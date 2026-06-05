În ce țări europene rămân angajații cu cei mai mulți bani în buznare după impozitare

Un angajat care câștigă salariul mediu rămâne cu de peste patru ori mai mulți bani în Luxemburg decât în România sau Ungaria, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat privind veniturile nete din Europa. Statisticile, actualizate în 2025 și publicate în 2026, arată că venitul net anual al unei persoane singure, fără copii, care câștigă salariul mediu, este de 26.929 de euro la nivelul Uniunii Europene.

Venitul net reprezintă suma rămasă după plata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii. În cazul familiilor cu copii sunt incluse și beneficiile familiale acordate de stat.

Luxemburg, lider detașat în Europa

Cel mai mare venit net anual din Uniunea Europeană este înregistrat în Luxembourg, unde un angajat rămâne cu 54.260 de euro pe an după taxe.

Pe următoarele poziții se află Ireland, cu 44.263 de euro, și Denmark, cu 41.981 de euro.

Alte state care depășesc pragul de 30.000 de euro net anual sunt:

  • Olanda – 36.837 euro
  • Belgia – 34.642 euro
  • Suedia – 34.624 euro
  • Finlanda – 33.641 euro
  • Germania – 31.000 euro
  • Franța – 30.832 euro

România, printre ultimele locuri din Uniunea Europeană

La polul opus se află Ungaria, cu un venit net anual de doar 12.967 de euro. Foarte aproape se situează și Romania, unde salariul net anual mediu este de 13.233 de euro.

În grupul statelor cu cele mai mici venituri nete se mai regăsesc:

  • Grecia – 15.050 euro
  • Slovacia – 15.686 euro
  • Polonia – 16.163 euro

De asemenea, sub pragul de 20.000 de euro anual se află și Letonia, Croația, Lituania, Cehia și Portugalia.

Diferențele dintre țări se reduc atunci când veniturile sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare. În acest caz, salariile din Europa de Est capătă o valoare mai mare deoarece costurile de trai sunt mai reduse decât în multe state vest-europene. Raportul dintre cea mai bine și cea mai slab remunerată țară scade de la 4,2 ori în termeni nominali la 2,3 ori atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare. După ajustarea veniturilor la standardul puterii de cumpărare (PPS), media Uniunii Europene este de 26.346 de euro. Luxemburg rămâne lider, cu 40.846 de euro, însă ultimul loc este ocupat de Grecia, cu 17.509 euro.

În rândul celor mai mari economii europene, clasamentul se modifică:

  • Germania – 28.536 euro
  • Spania – 27.794 euro
  • Franța – 27.724 euro
  • Italia – 25.095 euro

Astfel, Spania depășește Franța, iar diferența dintre Germania și celelalte mari economii se reduce considerabil.

România urcă în clasament când sunt luate în calcul prețurile

România și Polonia se numără printre țările care câștigă cele mai multe poziții în clasamentele ajustate la puterea de cumpărare. Deși salariile nominale rămân reduse, costurile mai mici ale vieții permit ca veniturile să aibă o valoare reală mai mare comparativ cu unele state occidentale.

Această ajustare contribuie la diminuarea diferențelor economice dintre estul și vestul Europei, deși decalajele continuă să fie importante.

Germania oferă cele mai mari beneficii pentru familiile cu copii

Clasamentul se schimbă și în funcție de situația familială. Datele Eurostat arată că Germania este una dintre țările care oferă cele mai consistente beneficii pentru familiile cu copii. Pentru un cuplu cu doi copii și un singur venit, câștigul net anual crește cu 53%, de la 31.000 la 47.424 de euro.

Și alte state acordă sprijin important familiilor:

  • Polonia – creștere de 39%
  • Belgia – creștere de 37%
  • Austria – creștere de 33%

În schimb, diferențele sunt mai reduse în Spania, unde venitul net crește cu doar 13%, în Franța cu 26%, iar în Italia cu 25%. Cele mai mici creșteri sunt înregistrate în Cipru (6%), Finlanda (7%) și Suedia (8%), chiar dacă acest lucru nu înseamnă că familiile nu beneficiază de alte forme de sprijin social.

Care este diferența dintre salariul brut și salariul net

Salariul brut se referă la suma veniturilor salariale relizate în fiecare lună de către un angajat și include taxele, impozitele și contribuțiile sociale datorate la stat. Acesta este trecut în contractul individual de muncă. Altfel spus, salariul brut reprezintă toate cheltuielile pe care un angajator le are lună de lună cu un singur angajat, fără să se ia în calcul contribuția asiguratorie pentru muncă, taxa plătită separat de către angajator. În același timp, în salariul brut mai sunt incluse, în funcție de angajator, plata zilelor de concediu de odihnă, plata orelor suplimentare, dar și diverse sporuri. Acestea sunt oferite doar dacă sunt discutate și stabilite cu angajatorul și menționate cu claritate în contractul de muncă.

Salariul net sau salariul „în mână”, așa cum mai este acesta cunoscut, reprezintă venitul sau suma pe care o primește un angajat după plata tuturor taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale către stat din salariul brut. Întotdeauna, salariul net este mai mic decât suma brută deoarece, cum spuneam, este calculat după deduceri. Cu toate acestea, în unele cazuri, atât salariul brut, cât și cel net pot fi egale în cazul în care nu există nici o deducere a impozitului pe venit. Acest lucru este posibil doar atunci când salariile persoanelor fizice nu intră sub limitele impozitului pe venit.

Vezi și topul salariilor minime în Europa în 2026. Ce țări plătesc cel mai bine și pe ce loc se află România

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