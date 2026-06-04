Comitetul de Reglementare al ANRE este cel care a aprobat retragerea licenței de furnizare, iar aceasta este o premieră în istoria Autorității.

Decizia ANRE se aplică din 19 iunie 2026 și vizează 22.564 locuri de consum

Hotărârea va intra în vigoare pe 19 iunie 2026 şi vizează un portofoliu de 22.564 de locuri de consum.

Grenerg SRL a fost sancţionată pentru încălcări sistematice ale legislaţiei primare, normelor ANRE şi condiţiilor licenţei de furnizare.

„Retragerea licenţei este cea mai severă măsură pe care ANRE o poate dispune faţă de un furnizor şi nu este o decizie pe care o tratăm cu uşurinţă. Dar atunci când abaterile se repetă, când sancţiunile nu produc corectarea comportamentului şi când drepturile consumatorilor continuă să fie afectate, Autoritatea are obligaţia să intervină ferm”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

Abaterile majore pentru care a fost sancționată Grenenerg

Printre încălcările constatate de ANRE, se numără:

schimbarea furnizorului de energie electrică fără acordul clienţilor

nerespectarea regulilor de facturare.

În mai puţin de un an, Grenerg a acumulat amenzi de 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate.

Cele mai mari sancţiuni, în valoare de 746.000 de lei, au fost aplicate în iunie 2025, iar alte amenzi de 405.000 de lei au fost emise în perioada octombrie 2025 – martie 2026.

Cu toate acestea, compania a continuat să încalce legislaţia, ceea ce a determinat ANRE să ia măsuri mai drastice.

„Clienţi finali au fost transferaţi către acest furnizor fără acordul lor, iar regulile de facturare au fost încălcate în mod constant. Dreptul clientului final de a-şi alege liber furnizorul este un principiu fundamental al pieţei de energie electrică”, a explicat George Niculescu, șeful ANRE.

Ce urmează pentru românii care sunt clienţi Grenerg

Decizia ANRE de a retrage licenţa Grenerg SRL reprezintă o premieră instituţională. Cu toate acestea, autoritatea asigură că niciunul dintre cei 22.564 de clienţi afectaţi – dintre care 22.102 sunt casnici – nu va rămâne fără energie electrică.

Aceştia vor fi redistribuiţi către un furnizor de ultimă instanţă (FUI) desemnat până la intrarea în vigoare a măsurii, fără întreruperi în aprovizionarea cu energie electrică.

Românii care nu sunt mulţumiţi de preţurile oferite de FUI au posibilitatea de a-şi schimba furnizorul, accesând portalul www.posf.ro, unde ANRE pune la dispoziţie un comparator de preţuri şi opţiunea de încheiere a unor noi contracte.

Controlul care a dus la sancţiuni

Problemele Grenerg au ieşit la lumină în urma unei serii de controale efectuate de ANRE.

În iunie 2025, după ce în spaţiul public au apărut informaţii despre comportamentul abuziv al companiei, iar consumatorii au făcut mai multe sesizări, au fost aplicate amenzi de 760.000 de lei pentru 84 de abateri.

Ulterior, noi controale desfăşurate între octombrie 2025 şi martie 2026 au relevat alte 41 de abateri, sancţionate cu 405.000 de lei.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie subliniază că susţine concurenţa pe piaţa de energie electrică, dar aceasta trebuie să funcţioneze în limitele legii.

Pe 6 noiembrie 2019, ANRE a retras licenţele de producere a energiei pentru grupul 5 al termocentralei Rovinari şi pentru grupurile 1 şi 6 de la Iernut, cu o putere instalată totală de 630 de MW.

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