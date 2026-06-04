Deși un medic și două elicoptere erau disponibile, la caz a fost trimis un asistent

În data de 20 mai 2026, la ora 12:31, Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a recepționat un apel disperat privind un copil aflat în stare de inconștiență. Cazul a fost încadrat imediat de sistem ca urgență majoră de Cod Roșu, indicând un pacient care nu respiră. Deși operatorii Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) din dispeceratul integrat au oferit instrucțiuni de prim ajutor prin telefon atât la primul apel, cât și în cadrul apelurilor de revenire, deciziile practice de alocare a echipajelor au fost complet eronate.

Conform regulamentelor, la o astfel de urgență trebuiau trimise resurse cu cel mai înalt nivel de competență. Raportul arată că, la momentul apelului, în stația centrală a SAJ Bacău se afla un echipaj medical de urgență cu medic, însă coordonatorii au decis alertarea inițială doar a unui echipaj condus de un asistent. Medicul a fost direcționat la fața locului mult mai târziu, fiind alertat abia la ora 13:51 și ajungând la pacient la ora 14:22.

O eroare la fel de gravă a fost nefolosirea salvării aeriene: deși existau două elicoptere SMURD disponibile la Brașov și Galați, iar condițiile meteo permiteau zborul, nu există nicio dovadă că a fost alertată vreo resursă aeriană. În același timp, județul nu avea operațional un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, din cauza lipsei cronice de personal de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Bacău.

Echipajul a întârziat peste limita legală. Resurse vitale din zonă au fost ignorate

Primul echipaj medical trimis a ajuns la locul solicitării după aproximativ 26 de minute, controlul DSU constatând astfel depășirea timpului maxim prevăzut de legislație pentru ajungerea la intervențiile din mediul rural. Această întârziere ar fi putut fi gestionată diferit dacă medicul coordonator nu ar fi ignorat resursele vitale aflate la doar o aruncătură de băț de locul incidentului.

La punctul de lucru Parincea, aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, exista o autospecială de stingere dotată cu rucsac de prim ajutor. Echipajul era format din trei subofițeri cu competențe în acordarea primului ajutor calificat. Fiind cea mai apropiată resursă, aceștia ar fi putut iniția manevrele de resuscitare imediat, însă au fost lăsați la bază.

La sosirea ambulanței, persoanele aflate la fața locului încercau deja să îl resusciteze pe copil. Verificările au demonstrat că în comunitate existau cadre medicale prezente înainte de sosirea salvatorilor, însă imaginile de pe camera de bord a autospecialei arată că acestea nu efectuau manevre la momentul ajungerii echipajului.

Mai mult, echipajul sosit a preluat resuscitarea, dar a încălcat protocoalele în vigoare, omițând să transmită date medicale esențiale medicului coordonator, nici prin stația de emisie-recepție, nici prin sistemul de telemedicină.

Bariere fizice în dispecerat: un paravan bloca comunicarea dintre pompieri și SAJ

Controlul efectuat direct la sediul Dispeceratului Integrat ISU-SAJ Bacău a mai scos la iveală un aspect care obstrucționează coordonarea salvatorilor: existența unui paravan fizic care îi separa pe dispecerii pompieri de dispecerii de la Ambulanță. Inspectorii DSU au notat că acest obiect bloca vizibilitatea și comunicarea fluidă, conducând potențial la deficiențe în gestionarea situațiilor de urgență. Concluziile anchetei sunt dure la adresa medicului coordonator, care este acuzat direct că nu a valorificat resursele pe care le avea la dispoziție deși acestea existau și puteau face diferența.

Măsuri și sancțiuni dictate: amenzi, anchete interne și reinstruirea personalului

În urma deficiențelor grave constatate, reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au dispus o serie de măsuri și sancțiuni clare, menite să clarifice vinovățiile și să corecteze erorile de sistem:

  • Transmiterea raportului oficial către Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății.
  • Aplicarea unor sancțiuni contravenționale în cuantum total de 5.000 de lei.
  • Inițierea unei cercetări interne riguroase privind modul concret de dispecerizare a acestui caz și motivele pentru care nu a fost alertată resursa aeriană disponibilă.
  • Reinstruirea imediată a personalului medical, a dispecerilor ISU și a coordonatorilor medicali referitor la criteriile de alertare a elicopterelor, aplicarea procedurilor operaționale și gestionarea corectă a urgențelor majore.
  • Reinstruirea angajaților privind obligația absolută de a folosi toate resursele disponibile în interesul superior al pacientului.
  • Eliminarea imediată a factorilor care afectează comunicarea directă în dispeceratul integrat, vizând înlăturarea paravanului despărțitor.
  • Reinstruirea întregului personal operativ referitor la contravențiile și obligațiile stipulate în legislația Sistemului Național de Asistență Medicală de Urgență.
  • Analizarea, în cadrul UPU Bacău, a posibilității de a operaționaliza cât mai rapid un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, pentru a acoperi deficitul din teren.
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