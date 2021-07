Andrei Duban a absolvit cursurile de actorie la Academia de Teatru și Film, a avut diverse colaborări în televiziune, inclusiv cu TVR 1 și Kanal D, a dublat vocile personajelor din desene animate, a jucat în filme, iar în prezent – în piese de teatru.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, actorul a povestit o întâmplare care l-a marcat în vremea comunismului.

„A fost o chestie contradictorie. Ea (n.r. Elena Ceaușescu) mi se părea o scorpie când tăcea, mi se părea o femeie rea, după care mi-am luat așa o lecție, după unul dintre spectacole, au trimis mașina după mine la școală. Am fost scos din clasă, nu apucasem să le spun părinților și m-au dus la Comitetul Central. Am intrat în biroul președintei Organizației de Pionieri. M-a felicitat și mi-a spus că are un cadou pentru mine de la tovarășa Elena. Eu, în momentul ăla, am zis că e la mișto (…). Două cadouri mi-a făcut de-a lungul timpului. Când eram mai mic, o mașinuță de curse, de Formula 1, care la spate avea o rotiță și o brichetă, dar am aflat mai târziu asta. Când mergeau roțile din spate, ieșea mici scântei, ca la brichetă (…) Mă invidiau toți când au văzut ce aveam, dar le-am dat-o tuturor să se joace. Mai târziu, eram deja la liceu și am primit cadou un stilou cu peniță de aur cu care ei semnau decretele prezidențiale. Nu-l mai am, mi l-au furat la Revoluție. Nu am vorbit cu tovarășa niciodată (…)”, și-a amintit Andrei Duban.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube

