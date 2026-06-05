Donald Trump: O întâlnire între Putin și Zelenski ar fi „grozavă”

Donald Trump a spus joi că o întâlnire directă între Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin „grozavă”, după ce președintele ucrainean a propus discuții față în față cu liderul rus.

Declarația a fost făcută în Biroul Oval, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. „Mă bucur că poate discută despre o întâlnire. Cred că am avut mult de-a face cu asta”, a spus Trump. „Cred că ar fi extraordinar dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă. Să rezolve situația”, a adăugat liderul american.

Trump has reacted positively to Zelenskys open letter to Putin and the Ukrainian leaders proposal for a direct meeting.



Trump said it would be “great” if Zelensky and Putin met face-to-face to discuss ending the war.



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Liderul SUA spune că ambele părți trebuie să facă compromisuri

Președintele american a spus că atât Ucraina, cât și Rusia vor trebui să accepte compromisuri pentru a ajunge la o înțelegere care să pună capăt războiului.

„Vor face amândoui compromisuri. Eu am sugerat aceste compromisuri și, după cum știți, am avut mult de-a face cu asta”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă nu a oferit detalii despre compromisurile la care se referă și nici despre eventualele condiții ale unui acord.

Zelenski a propus discuții directe cu Putin

Declarațiile lui Trump vin după ce Zelenski a publicat joi o scrisoare deschisă în care îi propune lui Vladimir Putin o întâlnire și cere o „încetare completă a focului” pentru a permite lansarea negocierilor de pace. O eventuală întrevedere între cei doi lideri ar reprezenta unul dintre cele mai importante contacte politice directe de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

De la revenirea sa la Casa Albă, Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina și a susținut anterior că ar putea rezolva războiul într-un timp foarte scurt.

Președintele american a încercat să încurajeze negocierile între cele două părți, însă atenția administrației sale a fost concentrată în ultimele luni și asupra conflictului dintre SUA, Israel și Iran. În declarațiile sale, Trump a insistat că Washingtonul a avut un rol important în apropierea pozițiilor dintre Moscova și Kiev, fără a oferi însă detalii suplimentare despre implicarea concretă a Statelor Unite în aceste discuții.

Reacția Kremlinului

Întrebat despre scrisoarea lui Zelenski, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin nu a văzut scrisoarea, dar că președintele ucrainean „poate veni în orice moment la Moscova”.

Vladimir Putin a respins ideea unei întâlniri în străinătate cu Volodimir Zelenski și i-a cerut să vină în Rusia, unde Kremlinul i-a deschis președintelui ucrainean un dosar penal după ce a declanșat invazia la scară largă din Ucraina.

În scrisoare, publicată pe site-ul Președinției Ucrainei, Volodimir Zelenski precizează că Vladimir Putin a schimbat complet relațiile ruso-ucrainene de când s-a instalat la putere, acum 26 de ani, transformând cooperarea economică și dialogul într-un conflict militar sângeros.