Reacții după eșecul Germaniei în fața Mexicului la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018: ”De ce râzi, Brandt? Ăsta e selfie-ul prostului!”

Bild a ales ironia pentru a-şi exprima decepţia: “I-a văzut cineva pe campionii noştri mondiali? În orice caz, ei nu s-au aflat pe teren la Moscova”, a scris editorialistul, care a adăugat umor: “În ultimele luni, noi am tot vorbit de un posibil boicot al Cupei Mondiale din cauza situaţiei politice. Dar nu ne aşteptam la ce au pus în practică pe teren jucătorii lui Jogi (Loew) încă de la primul lor meci!”.

Folosint o captură de pe transmia postului German ZDF, în care Julian Brandt, 22 de ani, face la finalului jocului pierdut un selfie pentru suporteri, Bild scrie: ”De ce râzi, Brandt? Ăsta e selfie-ul prostului!”



”Doar o singură persoană poate râde acum! E atacantul de la Leverkusen, Brandt (19 goluri pentru Bayer în sezonul trecut). Înainte de a intra la vestiare, este rugat de un fan să facă o fotografie. Julian preia telefonul inteligent al suporterului, zâmbește și face instantaneul”, notează Bild.



”Sigur, după o astfel de înfrângere, e frustrare, dar trebuie să ne mulțumim și fanii. Era un băiat în gura în tunelului de la vestiare jucătorului, a țipat. la mine și asta a fost!”, a explicat Brandt.

Pentru ediţia online a marelui cotidian munchenez Sueddeutsche Zeitung, “există motive de nelinişte”.

“De multă vreme o echipă a Germaniei nu s-a arătat atât de dezordonată şi neputincioasă ca în această seară cu Mexic”, a scris Sueddeutsche Zeitung, adăugând: “Impresia se confirmă. 11-le german cel mai vârstnic din 2002 şi-a atins vârful capacităţilor sale în urmă cu patru ani”.

“Campioni mondiali încă timp de trei săptămâni”, a ironizat Zeit online.

“Fiesta Mexicana: start ratat pentru Germania” a titrat FAZ din Frankfurt.

Kicker, revista specializată în fotbal, a rămas în limitele analizei sportive: “Germania a pierdut meciul său de deschidere pentru prima oară la Cupa Mondială din 1982. O tactică inteligentă a mexicanilor a dus la căderea echipei selecţionerului Joachim Loew”.

Selecţionerul Germaniei, Joachim Loew, s-a declarat dezamăgit de jocul echipei sale în faţa Mexicului (0-1), în partida de debut la Cupa Mondială de fotbal ediţia 2018, disputată duminică la Moscova.

“Nu am avut succes cu pasele şi am pierdut mingile într-o manieră pe care nu am mai văzut-o până acum. Am jucat cu pase scurte şi acest lucru a permis adversarului nostru să ne ia mingea cu uşurinţă. Nu am fost concentraţi”, a declarat Loew la finalul jocului.

Selecţionerul german a subliniat că echipa sa a jucat “rău în prima repriză”, însă şi-a revenit şi s-a descurcat mult mai bine în repriza secundă, când a avut ocazia să egaleze, chiar dacă echipa Mexicului a continuat să fie periculoasă pe contraatac.

“Suntem dezamăgiţi. Am pierdut primul meci şi este ceva anormal pentru noi. Nu am jucat aşa cum o facem în mod obişnuit, în atac, cu pase rapide. Trebuie să ne învăţăm lecţia şi să facem lucrurile mai bine în partidele următoare”, a mai spus Joachim Loew.

Acesta a elogiat, totodată, naţionala Mexicului, “o echipă solidă”, cu “un joc bun pe contraatac” şi care “trece foarte bine din defensivă în atac”. “Sunt mari experţi în posesia mingii şi au jucători foarte rapizi, care profită foarte bine de spaţii”, a precizat germanul.

Germania n-a mai pierdut la un debut Mondial din 1982, 1-2 cu Algeria. Atunci a prins finala Mondială, pierdută cu Italia (1-3).

Campioana mondială en titre, Germania, a fost învinsă surprinzător de selecţionata Mexicului cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Golul mexicanilor a fost înscris de Hirving Lozano (min. 35).