Plecări în Dubai, Las Vegas sau în orașe din Italia. Nu este o ofertă turistică, este destinația multor elevi care petrec „Școala Altfel” în excursii de lux, organizate chiar de profesori. Însă totul e pe bani, iar prețurile, se plâng unii părinți, ajung și la câteva mii de euro. Ministerul Educației a anunțat că activitățile școlare incluse în acest program sunt gratuite. Prin urmare, organizarea deplasărilor contra-cost este ilegală.

Incidente pe bandă rulantă în școlile din România! Trei elevi din Gorj, Arad și Dâmbovița au fost arestați după ce au fost implicați în acte de violență. Într-un liceu din Gorj, o elevă și-a amenințat un coleg cu cuțitul, iar la Arad două fete s-au încăierat în curtea școlii. Ultimul incident a avut loc în Dâmbovița, acolo unde un elev a agresat un profesor chiar în timpul orei.

Românii sunt din ce în ce mai dezamăgiți de sistemul de educație. Este concluzia unui studiu global conform căruia țara noastră se află pe penultimul loc în topul încrederii în școală. Doar locuitorii din Peru ne mai întrec la capitolul nemulțumiri. La polul opus, se află Singapore și Irlanda, țări care se declară foarte încântate de ce le oferă școala.

România are cei mai puțini studenți din Europa. Potrivit Eurostat, doar 23% dintre românii cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit o facultate. Și nu pentru că nu le-ar plăcea școala, ci din cauza lipsurilor financiare cu care se confruntă. Este vorba, mai ales, despre tinerii din zonele rurale. 80% dintre aceștia ar dori să-și continue studiile, dar nu au bani.

În curând, gramatica ar putea deveni o materie mult mai accesibilă. Asta, cu puțin ajutor din partea inteligenței artificiale și a unui creion magic. Este promisiunea a trei elevi din Brașov, inventatorii unui instrument de scris care vibrează când greșești un cuvânt, sari o literă, când nu scrii cu cratimă sau greșești pluralul cuvintelor. Anul trecut, copiii au câștigat cu invenția lor o competiție națională de tehnologie.