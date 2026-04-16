Peste două milioane de turiști ar putea alege, în 2026, destinații mai sigure din Europa Centrală, în locul celor din Asia sau Orientul Mijlociu.

Printre destinațiile vizate se numără litoralul Mării Negre, dar și marile orașe – București, Brașov, Cluj, Iași sau Sibiu.

Cei mai mulți dintre acești turiști ar putea veni din Austria și Germania, unde tot mai multe persoane renunță la călătoriile pe distanțe lungi și aleg alternative mai apropiate și accesibile, precum România sau Slovacia, conform sursei citate.

Creșterea plăților cu cardul

În acest context, Global Payments România se așteaptă la o creștere a cererii pentru plăți fără numerar în destinațiile turistice, tot mai preferate de călătorii moderni.

Conform estimărilor, piața terminalelor de plată (POS) din sectorul turistic din Europa Centrală va crește cu un ritm de 6–8%.

Hotelurile și pensiunile vor trebui să proceseze un număr tot mai mare de tranzacții internaționale prin carduri și portofele mobile, mai arată sursa.

„Datele Global Payments arată o schimbare accelerată în comportamentul consumatorilor: în doar doi ani, plățile fără numerar au devenit standard în zonele turistice. Nu mai vorbim despre un avantaj competitiv, ci despre o necesitate pentru businessuri și antreprenori. Doar în sezonul de iarnă 2025–2026, în România s-au înregistrat peste două milioane de tranzacții electronice în restaurante și hoteluri, prin terminalele Global Payments”, a declarat Ionela Mitran, director de țară Global Payments România.

Efectele conflagrației din Orientul Mijlociu

Războiul din Iran a arătat cât de nesigure sunt vacanțele în statele din zona Golfului Persic, iar destinații precum Dubai, Abu Dhabi și Doha și-au pierdut din atracție din cauza bombardamentelor iraniene.

De asemenea, conflagrația din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor la carburanți și la biletele de avion, companiile aeriene având acum tot mai multe greutăți în a procura combustibil pentru avioane.

Totuși, în aceste momente se poartă negocieri pentru o pace.

