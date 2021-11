Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Costi Diță a vorbit deschis despre cum l-a afectat pandemia de COVID-19: „evident că sunt pe caterincă toată ziua, pentru că așa funcționez eu, dar acum sunt ca toți oamenii din perioada asta. Mă întreb cum s-a întâmplat să avem ghinion noi, generația asta (…). Nu putea să se întâmple peste 30 de ani când nu mai sunt eu? Sunt tată. Copiii încă nu-și dau seama, e bine, chiar dacă au rămas cu niște sechele”, a povestit el.

Cât despre Internet și posibilele consecințe pentru copii, cunoscutul actor recunoaște că ar trebui să existe, în continuare, creativitatea într-un mic colț de online: „treaba e aici la noi, la părinți. Știu că e complicat să ferești copilul de conținut, dar se poate. Când nu ai timp, pur și simplu îl scoți din priză, punct. Nu moare nimeni fără, inevitabil uneori ajungi acolo”, a mai continuat Costi Diță la podcast.

Actorului i s-a spus că nu e potrivit pentru comedie

Costi Diță a absolvit Facultatea de Teatru din București și a devenit cunoscut publicului larg datorită lui „Giani”, rolul din Las Fierbinți pe care îl joacă de zece ani. Pentru actor, atitudinea și stilul de a vorbi ale lui Giani s-au transformat, de-a lungul timpului, în defecte de meserie: „uită-te la discursul meu, nu are cum să nu apară gagiul. Am niște ticuri și am acceptat ideea. Ca să scap de asta, ar trebui să fac un contra rol care nu are nicio legătură cu asta. Ar fi un efort”, a povestit el la podcast.

În facultate, i s-a spus că nu e făcut pentru comedie, ci mai degrabă e potrivit pentru dramă: „îmi place treaba asta (n.r. comedia), când omul râde cu mine și poate râd și eu cu el. Trag o linie atunci când o parte din public (n.r. la stand-up) nu mai râde, e un anumit gen de umor. E fain când ori râdem toți, ori deloc. Nu mi-a reușit asta tot timpul”, a mai continuat el.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro Secretul sicriului BIZAR în care zace Petrică Mîțu Stoian. Familia plătește BANI GREI pe oră pentru el

Observatornews.ro Lacrimi pentru Sofia, una dintre gemenele înjunghiate cu sălbăticie de tatăl lor. Copila a fost condusă pe ultimul drum într-un sicriu alb şi înconjurată de flori

HOROSCOP Horoscop 10 noiembrie 2021. Vărsătorii se simt vizați în mod direct de anumite decizii cu care nu pot fi de acord

Știrileprotv.ro Pățania unui bărbat din Maramureș care s-a dus la o prostituată cu o sumă uriașă de bani la el

Telekomsport Surpriză uriaşă pentru Simona Halep când s-a urcat în tren, zilele trecute: ”Nu m-a recunoscut nimeni”

PUBLICITATE CONCURS: Fii vedeta noastră într-un editorial de modă special #ArcaneELLE!