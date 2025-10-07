Jumătate din tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani din Uniunea Europeană au absolvit studii superioare în 2024

Potrivit datelor, 44,2% dintre tinerii cu vârste între 25 și 34 de ani au absolvit studii superioare în 2024, apropiindu-se de ținta UE de 45% stabilită pentru 2030.

Conform raportului, din cele 242 de regiuni analizate la nivelul NUTS 2, 84 au atins sau depășit deja obiectivul UE. Aceste zone sunt evidențiate pe hartă în nuanțe de turcoaz.

Care sunt regiunile cu cei mai mulți tineri care au absolvit studii superioare

Potrivit datelor publicate de Eurostat, 25 de regiuni au raportat că cel puțin 57,5% dintre tinerii de 25-34 de ani au absolvit studii superioare. Printre acestea se numără:

  • Capitalele din Belgia, Danemarca, Irlanda, Spania, Franța, Lituania, Ungaria, Olanda, Polonia, Slovacia și Suedia
  • 6 regiuni din nordul Spaniei, specializate în industrii avansate
  • Ambele regiuni rămase din Irlanda, axate pe industria farmaceutică și electronică
  • Utrecht și Groningen în Olanda, cu industrii high-tech
  • Provincia Brabant Wallon din Belgia, cu industrii intensive în cunoaștere
  • Midi-Pyrénées în Franța, specializată în aerospațial
  • Cipru și Luxemburg

Tinerii din România au cel mai slab nivel de educație din Uniunea Europeană

Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Recomandări
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

La polul opus, 24 de regiuni au înregistrat sub 26,5% tineri cu studii superioare. În ceea ce privește România, tinerii din țara noastră au cel mai slab nivel de educație, însă cei din București fac excepție.

Acestea sunt marcate cu auriu închis pe hartă și includ:

  • 7 din 8 regiuni din România (exceptând București-Ilfov)
  • 6 din 8 regiuni din Ungaria (exceptând Budapesta și regiunea Pest)
  • 4 regiuni din Italia, inclusiv Sicilia și Sardinia
  • Două regiuni din Cehia
  • Două regiuni din Franța, inclusiv Corsica și Guyana Franceză
  • Câte o regiune din Grecia, Croația și Portugalia

Aceste zone sunt predominant rurale sau izolate geografic, cu oportunități limitate pentru locuri de muncă înalt calificate. În multe cazuri, educația vocațională joacă un rol dominant. În 2025 a apărut o nouă provocare pentru tinerii din țara noastră. Tot mai mulți studenți se plâng că nu mai au locuri în cămine, iar mulți dintre ei susțin că au primit mesaje prin care li s-a cerut să aștepte.

Totuși, opțiuni pentru tinerii români există și în străinătate. Tot mai multe universități din Europa propun programe de studii cu burse mari sau taxe mai mici pentru a atrage tinerii români, iar astfel o anumită țară a devenit destinația preferată pentru studenții români.

Factori care influențează nivelul educației

Regiunile cu procente ridicate de absolvenți de studii superioare sunt caracterizate de:

  • Prezența unor universități de renume
  • Focus pe cercetare și inovare
  • Industrii avansate și sectoare high-tech
  • Oportunități de angajare pentru persoane înalt calificate

Ce se întâmplă în regiunile cu un nivel scăzut de educație

Pe de altă parte, în regiunile în care nivelul educației terțiare este scăzut există alte oportunități pentru tineri:

  • Economii bazate pe agricultură
  • Sisteme de educație vocațională bine dezvoltate
  • Oportunități limitate pentru absolvenții de studii superioare

Eurostat oferă informații detaliate despre statisticile educaționale la nivel regional în anuarul regional Eurostat – ediția 2025, disponibil și ca set de articole Statistics Explained, precum și în secțiunea de educație a publicației interactive Regions in Europe și în Atlasul Statistic.

Codul roșu de ploi închide și universitățile din București. Lista facultăților unde cursurile sunt suspendate
Știri România 19:17
Codul roșu de ploi închide și universitățile din București. Lista facultăților unde cursurile sunt suspendate
Pregătiri pentru codul roșu de ploaie în București: „Evitați pasajele!". Zonele aflate în pericol de inundație
Știri România 19:09
Pregătiri pentru codul roșu de ploaie în București: „Evitați pasajele!". Zonele aflate în pericol de inundație
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu"
Stiri Mondene 18:15
Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu"
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:42
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță"
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul"
Politică 17:17
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul"
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
Politică 13:00
Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli
