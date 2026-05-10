„Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, în vederea optimizării misiunii de răspuns”, a transmis ISU Dâmbovița.

La fața locului au fost mobilizate zeci de echipaje de urgență, inclusiv 11 autospeciale SMURD, o autospecială de transport persoane multiple, 17 autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic tip C și două autospeciale medicale tip A.

„Au fost evaluate un număr de 25 de persoane, iar după acordarea primului ajutor, 15 adulți și 2 copii au fost transportați la spital”, a transmis ISU Dâmboviţa.

În plus, la Unitatea de Primiri Urgenţe din Câmpulung s-au prezentat un număr de 13 persoane, deplasându-se cu mijloace proprii, potrivit News.

În total, 30 de persoane au ajuns la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Începând cu ora 3.27 Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

În urma controalelor efectuate, Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița a decis suspendarea activității restaurantului și aplicarea unor sancțiuni.

Ministerul Sănătății a transmis că au fost identificate nereguli grave de igienă, iar sancțiunile totalizează 51.000 de lei.

„Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița ​au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, sat Oncești, județul Dâmbovița și au aplicat amenzi în cuantum de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică”, a precizat Ministerul Sănătății.

Inspectorii sanitari au recoltat probe alimentare, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili sursa exactă a îmbolnăvirilor.

​Principalele nereguli descoperite:

Igienă deficitară: Lipsa triajului epidemiologic zilnic. Personal cu răni la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară.

Nereguli de personal: 5 lucrători zilieri fără control medical efectuat.

Curățenie improprie: Lipsa dezinfectanților avizați și folosirea hainelor vechi pe post de lavete.

​Siguranță alimentară: Absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort.

„​Pe lângă amenzile aplicate conform HG 857/2011, au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite”, a mai precizat Ministerul Sănătății.

În restaurantul din comuna Voinești au avut loc două evenimente la care au participat peste 300 de persoane.

„Din cele 41 de persoane (adulți și copii) cu simptomatologie digestivă (vărsături, greață, diaree), care au ajuns la spital, niciuna nu a rămas internată”, potrivit Ministerului Sănătății.

