Sergiu Mișcoiu vorbește de o mișcare politică a lui Nicușor Dan pentru neutralizarea „bolojenismului”

Desemnarea lui Eugen Tomac ca premier are ca scop principal blocarea opoziției de dreapta, profitând în același timp de pragmatismul social-democraților, explică într-o analiză pentru Libertatea profesorul universitar și analistul politic Sergiu Mișcoiu .

Autorul arată că „numirea unui premier care are o reputație ca fiind un om de dreapta (…) a generat practic o neutralizare a bolojenismului”, deoarece le va fi extrem de dificil celor de la PNL și USR să refuze un lider cu o poziționare similară celei a lui Ilie Bolojan.

Strategia din spatele nominalizării lui Eugen Tomac, explicată diferit de doi analiști politici: „Un joc politic în doi pași și neutralizarea bolojenismului”
Sergiu Mișcoiu este cercetător român și profesor de Științe Politice la Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Foto: Facebook.

De ce ar putea PSD să voteze guvernul Tomac

Pe de altă parte, această mișcare „ține seama de tranzacționalismul PSD”, un partid care nu are rețineri în a vota foști adversari dacă își asigură accesul la resurse. Prin susținerea acestui cabinet, social-democrații urmăresc să își protejeze proiectele din teritoriu și, mai ales, „să găsească, în Guvernul Tomac, un țap ispășitor pentru ceea ce se întâmplă politic în a doua jumătate a acestui an”.

Tomac, doar o piesă într-o strategie mult mai amplă a șefului statului

În ceea ce privește șansele reale de învestire, analistul avertizează că totul depinde de negocierile parlamentare și de componența echipei, sugerând că Tomac ar putea fi doar o piesă într-o strategie mult mai amplă a șefului statului. „Este posibil ca această propunere să fie una, de fapt, de sacrificiu, iar președintele să vizeze până la urmă cea de-a doua propunere”, susține Mișcoiu. A

Această a doua nominalizare ar deveni aproape imposibil de respins de către partidele parlamentare, din cauza riscului iminent de declanșare a alegerilor anticipate. În final, analistul conchide că, „de frica dizolvării Parlamentului, este posibil ca și PSD, și PNL, și USR să cadă de acord la cea de-a doua propunere”, semn că președintele și-a calculat mutările strategice în doi pași.

Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte spune că numirea lui Tomac este o soluție proastă

Un barbat in costum gri sta la o masa si acordă un interviu
Profesorul Gheorghe-Ilie Fârte. Foto: Arhivă personală

Desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan este „o soluție proastă, sunt într-o stare de perplexitate și de confuzie”, a declarat profesorul Gheorghe-Ilie Fârte, specialist în comunicare politică, pentru Libertatea.

„Nu mă așteptam să se meargă până la capăt cu această nominalizare. Spunea Eugen Tomac mai devreme că va fi un guvern tehnic, nu unul politic. Nu înțeleg care este majoritatea care va vota Guvernul. Totul este confuz”, a afirmat profesorul Fârte.

Totodată, specialistul în comunicare politică se întreabă cu ce autoritate morală va negocia Eugen Tomac în sânul Guvernului, la nivelul Parlamentului, având în vedere că „nu are victorii, nu are reușite pe niciun plan„. „Cum va crea un liant? Nu i-a reușit nici lui Ilie Bolojan coeziunea Guvernului și, știm bine că este lider de partid, a fost la Primăria Oradea, la Consiliul Județean Bihor, cum o sa-i reușească lui Eugen Tomac? Mira-m-aș!”, a punctat Fârte.

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