Peste 600 de posturi pentru creșele construite prin PNRR

Guvernul a aprobat scoaterea la concurs a 859 de posturi necesare funcționării a 34 de creșe noi construite prin Programul guvernamental „Sfânta Ana” și prin Programul național de construcții de interes public sau social. Măsura are ca obiectiv extinderea accesului la educația antepreșcolară și sprijinirea familiilor tinere, în contextul investițiilor finanțate prin PNRR.

Potrivit memorandumului, 621 de posturi sunt alocate creșelor construite prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Alte 238 de posturi sunt prevăzute pentru creșele realizate prin Programul național de construcții de interes public sau social.

Programul „Sfânta Ana” face parte din Componenta 15 – Educație din PNRR și urmărește construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe la nivel național, scrie Edupedu.

Executivul susține că măsura contribuie atât la creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, cât și la îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR.

În ce județe vor funcționa noile creșe

Dintre cele 34 de creșe vizate de memorandum, 24 sunt finanțate prin PNRR și sunt amplasate în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, București, Cluj, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Mureș, Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea și Vrancea.

Celelalte 10 creșe sunt construite prin Programul național de construcții de interes public sau social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș.

Cele mai mari alocări de posturi

Printre localitățile care vor beneficia de cele mai multe posturi în cadrul Programului „Sfânta Ana” se numără:

Sibiu – 57 de posturi;

Suceava – 51 de posturi;

București Sector 2 – 37 de posturi;

Cluj-Napoca – 37 de posturi;

Roman – 37 de posturi.

În cazul creșelor finanțate prin Programul național de construcții de interes public sau social, cele mai mari alocări sunt prevăzute pentru:

Dej – 37 de posturi;

Măneciu – 37 de posturi;

Moșnița Nouă – 34 de posturi.

Guvernul precizează că noile angajări vor fi realizate în limita cheltuielilor de personal deja aprobate prin buget. „Încadrarea se va realiza fără suplimentarea fondurilor aprobate pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului încadrat”, se arată în documentul adoptat de Executiv.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 , etapa I

Etapa I de înscrieri la creșă și grădiniță are loc în perioada 25 mai – 18 iunie 2026. În acest interval, părinții pot trece în cererile-tip de înscriere trei opţiuni, în ordinea preferinţelor. Cererea se depune la unitatea de învăţământ aleasă ca primă opţiune.

La creșă pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 luni şi 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri, iar la grădiniţă pot fi înscrişi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În perioada 25-29 mai sunt colectate cererile, între 2 şi 8 iunie sunt procesate cererile pentru prima opţiune, între 9 şi 12 iunie pentru a doua opţiune şi între 15 şi 17 iunie pentru cea de-a treia opţiune, În data de18 iunie 2026 sunt afişate rezultatele şi numărul de locuri rămase libere după această primă etapă de înscriere.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 – etapa a II-a

În perioada 22 iunie – 9 iulie 2026 are loc a doua etapă din cadrul procesului de înscrieri pe locurile rămase libere în urma primei etape, pe baza celor trei opţiuni exprimate în noile cereri de înscriere. Rezultatele vor fi afișate în data de 9 iulie 2026.

Înscrieri creșă și grădiniță 2026 – etapa de ajustări

Între 17 şi 27 august 2026, va avea loc etapa de ajustări, când vor fi înscrişi, pe locurile rămase libere, în baza solicitărilor părinţilor depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscrişi în primele două etape. Potrivit Ministerului Educaţiei, în această etapă pot fi înscrişi copiii nerepartizaţi după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 şi 5 ani, copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învăţământul primar şi nu au fost admişi, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/ CMBRAE şi copiii de peste 2 ani ai căror părinţi solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniţă.

În data de 28 august vor fi afişate rezultatele şi numărul de locuri libere după etapa de ajustări.

