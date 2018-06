Recordul mexicanului Rafael Marquez la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018

Fundaşul în vârstă de 39 de ani s-a alăturat compatriotului său Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) şi germanului Lothar Matthaeus (1982, 1986, 1990, 1994 şi 1998).

“Nu m-am gândit la asta. Voiam doar să-mi ajut echipa, pentru că eram într-o pasă proastă, cu multă presiune”, a precizat Marquez.

Fostul jucător al echipelor AS Monaco şi FC Barcelona, care a purtat culorile Mexicului la Cupele Mondiale din 2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018, a savurat faptul că a “învins o mare rivală, actuala campioană”.

“Suntem foarte motivaţi să continuăm pe această cale. Am avut oportunităţi foarte bune de care nu am profitat pentru a majora scorul. Dar şi un gol este suficient. Am suferit, dar am obţinut victoria”, a spus Marquez, care numără 144 de selecţii în naţionala Mexicului.

Starul mexican a avut şi probleme cu legea în ultimele luni, după ce în august 2017 Trezoreria americană l-a sancţionat îngheţându-i conturile pentru că ar fi participat la trafic de droguri.

Campioana mondială en titre, Germania, a fost învinsă surprinzător de selecţionata Mexicului cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Golul mexicanilor a fost înscris de Hirving Lozano (min. 35).

Reacții după eșecul Germaniei în fața Mexicului la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018: ”De ce râzi, Brandt? Ăsta e selfie-ul prostului”