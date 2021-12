Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Boomerul și Milenialu”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, chef Adrian Hădean spune că legea antifumat, care a intrat în vigoare în 2016, e clară: dacă e spațiu închis, nu se fumează în interior: „mie îmi place să fumez trabuc, să pufăi, dar nu pot să o fac într-un loc în care este închis. Nu pot să o fac pe o terasă în care sunt înconjurat de oameni care mănâncă. Sau cum sunt acum «terase» care sunt închise de jur-împrejur și se fumează în ele. Asta mi se pare o inepție grozavă, o încălcare flagrantă a legii și o nepăsare maximă din partea autorităților care închid ochii. Poți să o numești cum vrei tu, «terasă», «Maria», dar dacă e închis, nu ai voie să fumezi în el”, a comentat bucătarul.

La vremea respectivă, când doar se vorbea despre o posibilă lege care ar putea interzice fumatul în localuri, chef Hădean, la inițiativa soției, a lansat o campanie care a durat destul de mult și prin care îi încuraja pe proprietarii de cârciumi „să aibă curaj să interzică măcar o dată pe săptămână fumatul în localul lor”: „mai mult decât atât, să fii ospătar sau barman sau bucătar într-un restaurant în care se fumează non-stop, e ucigător”, s-a gândit atunci.

Chef Hădean s-a luptat cu dependența de tutun

La podcast, bucătarul a vorbit despre adicția sa de a fuma, însă au trecut 15 ani de atunci. A început să fumeze din adolescență și, pe la 25 de ani, ajunsese „în halul ăla în care nu avea altă grijă în viață decât să fie sigur că mai are încă un pachet de țigări, pe lângă ăla pe care îl avea deschis”. Acum, se bucură doar de trabuc care, pentru el, nu e același lucru cu a fuma tutun: „într-o zi, mi-am dat seama că nu îmi mai trebuia. Situația a fost că aveam ultima țigară într-un pachet și am dat să mă ridic să mă duc să-mi cumpăr următorul pachet de peste drum. M-am oprit și parcă nu mi-a mai plăcut așa. Și am lăsat-o. Pentru cei mai mulți dintre oameni, renunțarea la o dependență este ceva extrem de greu”, a recunoscut el.

Fostul jurat de la MasterChef a adus acasă torța de la Jocurile Olimpice

Înainte de Jocurile Olimpice de vară din Londra din 2012, chef Hădean a lansat o campanie în Cluj, legată de alimentația sănătoasă în grădinițe, pe bază de buget foarte mic, care s-a numit „Farfurii curate”. Se întâmpla în 2010, când a primit un grant de 5.000 de euro. În acea perioadă, o companie producătoare de electrocasnice a organizat un fel de campanie de promovare, pentru cei care au dat ceva înapoi comunității, iar premiul cel mare îi putea duce la Londra, să care torța de la Olimpiadă: „mă sunase cineva că am fost nominalizat și că am primit cele mai multe voturi. Multe lucruri foarte mișto au venit în viața mea pe baza acestei munci de voluntariat. Cred că ar trebui să învățăm de aici, că răsplata vine de unde nu te aștepți și poate că nici nu arată ca o răsplată pentru ce ai făcut”, a povestit chef Hădean. Torța a păstrat-o ca amintire, pe care a expus-o în propriul atelier.

