele globale în care wellbeing-ul nu mai este doar un beneficiu, ci un factor strategic al performanței de business.

Despre Wellhub

Wellhub este o platformă de wellbeing corporativ care conectează angajații cu peste 100.000 de parteneri din domenii precum fitness, mindfulness, nutriție și somn, toate incluse într-un singur abonament. Aproape 50.000 de companii din 18 țări utilizează Wellhub pentru a oferi angajaților acces la programe de wellbeing corporativ. Cu Wellhub, angajații își pot susține starea de bine în fiecare zi, rezultatul fiind o productivitate mai mare, o retenție crescută și costuri reduse pentru asistență medicală. Acesta este Efectul Wellhub. E timpul să deveniți o companie de wellbeing, de astăzi! Pentru mai multe informații, vizitați https://wellhub.com/ro-ro/.

Foto: Wellhub Romania

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Unica.ro
Traian Băsescu a răbufnit: „Fiecare își pune condițiile lui! Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă. Pur și simplu, niște amatori care îngroapă țara”. Ce a spus despre Nicușor Dan a stârnit valuri de comentarii
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
GSP.RO
Întrebată despre originile numelui ei, Jaqueline Cristian a dezvăluit: „Nu are nimic de-a face cu asta. De fapt...
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
GSP.RO
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
Parteneri
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de mii de euro a Roxanei Nemeș: A plecat din țară cu gemenii și a plătit o avere la hotel

Alte știri

Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
Știri România 16:03
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu. Ce a făcut Răzvan Lucescu la 40 de zile după ce a murit tatăl lui
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Știri România 15:41
5 știri by Libertatea -Actualitate: Prețurile vacanțelor explodează, iar România așteaptă miliarde pentru apărare
Parteneri
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Adevarul.ro
„Copilul diavolului”. Mărirea și decăderea singurei femei membră Yakuza, temuta mafie japoneză
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Fanatik.ro
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără cu o prietenă nasc noi controverse
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Stiri Mondene 15:42
„Românii au talent” 22 mai 2026. Telespectatorii decid ultimii concurenți care ajung în marea finală
Alex Dobrescu, primele declarații din închisoare. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran. „A venit săptămânal. Camera intimă a fost folosită”
Stiri Mondene 15:35
Alex Dobrescu, primele declarații din închisoare. Ce spune despre relația cu Cristina Cioran. „A venit săptămânal. Camera intimă a fost folosită”
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
ObservatorNews.ro
Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
GSP.ro
„Asta ne-a cerut Chivu și a fost inflexibil!”. Denzel Dumfries dezvăluie rețeta succesului
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
Parteneri
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Mediafax.ro
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Wowbiz.ro
Cazul morții medicului Cristian Staicu ia o turnură neașteptată. Ce au descoperit anchetatorii
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani
KanalD.ro
Pilotul Kyle Busch, dublu campion NASCAR, s-a stins din viață la 41 de ani

Politic

Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Politică 11:29
Accesul pe Tâmpa va fi permis numai în situații de excepție. „Am dat dispoziție să se evacueze tot”, anunță primarul din Brașov
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Politică 11:17
Ce spune Ilie Bolojan despre formarea viitorului Executiv: „Cu cât vom avea un guvern stabil mai repede, cu atât va fi mai bine”
Parteneri
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
ZiaruldeIasi.ro
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4 transferuri dorite expres
Fanatik.ro
Probleme cu banii: Dan Șucu și Daniel Pancu nu se înțeleg! Salariul uriaș cerut de antrenor la Rapid și 4 transferuri dorite expres
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești
Spotmedia.ro
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești