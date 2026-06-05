06:34 - Acum o ora Iranul acuză SUA și Israelul pentru uciderea copiilor din Orientul Mijlociu

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a criticat SUA și Israelul pentru uciderea copiilor în Gaza, Cisiordania ocupată, Minab-ul iranian și alte locuri din întreaga lume.

„Pentru ce crimă sunt uciși copii nevinovați?”, a întrebat Baghaei într-o postare pe rețelele de socializare.

4th June, the International Day of Innocent #Children Victims of Aggression, is a day when the human conscience must confront a painful question: for what crime are innocent children being killed?



Today, we honor the memory of children who were destined to dream, to be happy, to… pic.twitter.com/Ls74hHhk3B — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 4, 2026

„Din Gaza și Cisiordania până la Beirut, Minab, Lamerd, Teheran și multe alte locuri din Iran și din lume, oriunde au pierit copii sub bombele și rachetele Statelor Unite și ale regimului israelian, adevărul este același: niciun obiectiv militar, niciun interes politic și niciun pretext de securitate nu poate justifica vreodată masacrarea copiilor”, a scris el.

„Copiii nu sunt nici părți la război, nici instrumente ale acestuia. Ei sunt conștiința vie a umanității. Fiecare copil ucis sau mutilat este o înmormântare a unei părți din umanitatea noastră comună.”