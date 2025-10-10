Elevii plătesc bani grei pentru activități de care ar trebui să beneficieze gratuit

În ultimii ani, „Școala Altfel” chiar a devenit altfel. În multe unități de învățământ din București și țară directorii organizează pentru copii excursii în afara orașelor și chiar în afara țării. Evident, contra cost, deși activitățile educaționale care au loc în cadrul acestui program sunt, cel puțin pe hârtie, gratuite. Însă, în realitate, lucrurile stau altfel: părinții nu numai că trebuie să plătească, dar sunt obligați să scoată bani grei din buzunare, de ordinul sutelor și chiar miilor de euro. 

Excursii de lux în Dubai și Las Vegas, organizate ilegal în cadrul programului „Școala Altfel". Părinții elevilor din România
Zeno Daniel Sustag, fondatorul grupului online „Părinții elevilor din România”. Foto: arhivă personală/Facebook

Zeno Daniel Sustag, fondatorul grupului online „Părinții elevilor din România” a explicat pentru stirileprotv ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei practici ilegale. „Se întâmplă următorul lucru: în unitățile de învățământ există parteneriate nelalocul lor cu anumite agenții de turism. Am fost informat de părinți despre diverse situații, inclusiv despre organizarea unor excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de 3.000-6.000 de euro, per elev”, a declarat părintele.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Director de școală: „Excursiile sunt în interesul copiilor care vor să studieze în străinătate”

Excursiile sunt plătite de elevi, însă profesorii însoțitori nu achită niciun leu. Fie primesc gratuitate din partea firmei de turism – ca bonus – fie li se plătesc aceste excursii chiar de către părinți. Fiecare dintre aceștia pune o anumită sumă de bani pentru biletul doamnei. 

Camelia Moldovan, director adjunct al Colegiului „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca, a încercat să justifice aceste plecări spunând că excursiile plătite sunt, de fapt, în interesul copiilor. „Pentru că este interesul școlar al copiilor. Este pentru a-și continua studiile în străinătate și sunt foarte interesați că să viziteze universități din străinătate. Au mai fost organizate excursii în acest scop și în Italia.”

Excursii de lux în Dubai și Las Vegas, organizate ilegal în cadrul programului „Școala Altfel”. Părintele unui elev: „Ni s-au cerut și până la 6.000 de euro”
Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației. Foto: arhivă personală/Facebook

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „Școala Altfel nu e o săptămână de vacanță”

Pentru că această practică este una veche, pentru că în fiecare an se vorbește despre această anomalie, pentru că din ce în ce mai mulți părinți se plâng de amploarea acestui fenomen, Ministerul Educației a avut o primă reacție. Secretarul de stat Sorin Ion a precizat că săptămâna „Școala Altfel” nu este o săptămână de vacanță. „Este o săptămână de activități didactice. E greu să ne imaginăm că este necesară o excursie în străinătate pentru a aborda o temă din programa școlară pe care poți să o abordezi foarte bine în România”. 

Excursiile plătite încalcă regulile de organizare a „Școlii Altfel” care precizează că „nu sunt permise deplasări ale elevilor care presupun costuri și pentru care unitatea de învățământ nu a identificat surse de finanțare”.

Inspectoratul școlar județean Cluj: „Activitățile care implică costuri din partea părinților sunt interzise”

Această practică ilegală a ajuns și la urechile inspectoratelor școlare care au început să primească din partea părinților din ce în ce mai multe sesizări și plângeri. Este motivul pentru care Inspectoratul Școlar Județean Cluj a transmis tuturor unităților de învățământ din județ un set de reguli care să limiteze aceste practici. Directorii au fost înștiințați că le este interzisă aprobarea acestor excursii și, mai mult, activitățile care implică costuri din partea părinților sunt interzise.

Piper, „Marele Șef" al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Știri România 15:37
Știri România 15:37
Piper, „Marele Șef” al hoților români care au furat de 2.000.000 de euro și au pierdut toți banii la jocuri de noroc, în Germania
Angajații unei companii de IT din Cluj, transferați fără voia lor la o companie indiană
Știri România 14:33
Știri România 14:33
Angajații unei companii de IT din Cluj, transferați fără voia lor la o companie indiană
Angelina Jolie, noi detalii dureroase despre divorțul de Brad Pitt. De ce îi cere 33.000 de dolari: „Am refuzat să lucrez"
Stiri Mondene 15:32
Stiri Mondene 15:32
Angelina Jolie, noi detalii dureroase despre divorțul de Brad Pitt. De ce îi cere 33.000 de dolari: „Am refuzat să lucrez”
Nicolle Fota, declarații neașteptate despre relația cu Cătălin Botezatu: „Ținută în casă, între patru pereți". Și-a făcut curaj și a vorbit
Stiri Mondene 15:14
Stiri Mondene 15:14
Nicolle Fota, declarații neașteptate despre relația cu Cătălin Botezatu: „Ținută în casă, între patru pereți”. Și-a făcut curaj și a vorbit
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
