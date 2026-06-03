I-a plătit 17.500 de euro fostei iubite a fiului mort

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au găsit-o vinovată definitiv de instigare la omor. Conform anchetatorilor, avocata în vârstă de 60 de ani dorea să se răzbune cu orice preț pe cele trei persoane, pe care le suspecta că ar fi avut o legătură directă cu moartea fiului ei, care s-a sinucis. În primă instanță, femeia fusese condamnată la o pedeapsă de trei ani și două luni de închisoare.

Principala țintă a complotului, nimeni alta decât fosta iubită a fiului ei, s-a retras din proces după ce a bătut palma cu inculpata pentru suma de 17.500 de euro cu titlu de despăgubire.

Retragerea plângerii nu a salvat-o însă pe avocată de la executarea pedepsei: ea va fi escortată direct în spatele gratiilor, la Penitenciarul de Femei de la Târgșor, unde va executa un an și jumătate, potrivit televiziunii PRO TV.

Fosta avocată Marta Achim a fost condamnată în primă instanță la 3 ani și două luni de închisoare cu executare, după ce a plănuit un triplu asasinat împotriva tinerilor pe care îi suspecta fără temei că i-ar fi ucis fiul, în condițiile în care acesta alesese să se sinucidă pe fondul unei stări psihice alterate, inclusiv din cauza conflictelor pe care le avea cu mama lui.

Planul diabolic

Femeia, acuzată că a angajat un asasin să ucidă 3 persoane, inclusiv pe fosta iubită a fiului său care a murit în Anglia în 2023, a fost trimisă în judecată pe 10 februarie 2025, potrivit anunțului făcut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Avocata din Bucureşti este acuzată că a promis 40.000 de euro unei persoane pentru a comite tripla crimă în Marea Britanie.

„În perioada 1-30 octombrie 2024, inculpata, în contextul în care fiul său a decedat pe teritoriul UK în luna octombrie 2023, a încercat să determine prin corupere o persoană să ucidă alte trei persoane bănuite de inculpată că ar avea legătură cu decesul fiului său.

În acest scop, inculpata i-a promis suma de 30.000 de euro (10.000 de euro pentru fiecare persoană), precum şi alte sume de bani (10.000 de euro – costuri de călătorie, cazare etc.)”, a transmis Parchetul.

Apoi, susțin anchetatorii, pe 8 august 2024, prin intermediul unei persoane, avocata „i-a transmis ameninţări cu moartea uneia dintre persoanele bănuite că ar avea legătură cu decesul fiului său”.

Fiul femeii s-a sinucis în octombrie 2023

Denis Petre, fiul femeii, a murit în octombrie 2023, în orașul Grimsby din Anglia, după ce a fost lovit de tren. Autoritățile britanice au stabilit că decesul nu a fost „suspect”, dar mama tânărului de 25 de ani nu a acceptat acest lucru și le-a bănuit pe iubita acestuia, dar și pe alte două persoane că i-au ucis fiul.

În decembrie 2023, Marta Achim, mama lui Denis, a vorbit pentru publicația britanică GrimsbyLive și a spus că „nu se va odihni până nu va înțelege ce s-a întâmplat”.

La un an distanță, femeia a pus la cale un plan de răzbunare și a căutat un asasin care să o omoare pe fosta iubită a fiului său, cu care acesta locuia în Marea Britanie, dar și pe celelalte două persoane.


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