Printre artiștii care vor cânta la nunta Andreei Bălan cu Victor se numără Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, 3 Sud Est și coregraful nea Mărin, care va fi însoțit de ansamblul său.

Andreea Bălan va schimba la nuntă 4 rochii pregătite special pentru fiecare moment-cheie al evenimentului și își va accesoriza ținutele cu bijuterii fine și elegante în valoare de 200.000 de euro.

Meniul ales de Andreea Bălan este bogat și variat

Potrivit Click, la aperitiv, cei 250 de invitați prezenți la nunta Andreei Bălan vor fi serviți cu Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline.

Nu va lipsi nici peștele, atent ales, un cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au un loc de cinste.

La meniul principal invitații celebrei artiste vor mai servi la nuntă și antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin.

Pentru meniul de nuntă va exista și un Live cooking unde invitații vor servi burger de vită cu cheddar și bacon crocant.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE