În lipsa unui trotuar, băiatul mergea, fără a purta echipament reflectorizant, pe partea dreaptă a drumului. Un șofer de 64 de ani care venea din spatele lui nu l-a văzut și l-a lovit în plin. Tânărul a murit la spital.

Matias Moț

O hotărâre a Consiliului Local Dumbrăvița din martie 2023 studiată de Libertatea arată că Primăria Dumbrăvița a făcut anul trecut exproprieri pe strada Blaise Pascal pentru asfaltarea drumului, dar nu a fost avută în vedere și amenajarea trotuarelor.

Primarul Horia Bugarin susține că nu puteau fi amenajate trotuare pentru că zona nu este urbanizată complet, urmând ca aleile pentru pietoni să fie amenajate într-o altă etapă. Edilul a mai spus că în periurbanul Timișoarei sunt mii de străzi fără trotuare, iar cazul „Matias” se poate repeta oricând.

O lege în vigoare încă din 1997 obligă primăriile să amenajeze trotuare pe marginea drumurilor aflate în intravilanul localităților.

Dumbrăvița, în stare de șoc

Locuitorii uneia dintre cele mai bogate comune din România, Dumbrăvița – județul Timiș, sunt în stare de șoc după ce Matias Moț, un băiat de 16 ani, junior al clubului de fotbal din localitate, a fost spulberat de o mașină în seara zilei de 31 mai 2026, pe strada Blaise Pascal. Băiatul se întorcea de la un magazin din apropiere, iar în lipsa unui trotuar mergea pe șosea, pe marginea drumului. O cameră de supraveghere din zonă l-a surprins cu câteva secunde înainte de impact, iar din imagini se vede cum Matias mergea pe partea dreaptă a drumului, îmbrăcat în haine de culoare închisă.

Tragedia de pe strada Blaise Pascal a declanșat o revoltă în rândul localnicilor, care au reclamat, pe grupul comunei, lipsa trotuarelor de pe mai multe străzi. „Un copil de 16 ani a murit pe un drum unde nu există trotuar! Atât de simplu, atat de grav! Sunt mamă și nu pot să nu mă gândesc: dacă era copilul meu?”, a scris o femeie pe grupul de Facebook „Dunos – Dumbrăvița Noastră”.

Moartea lui Matias a scos la iveală că, înainte de incident, mai mulți localnici au reclamat că pe strada Blaise Pascal se circulă cu viteză și au cerut montarea unor calmatoare de viteză. De asemenea, tragedia de pe strada Blaise Pascal a scos în evidență problema lipsei trotuarelor de pe o altă stradă intens circulată: Constructorilor.

Un localnic a dezvăluit că în februarie 2024 a depus o petiție semnată de 500 de oameni care cer primăriilor din Dumbrăvița și Timișoara piste de biciclete și trotuare pe strada Constructorilor, care leagă Dumbrăvița de Timișoara. „Lipsa trotuarelor forțează pietonii și bicicliștii să circule pe carosabil și îi expun riscului de accident. Această situație nu mai poate continua”, se arată în petiție. Efectul? „Au trecut 2 ani și nu s-a făcut nimic”, a scris Răzvan Ionele, pe grupul de Facebook al localității.

Stradă expropriată pentru asfaltare, fără a fi prevăzute trotuare

După accidentul mortal de pe strada Blaise Pascal, primarul din Dumbrăvița, Horia Bugarin, a declarat pentru Antena 1 că strada pe care a avut loc accidentul „a fost o stradă cu probleme de cedare”. „Abia am reușit să intrăm în posesie. Nici acum nu avem tot terenul din jurul străzii”, a declarat primarul Bugarin, potrivit sursei citate.

Libertatea a descoperit că Primăria Dumbrăvița a expropriat pe strada Blaise Pascal, pentru asfaltarea drumului, 14 parcele cu o suprafață totală de 2.812 mp. Hotărârea Consiliului Local Dumbrăvița, pentru exproprierea celor 2.800 mp pentru drum, a fost emisă în aprilie 2025, iar potrivit documentelor studiate de Libertatea, primăria i-a despăgubit pe proprietari cu suma totală de 212.660 de lei (fără TVA). Asta înseamnă o medie de aproximativ 14,5 euro/mp. În urma exproprierilor, primăria a asfaltat strada Blaise Pascal, cu o lungime de aproximativ 2 km, printr-o investiție de 2,2 milioane de lei.

În certificatul de urbanism care a stat la baza autorizației de construire, Primăria Dumbrăvița s-a obligat să asigure siguranța circulației, inclusiv în perioada de execuție a lucrărilor, și semnalizarea zonelor periculoase pe timp de zi și de noapte.

Fragment din raportul de evaluare întocmit în vederea exproprierii

Cine sunt expropriații de pe strada Blaise Pascal

Hotărârea de expropriere a terenurilor pentru drum de pe strada Blaise Pascal arată că printre persoanele expropriate de Primăria Dumbrăvița sunt și câteva VIP-uri locale. Dintr-o parcelă de 5.000 mp pătrați deținută de familia medicului Cristian Oancea, fost director al Spitalului Victor Babeș din Timișoara, împreună cu familia secretarei Primăriei Timișoara, fosta judecătoare Adina Pokker, și cu firma Future Building Concept, Primăria Dumbrăvița a concesionat 94 de metri pătrați.

„Eu sunt proprietar împreună cu soția pe un teren cumpărat mai demult pe care vrem să îl vindem anul acesta. Inițial ne-am gândit să ne facem o căsuță, dar o să îl vindem. Mai multe nu știu, nu ne-am ocupat”, a declarat Cristian Oancea pentru Libertatea.

Un alt proprietar expropriat pentru proiectul de asfaltare a străzii Blaise Pascal este politicianul PSD Ionuț Popovici, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, în prezent director al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin. Popovici deține în zonă o stradă cu o suprafață de 4.973 mp, iar o bucată din drum, 406 mp, a fost expropriată pentru asfaltarea străzii Blaise Pascal. Nemulțumit de expropriere, Popovici a dat în judecată Consiliul Local Dumbrăvița, cerând anularea hotărârii de consiliu local. Procesul este pe rolul Tribunalului Timiș. „Aștept să se pronunțe instanța. Vom vedea cui îi va da dreptate”, a declarat Popovici pentru Libertatea.

Cea mai mare suprafață expropriată: 684 mp

Pentru asfaltarea străzii Blaise Pascal, cea mai mare din cele 14 parcele expropriate de Primăria Dumbrăvița a fost de 684 mp, aparținând firmei Nedex Grup SRL, controlată de Ovidiu Degeratu-Badescu. Proprietarul a declarat că parcela expropriată de primărie e parte a unui Plan Urbanistic Zonal și a fost pregătită pentru a fi cedată în vederea amenajării drumului.

„Noi am cumpărat un teren acum ceva timp. Ne-am pus, cum era firesc, să facem un PUZ. În cadrul PUZ-ului, împreună cu primăria și cu proiectantul, au fost niște condiționări, inclusiv acea bucată pe care noi am fost de acord să o cedăm către primărie sau să ne exproprieze. Primăria a stabilit un preț cu care noi am fost de acord. În momentul în care am făcut PUZ-ul, noi știam că această stradă Blaise Pascal va deveni importantă și va trebui să cedăm o bucată”, a declarat reprezentantul Nedex Grup pentru Libertatea.

Primarul Horia Bugarin: „Este un eveniment nefericit care mâine s-ar putea întâmpla pe orice altă stradă”

Contactat de Libertatea, primarul Horia Bugarin a declarat că exproprierile s-au făcut doar pentru asfaltarea drumului, pentru că „sunt niște zone neurbanizate și nu se poate face expropriere pe zonă neurbanizată pentru că sunt PUZ-uri în lucru care sunt în diferite faze de aprobare și unde au obligația de a ceda partea aferentă trotuarului, chiar să îl realizeze”. „Zona de la drumul județean până la primele construcții sunt câmpuri și în stânga, și în dreapta. Este o stradă foarte ciudată acolo. Noi pe străzile pe care am avut asfaltări am făcut inclusiv cu partea de trotuare. Pe această stradă, pentru că era o cerință foarte mare să o asfaltăm, am ales această soluție de a merge în două etape, urmând ca ulterior, când zona se urbanizează, să facem și partea de trotuare”, a declarat primarul Horia Bugarin pentru Libertatea.

Edilul a mai spus că „la momentul actual, în zona periurbană a Timișoarei sunt mii de străzi fără trotuare”. „Ceea ce s-a întâmplat este un eveniment nefericit care mâine s-ar putea întâmpla pe orice altă stradă din zona periurbană și este consecința dezvoltării haotice. Fiecare a construit fără să țină cont de absolut nimic, decât de câștigul lor imediat. Tot ce s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani a fost o dezvoltare haotică, bazată strict pe partea de câștig”, a mai declarat primarul Horia Bugarin pentru Libertatea.

Primăria este obligată prin lege să amenajeze trotuare

Ordonanța 43/1997, care reglementează regimul drumurilor, prevede la art.19, alin. 2 că în intravilanul localităților, „consiliile locale vor asigura condiţiile de deplasare a pietonilor şi cicliştilor prin amenajări de trotuare şi piste”. „Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului”, se mai arată în actul normativ.

Ordonanța 43/1997 are și o anexă care stabilește normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale. „Zona strãzilor din localitățile rurale include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora”, se arată în document.

Un proiect de lege pentru siguranța pietonilor „zace” de trei ani la Camera Deputaților

Nerespectarea ordonanței care obligă primăriile să amenajeze trotuare a fost sesizată încă din anul 2022 de senatorul USR Claudiu Mureșan, trecut ulterior la PSD. În iunie 2022, constatând că „dispozițiile ordonanței nu sunt respectate, nefiind amenajate astfel de spații pentru pietoni”, Mureșan a propus un proiect de lege pentru înăsprirea legii.

„Concret, anual mor în accidente rutiere mii de români, din care mulți sunt pur și simplu spulberați pe acostamentul drumului. Imaginați-vă cât de cruntă este situația într-o familie când mama și copilul din cărucior sau bunica și nepoțica sunt spulberate pe marginea drumului pentru că autoritățile, din varii motive (lipsa resurselor financiare, lipsa unei bune reglementări, lipsa infrastructurii sau pur și simplu dezinteres), omit să facă o prioritate din viața cetățeanului”, a arătat senatorul Mureșan în expunerea de motive.

Proiectul de lege completa Ordonanța 43/1997, propunând obligația ca drumurile județene și naționale din intravilanul localităților să aibă facilități pentru pietoni pe cel puțin una dintre părțile drumului, „acolo unde, din motive tehnice, nu este posibilă amenajarea trotuarelor pe ambele părți”.

Proiectul de lege mai prevede că încălcarea care obligă autoritățile să amenajeze trotuare „atrage răspunderea, în condițiile legii”. Proiectul de lege a fost adoptat în Senat în 26 octombrie 2022 și a plecat la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Din februarie 2023, proiectul „zace” la Camera Deputaților.



Dumbrăvițenii, chemați la protest

O localnică din Dumbrăvița a propus, pe grupul de Facebook al comunei, organizarea unui protest pașnic prin care autorităților să li se ceară să ia măsuri. „Tragedia cu Matias s-a produs după ce sute de sesizări și cereri făcute Primăriei au fost îngropate de ani buni în tăcere. O lipsă de transparență, responsabilitate socială, asumare și grijă față de comunitate. (…) Vă invit la un protest pașnic, care va fi organizat în următoarele zile. Asta dacă se vor da avize pentru el. Mai multe detalii urmează curând! Dacă ești timișorean, bănățean sau locuiești în aceste comunități alături de noi, cerem sprijinul tău. Vrem o Dumbrăviță în care să trăim, nu doar să locuim”, a anunțat inițiatoarea protestului, subliniind că nu are nicio afiliere politică.