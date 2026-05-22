Wellhub se lansează în România, 7card devenind parte din platforma globală de wellbeing corporativ a companiei

Astfel, România se alătură platformei internaționale Wellhub, care reunește servicii de fitness, mindfulness, terapie, nutriție și somn într-un beneficiu integrat pentru companii și angajați. Wellhub deservește aproape 50.000 de clienți corporativi, conectează peste 5 milioane de angajați abonați și colaborează cu o rețea globală de peste 100.000 de furnizori de fitness și wellbeing, inclusiv aproape 30.000 de săli, studiouri și operatori de wellbeing din Europa.

Clienții și abonații existenți ai serviciilor de wellbeing corporativ din România vor începe tranziția către Wellhub, pachetele de beneficii anterioare oferite de 7card fiind înlocuite cu o experiență mai cuprinzătoare. Wellhub România combină baza solidă de servicii construită de 7card la nivel local cu platforma globală Wellhub, în urma integrării rezultând o soluție mai puternică, concepută pentru a crește nivelul de engagement al angajaților.

Wellhub este recunoscută pentru capacitatea de a genera un nivel de adopție în rândul angajaților de trei până la cinci ori mai mare decât în cazul beneficiilor tradiționale de wellbeing. Odată cu lansarea în România, compania aduce pe piața locală acest model validat, oferind companiilor posibilitatea de a înlocui soluțiile fragmentate cu o platformă unică, care susține participarea constantă, schimbări de comportament pe termen lung și rezultate de business măsurabile, precum creșterea productivității, îmbunătățirea retenției, reducerea absenteismului și un nivel mai ridicat de engagement în rândul angajaților.

„Este un moment important pentru piața din România. 7card a construit o bază solidă de-a lungul anilor, iar acum, ca Wellhub România, construim mai departe pe acest fundament, aducând o platformă globală, capabilități extinse și o experiență semnificativ îmbunătățită pentru clienții noștri. Nu este doar un rebranding, este o evoluție a modului în care wellbeing-ul susține rezultatele de business”, a declarat Dan Moraru, Country Lead, Wellhub România. Dan Moraru, Country Lead, Wellhub România

Dan Moraru devine parte din echipa de management locală a Wellhub după zece ani petrecuți în cadrul 7card, în care a dobândit o expertiză solidă asupra pieței locale. Din poziția de Country Lead, Dan Moraru asigură continuitatea și susține creșterea accelerată pe care Wellhub o previzionează pentru piața românească. Wellhub a intrat pe piața din România în 2022, prin achiziția 7card, iar această tranziție marchează următoarea etapă a integrării, prin aducerea completă a platformei globale pe piața locală.

Andrea Bandini, Head of Europe la Wellhub, a adăugat:

„Europa este o regiune cheie de creștere pentru Wellhub, iar România este o parte importantă a acestei expansiuni. Am văzut cum 7card a construit un business solid și de încredere la nivel local, iar această integrare ne permite să aducem întreaga forță a platformei noastre globale pe această piață. Wellbeing-ul nu mai este doar un beneficiu, este o decizie de business. Suntem mândri să susținem companiile de top din România cu o soluție concepută pentru a genera engagement real, a îmbunătăți performanța și a livra rezultate măsurabile.”

Andrea Bandini, Head of Europe Wellhub

Tranziția oferă, de asemenea, noi oportunități pentru partenerii locali din zona de wellbeing, oferindu-le acces la o bază extinsă de utilizatori corporate și integrarea în rețeaua internațională Wellhub.

Pentru angajați, platforma evoluează de la un beneficiu axat în principal pe fitness la un ecosistem complet de wellbeing, cu extindere continuă către servicii digitale și soluții holistice. Pentru angajatori, Wellhub oferă un beneficiu mai eficient și mai ușor de gestionat, bazat pe un model flexibil, în care angajații își aleg planul potrivit, în timp ce companiile beneficiază de procese administrative simplificate și de un randament mai bun al investiției.

Procesul de tranziție către Wellhub România este în plină desfășurare, finalizarea completă a acestuia fiind estimată pentru sfârșitul lunii iulie 2026. Clienții existenți nu vor fi afectați de acest proces: contractele rămân în vigoare, accesul continuă fără întreruperi, iar politica de prețuri rămâne neschimbată în această etapă.

Lansarea Wellhub în România reprezintă un pas important pentru piața de wellbeing locală, aliniind-o la tendințele globale în care wellbeing-ul nu mai este doar un beneficiu, ci un factor strategic al performanței de business.

Despre Wellhub

Wellhub este o platformă de wellbeing corporativ care conectează angajații cu peste 100.000 de parteneri din domenii precum fitness, mindfulness, nutriție și somn, toate incluse într-un singur abonament. Aproape 50.000 de companii din 18 țări utilizează Wellhub pentru a oferi angajaților acces la programe de wellbeing corporativ. Cu Wellhub, angajații își pot susține starea de bine în fiecare zi, rezultatul fiind o productivitate mai mare, o retenție crescută și costuri reduse pentru asistență medicală. Acesta este Efectul Wellhub. E timpul să deveniți o companie de wellbeing, de astăzi! Pentru mai multe informații, vizitați https://wellhub.com/ro-ro/.

Foto: Wellhub Romania

