Tudor Chirilă a protestat de multe ori atât online, cât și în stradă împotriva clasei politice. Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, celebrul artist și-a amintit de o întâmplare recentă, când a început școala, el însuși având doi copii, unul de cinci ani și altul de șapte: „am avut ideea foarte bună să nu mă duc singur, așa că am luat doi elevi din Piața Victoriei care ieșiseră să protesteze pentru ce se întâmplă în sistemul de învățământ”, a povestit cântărețul.

Solistul trupei „Vama” a explicat că lucrul care îi doare cel mai tare pe elevi este că școala îi consideră copii până în clasa a XII-a, fără să le lase un drept de a alege: „ei produc niște comentarii învățate pe de rost. Nici măcar la teatru nu învățăm texte pe de rost, acolo totul este o coordonare”, a mai continuat Tudor Chirilă la podcast.

Cum a ajuns să dea la Teatru

Tudor Chirilă a povestit la podcast cum a trecut de la teatru la muzică: „am terminat facultatea, am intrat în Trupa pe butoaie, am făcut un prim spectacol la Teatrul de Comedie, „Mireasa mută”, apoi nu s-a mai întâmplat nimic (…). După ce am căzut, ăla a fost momentul în care, după o beție cu Trupa pe butoaie după un spectacol, l-am întâlnit pe Liviu cu care aveam să facem, alături de Traian Bălănescu, trupa Vama Veche. Tata a apucat să asculte primul album al trupei Vama Veche și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi”, a mai continuat artistul.

