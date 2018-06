Joachim Loew, selecționerul Germaniei, a trăit intens meciul cu Suedia: ”Ultimele două minute au fost dramatice”.

Selecţionerul Germaniei, Joachim Loew, a comparat meciul cu Suedia (2-1), disputat sâmbătă în grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, cu un thriller plin de emoţie, în care campioana mondială a reuşit să se impună graţie unui gol al lui Toni Kroos în ultimele secunde de joc.

”Nationalmannschaft” s-a salvat in extremis, marcând golul victoriei în prelungiri, prin Toni Kroos (90+5), după ce a fost condusă la pauză prin golul lui Ola Toivonen (32), iar Marco Reus (48) a egalat.

”Am apreciat că nu ne-au lăsat nervii şi nu ne-am panicat după ce am încasat golul. Nu ne-am pierdut capul şi am încercat să pasăm şi mai rapid, să-i facem să alerge pentru a obosi şi pentru a crea spaţii. La pauză, le-am spus să-şi păstreze calmul în următoarele 45 de minute, să încerce şi cu mingi lungi şi înalte, dar să continue şi cu pasele scurte, să joace vertical spre aripi şi să încerce să fie incisivi. Presiunea noastră a crescut tot mai mult în repriza secundă, dar nu am reuşit să marcăm deşi am avut mai multe ocazii clare”, a spus Loew.

Joachim Loew: ”A fost un thriler plin de emoție”

Tehnicianul a adăugat: ”Golul din timpul adiţional este un pic norocos, dar este rezultatul încrederii noastre în noi înşine. Sunt încântat pentru Toni Kroos, pentru că el a fost la originea erorii care ne-a costat primul gol. A fost un accident nefericit, dar ce a făcut bine a fost să tragă lovitura liberă din ultimul minut. Sunt fericit pentru el pentru că de obicei are 100% precizie în pase. Sunt bucuros că am răsturnat scorul şi am marcat acest gol vital”.

Loew a conchis: ”A fost un thriller plin de emoţie, ca un montagne russe până la fluierul final. Emoţiile s-au acumulat şi am avut ocazii enorme, precum cea cu capul a lui Mario Gomez, iar ultimele două minute au fost dramatice. Dar acest gen de lucruri există în fotbal, meciurile eliminatorii se decid adesea ca acesta. Nu e prima oară când am trăit aşa ceva”.

Toni Kroos, salvatorul Germaniei, a opinat că echipa sa ar fi putut avea un meci mai uşor dacă concretiza ocaziile mari ratate: ”Nu ne-am fructificat ocaziile. Ar fi trebuit să luăm conducerea în primele minute, nu am reuşit asta, însă acum ne bucurăm. Ştiu că foarte multă lume ar fi fost fericită să fim eliminaţi, dar nu le vom face viaţa uşoară. Acum trebuie să ne recuperăm, nu avem prea mult timp şi trebuie să batem Coreea de Sud convingător, pentru că sunt scenarii în care şi o victorie nu ar fi suficientă”.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 27 iunie, Coreea de Sud – Germania, la Kazan (Kazan Arena), şi Mexic – Suedia, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena), notează Agerpres.