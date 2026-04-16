Printre cei care s-au legat de acest subiect s-a aflat și Dan Negru, prezentator de la Kanal D care în prezent se află în Statele Unite ale Americii.

Vedeta a postat pe Facebook un filmuleț din New York, în care a vorbit despre John D. Rockefeller, însă în descrierea acestuia a amintit și de primul miliardar din Europa de Est, care era din Ungaria: Erno Rubik.

Mai mult decât atât, Dan Negru a ținut să precizeze că în aceste zile se vorbește foarte mult despre unguri.

„Se vorbește mult despre unguri în zilele astea. Primul milionar din Europa de Est a fost un ungur. Erno Rubik a inventat cubul rubik, dar scopul lui nu era să devină milionar. Cel mai bun sfat al unui miliardar este: «Dacă singurul tău scop în viață este să ai bani, nu-i vei avea niciodată»”, a fost mesajul scris de Dan Negru în dreptul clipului video de pe Facebook.

Iar în imaginile filmate, prezentatorul de la Kanal D spune povestea lui John D. Rockefeller.

„Se tot vorbește despre miliardari. Primul miliardar din istoria lumii a fost Rockefeller. El deținea peste 90%, la vremea lui, din petrolul american. Că se tot vorbește și despre petrol.

Avea un ritual domnul Rockefeller: încă de tânăr le dădea 10 cenți tuturor oamenilor pe care îi întâlnea. «Zeciuiala din Biblie», spunea el. Era zgârcit se spune. Copiii lui, a avut cinci, purtau hainele de la unii la altul. Dar a fost generos cu omenirea. A fost unul dintre cei mai mari filantropi din lume. Și-a donat aproape toată averea studiilor medicale și educației. În banii de azi a donat peste 300 de miliarde de dolari.

Era obsedat de longevitate și încă de tânăr spunea că o să trăiască 100 de ani. A trăit 97! N-a fumat, n-a băut niciodată, dar avea o regulă strictă: mesteca fiecare înghițitură de mâncare de 30 de ori înainte de a o înghiți. Era atât de puternic financiar încât Curtea Supremă a Statelor Unite, statul, cum ar veni, a decis dezmembrarea companiei lui în firme mai mici. A fost un moment de cotitură în istoria business-ului mondial, când statul a decis că Rockefeller e un dictator economic.

Culmea, după ce compania i-a fost spartă în bucăți, valoarea acțiunilor deținute de el a crescut și mai mult. Așa că a devenit de două ori mai bogat decât era înainte. Și companiile alea mici sunt azi giganții petrolului din toată lumea, giganții petrolului american. La 97 de ani a murit Rockefeller și a lăsat un sfat: cum să devii bogat. A spus: «Dacă singurul tău scop în viață e să devii bogat, n-o să ajungi niciodată!»”, a spus Dan Negru pe Facebook.

