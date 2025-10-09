Românii și-au pierdut de tot încrederea în sistemul de educație. Mai nemulțumiți decât noi sunt doar locuitorii din Peru

Românii, printre cei mai nemulțumiți de sistemul de învățământ

Românii înregistrează al doilea cel mai scăzut procent de încredere în calitatea sistemului de educație, după Peru. Iar față de anul trecut, nemulțumirile sunt și mai mari, potrivit studiului global Ipsos Education Monitor 2025, realizat în perioada 20 iunie – 4 iulie.

Percepția românilor în ceea ce privește sistemul de învățământ de la noi rămâne, în continuare negativă: 54% dintre persoanele chestionate au declarat că nu au încredere în sistem, în timp de 12% au spus că școala românească oferă calitate. Făcând o comparație cu cele 29 de țări analizate în cadrul cercetării, România se află pe pe penultimul loc în topul încrederii în școală. Sub noi, în clasament se mai află doar Peru.

La polul opus, pe primele două locuri se află Singapore și Irlanda. În aceste țări 77% și respectiv 71% dintre persoanele participante la studiu au declarat că sunt mulțumite de sistemul de educație din țara lor.

Potrivit studiului IPSOS – Education Monitor 2025, românii sunt extrem de dezamăgiți de școală, de profesori, de programa încărcată și învechită. Sursa: ipsos

Cele mai mari nemulțumiri ale românilor: programa învechită, abandonul școlar și profesorii slab pregătiți

De ce sunt nemulțumiți românii și care sunt motivele lipsei totale de încredere în sistemul de învățământ? O știm cu toții: la noi în țară abandonul școlar se află într-o continuă creștere, programele școlare sunt învechite, blocate în paradigme comuniste, iar profesorii pe de altă parte sunt din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai slab pregătiți.

Iată și câteva cifre: Printre marile probleme cu care se confruntă sistemul, rata ridicată de abandon școlar a fost menționată de 34% dintre respondenți. Programa învechită a fost menționată de 51% dintre cei chestionați iar 38% au ridicat problema formării inadecvate a cadrelor didactice. Probabil acesta este și motivul pentru care romanii au declarat că materia care nu le-a plăcut absolut deloc în școală a fost matematică.

Copiii au acces la telefoane de la vârste din ce în ce mai fragede. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Consens. Copiii sub 14 ani nu ar trebui să aibă acces la rețele sociale

La capitolul Siguranța digitală, persoanele chestionate la nivel globală, inclusiv cele din România, au ajuns la un consens: acestea consideră absolut necesară limitarea accesului copiilor sub 14 ani la rețelele sociale, oricare ar fi ele.

În medie, 71% dintre respondenții din cele 30 de țări analizate consideră că minorii nu ar trebui să folosească aceste platforme, iar părinții sunt și mai convinși: 74% dintre ei susțin această măsură.

Bullyingul, cea mai mare problemă a elevilor români la școală

În ceea ce privește bunăstarea tinerilor, la nivel global, în medie, 33% dintre respondenți consideră că sănătatea mintală este cea mai mare provocare pentru tineri, înaintea inegalității (28%), bullying-ului (26%) și rețelelor sociale (25%). În România, 71% dintre respondenți consideră că bullying-ul și presiunea socială sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă tinerii.

Ipsos a intervievat online 23.700 de adulți cu vârsta de sub 75 de ani, în perioada 20 iunie – 4 iulie 2025, în 30 de țări, printre care și România. La noi în țară, cercetarea a avut 500 de respondenți din mediul urban cu educație medie și superioară. Prin urmare, studiul nu este unul reprezentativ la nivel național. Cât despre marja de eroare a cercetării, aceasta este de +/-5 puncte procentuale.

