62,8% urmăresc evoluția anchetei

Potrivit sondajului, evenimentul a înregistrat o notorietate aproape absolută: doar 2,7% dintre cei chestionați au declarat că nu au auzit deloc despre acest caz.

Cercetarea a fost realizată online, pe un eșantion de 1.000 de utilizatori de internet din România. Deși studiul reflectă strict opiniile internauților și are o marjă de eroare de 3%, rezultatele oferă date extrem de clare despre starea de spirit a populației: un amestec de îngrijorare profundă, neîncredere și certitudini cu privire la vinovați.

62,8% dintre cei chestionați au afirmat că urmăresc știrile și evoluția anchetei îndeaproape. Acest interes masiv este justificat de modul în care oamenii percep gravitatea situației: 58,6% dintre respondenți consideră incidentul ca fiind unul „foarte grav”, în timp ce 33,8% îl cataloghează ca „destul de grav”.

Majoritatea cred că drona aparține Rusiei

În ciuda declarațiilor uneori prudente ale autorităților, publicul din România pare să nu aibă dubii în privința originii aparatului de zbor care a semănat panică la Galați.

Întrebați cui aparținea drona de atac, o majoritate covârșitoare de 66,8% dintre români au indicat Rusia. În contrapondere, doar 20,5% dintre cei chestionați consideră că aparatul de zbor ar fi aparținut, de fapt, armatei ucrainene.

Această percepție dictează și modul în care românii împart responsabilitatea pentru dezastrul din Galați. 50,1% (jumătate dintre respondenți) consideră că Rusia este singura vinovată și trebuie să poarte întreaga responsabilitate pentru daunele provocate.

24,1% cred că vina este una comună, ambele state aflate în conflict (Rusia și Ucraina) purtând responsabilitatea în mod egal.

13,8% consideră că Ucraina ar trebui să fie singura trasă la răspundere pentru cele întâmplate.

„O escaladare deliberată din partea Rusiei”

Cercetarea scoate la iveală și o divizare interesantă în modul în care populația interpretează semnificația geopolitică a acestui incident.

Cea mai mare parte a publicului (30,4%) tinde să privească lucrurile dintr-o perspectivă realistă, considerând prăbușirea dronei drept „o consecință nefericită, dar inevitabilă a războiului de uzură din Ucraina”, aflat chiar la granița țării noastre.

Pe de altă parte, 21,4% dintre românii cu acces la internet văd în acest incident „o escaladare deliberată din partea Rusiei”, un avertisment direct sau o testare a reacției de apărare a României și a flancului estic al NATO.

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