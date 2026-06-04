Calendar pentru închiderea ghenelor

Conform strategiei, închiderea ghenelor va fi realizată treptat, astfel: 30% din acestea vor fi închise la un an de la aprobarea strategiei, 60% în doi ani, iar implementarea completă este preconizată în termen de trei ani. Primăriile de sector și asociațiile de proprietari vor fi responsabile pentru aplicarea măsurilor.

Un alt obiectiv al strategiei este ca minimum 10% din parcul auto al operatorilor de salubrizare să fie format din vehicule electrice sau care utilizează combustibili alternativi până în 2027, procent ce ar trebui să crească la 30% până în 2030. De asemenea, operatorii nu vor mai colecta deșeurile între orele de vârf (06.00 – 10.00 și 15.30 – 19.00) pe arterele principale, măsură ce ar urma să intre în vigoare în termen de șase luni de la aprobarea strategiei, potrivit sursei citate.

O treime din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor desfășura pe timpul nopții, între orele 22.00 și 06.00, măsură care va fi implementată într-un an. În plus, măturile și periile manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA, atingând un procent de utilizare de cel puțin 75% între 2026 și 2028 și 90% până în 2030. Totodată, utilizarea suflantelor va fi eliminată complet până în 2028, fiind înlocuite cu echipamente de aspirație.

Colectarea separată a deșeurilor, extinsă și la textile și uleiuri alimentare uzate

Strategia prevede și curățarea trotuarelor, a rigolelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune, atingând pragul de 75% până în 2028. În același orizont de timp, stropirea străzilor va fi înlocuită cu spălare stradală în proporție de 100%, iar autoperiile clasice vor fi înlocuite cu echipamente care să reducă suspensia prafului.

Operatorii de salubrizare vor fi obligați să efectueze analize sezoniere ale compoziției deșeurilor și să asigure echipamente moderne pentru colectare și transport. De asemenea, vor fi introduse măsuri pentru colectarea separată a deșeurilor pe categorii: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri, textile și deșeuri menajere periculoase, precum și uleiuri alimentare uzate.

Primăriile de sector, obligate să implementeze un model „plătește cât arunci”

Primăriile de sector vor avea responsabilitatea să implementeze modelul „plătește cât arunci” pentru deșeurile reziduale și să deschidă centre de colectare pentru Deșeuri de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE), baterii și acumulatori uzați. Tot ele trebuie să asigure capacități tehnice pentru sortarea și tratarea deșeurilor reciclabile și textile colectate separat.

Sistemul „plătește cât arunci” este un model de tarifare diferită, care are la bază principiul responsabilității individuale a generatorului de deșeuri. Practic, cetățenii nu vor mai plăti o taxă fixă pentru gunoi, ci în funcție de cantitatea pe care o aruncă. Scopul acestuia este de a-i încuraja pe oameni să colecteze separat, dar și să reducă simțitor cantitatea de gunoaie.

Strategia propune, de asemenea, ca Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatorii de salubrizare și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale (ADIGIDMB) să organizeze campanii de educare și conștientizare pentru cetățeni. Acestea vor include teme precum gestionarea deșeurilor, prevenirea generării acestora, economia circulară și promovarea compostării individuale. În plus, ADIGIDMB ar trebui să înființeze cel puțin un centru de aport voluntar în București.

Într-un interviu recent acordat Libertatea la Gala aniversară de 20 de ani a Institutului Aspen, Ciprian Ciucu a anunțat că Bucureștiul va trece prin „5-6 ani de șantiere”.

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