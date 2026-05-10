Cum s-a produs tragedia

Tragedia a avut loc joi seară, 7 mai 2026, cu puțin timp înainte de ora 20.30, pe peronul 2/3 al gării Burgdorf.

Un grup de bărbați se afla pe peron când, din motive încă necunoscute oficial, unul dintre ei a ajuns pe șinele de cale ferată.

Deși mecanicul de locomotivă al unui tren care se apropia a declanșat imediat frânarea de urgență, coliziunea nu a putut fi evitată.

Echipele de intervenție ajunse la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile au fost prea grave. Victima a fost declarată decedată la locul accidentului.

Victima ar fi fost împinsă intenționat pe șine

Deși poliția nu a confirmat încă dinamica exactă, declarațiile de la fața locului indică o posibilă crimă. Un martor, Firat I., aflat într-un supermarket din apropierea gării, a relatat pentru publicația Blick ceea ce a aflat imediat după incident.

După ce a ieșit să filmeze scena, un bărbat înlăcrimat din anturajul victimei i-ar fi spus: „Nu mai face poze, ăla e prietenul meu care zace pe șine”.

Potrivit acestuia, un grup de aproximativ 10 persoane consuma alcool în zonă când a izbucnit o ceartă aparent inofensivă, care a degenerat rapid, iar victima ar fi fost împinsă intenționat sub roțile trenului.

Ancheta autorităților

Poliția cantonală din Berna, sub coordonarea parchetului regional Emmental-Oberaargau, nu exclude nicio ipoteză: accident fatal sau implicarea unei terțe persoane.

Ceilalți bărbați din grup au fost audiați și reținuți. Unul dintre ei a fost eliberat vineri, 8 mai 2026. Pentru un al doilea suspect, parchetul a solicitat instanței măsura arestului preventiv, decizia fiind încă în așteptare sâmbătă.

Autoritățile fac un apel public către oricine deține informații. În mod special, poliția caută un cuplu de tineri (o fată și un băiat) care se afla joi seara, la ora 20.30, la rampa de acces către linia 2/3.

Pentru gestionarea situației și demararea investigațiilor, la fața locului a avut loc o mobilizare masivă de forțe: pompieri, ambulanțe, serviciul de salvare aeriană Rega, angajați ai companiei feroviare SBB, experți criminaliști și Echipa de Îngrijire Psihologică a Cantonului Berna.

