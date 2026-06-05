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Iranul acuză SUA și Israelul pentru uciderea copiilor din Orientul Mijlociu
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Exporturile de țiței iranian scad vertiginos din cauza blocadei navale americane
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Oman suspendă încărcarea țițeiului la un terminal cheie în urma exploziei

06:34 - Acum o ora
05-06-2026

Iranul acuză SUA și Israelul pentru uciderea copiilor din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a criticat SUA și Israelul pentru uciderea copiilor în Gaza, Cisiordania ocupată, Minab-ul iranian și alte locuri din întreaga lume.

„Pentru ce crimă sunt uciși copii nevinovați?”, a întrebat Baghaei într-o postare pe rețelele de socializare.

„Din Gaza și Cisiordania până la Beirut, Minab, Lamerd, Teheran și multe alte locuri din Iran și din lume, oriunde au pierit copii sub bombele și rachetele Statelor Unite și ale regimului israelian, adevărul este același: niciun obiectiv militar, niciun interes politic și niciun pretext de securitate nu poate justifica vreodată masacrarea copiilor”, a scris el.

„Copiii nu sunt nici părți la război, nici instrumente ale acestuia. Ei sunt conștiința vie a umanității. Fiecare copil ucis sau mutilat este o înmormântare a unei părți din umanitatea noastră comună.”

06:30 - Acum o ora
05-06-2026

Exporturile de țiței iranian scad vertiginos din cauza blocadei navale americane

Publicația industriei de transport maritim Lloyds List relatează că exporturile de țiței ale Iranului au scăzut cu 84% în mai, comparativ cu luna precedentă.

Exporturile de țiței ale Iranului în mai au fost cu 87% mai mici decât media pe 12 luni până la sfârșitul lunii aprilie, a adăugat Lloyds List.

De asemenea, a raportat că Iranul a folosit petroliere mai mici pentru a transporta țiței, deoarece transportatorii de țiței foarte mari (VLCC) prezintă un risc mai mare de a fi interceptați de forțele americane.

Forțele americane au început să impună blocada porturilor iraniene pe 13 aprilie, la câteva săptămâni după ce IRGC-ul iranian a anunțat că a instituit o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, pe 2 martie.

06:20 - Acum 2 ore
05-06-2026

Oman suspendă încărcarea țițeiului la un terminal cheie în urma exploziei

Reuters relatează că Oman a suspendat operațiunile de încărcare a țițeiului la terminalul său cheie Mina Al Fahal în urma unei explozii în apropierea danelor de acostare cu o singură geamandură.

Reuters a declarat că explozia a avut loc între danele SBM 1 și 2 și s-a datorat unui presupus atac cu dronă.

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