Cod roșu în Pantelimon, Cernica și Glina

Potrivit ANM, avertizarea de tip cod roșu este valabilă între orele 18:16 – 19:00, în localitățile Pantelimon, Cernica și Glina din județul Ilfov.

„Averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2-3 cm), vijelie cu rafale de 70-80 km/h”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Codul roșu este cel mai înalt nivel de alertă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Conform definiției oficiale, acesta se instituie atunci când sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, de o intensitate foarte mare și cu un potențial de efecte dezastruoase asupra comunităților, bunurilor și vieților omenești.

Cod portocaliu de la ANM de averse torențiale, grindină și furtuni

Tot astăzi, meteorologii ANM eu emis o avertizare de tip cod portocaliu, valabilă în intervalul 17:55 – 19:30.

Lista localităților afectate de codul portocaliu sunt următoarele:

Județul Ialomiţa: Sinești, Drăgoești;

Județul Giurgiu: Băneasa, Prundu, Gostinu, Comana, Izvoarele, Prundu, Daia;

Județul Ilfov: Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos, Popești-Leordeni, Gruiu, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia;

Județul Călăraşi: Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Sohatu, Gălbinași, Belciugatele.

Avertizări de tip cod galben de ploi și furtuni cu descărcări electrice

Specialiștii ANM au emis și avertizări de tip cod galben de ploi, furtuni cu fulgere și tunete, precum și grindină, după cum urmează:

De la 18:50 la 20:00 în județul Satu Mare: Tășnad, Ardud, Supur, Moftin, Păulești, Beltiug, Viile Satu Mare, Acâș, Socond, Căuaș, Homoroade, Cehal, Terebești, Craidorolț, Săcășeni;

De la 18:40 la 19:30 în județul Mureş (Sovata, Gurghiu, Eremitu, Ghindari, Beica de Jos, Chiheru de Jos, Chibed, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Bereni) și județul Sibiu (Copșa Mică, Șeica Mare, Axente Sever, Târnava, Nocrich, Valea Viilor, Alțina, Mihăileni);

De la 18:15 la 19:00 în județul Arad: Gurahonț, Hălmagiu, Vârfurile, Hălmăgel, Dieci, Pleșcuța;

De la 18:00 la 19:30 în județul Galaţi (Tecuci, Liești, Pechea, Matca, Cudalbi, Corod, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Drăgușeni, Nicorești, Slobozia Conachi, Fundeni, Gohor, Grivița, Braniștea, Valea Mărului, Cuza Vodă, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Cerțești, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Poiana, Smulți, Suhurlui, Movileni) și județul Vrancea (Focșani, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, Cotești, Garoafa, Slobozia Bradului, Jariștea, Movilița, Străoane, Ciorăști, Dumbrăveni, Pufești, Mera, Milcovul, Răcoasa, Gologanu, Vârteșcoiu, Fitionești, Popești, Golești, Gura Caliței, Poiana Cristei, Tâmboești, Cârligele, Câmpineanca, Reghiu, Urechești, Răstoaca, Chiojdeni, Slobozia Ciorăști, Biliești, Andreiașu de Jos, Bălești, Broșteni, Bordești, Jitia, Nănești, Obrejița);

De la 17:45 la 19:00 în județul Sibiu (Mediaș, Agnita, Dumbrăveni, Bazna, Laslea, Dârlos, Moșna, Biertan, Brateiu, Blăjel, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Hoghilag, Ațel).

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