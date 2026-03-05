Educatorul Anului din mediul rural

Ana Maria Stăncălie, în vârstă de 32 de ani, este educatoare la Grădinița Gârlești din localitatea Ghercești, județul Dolj, de cinci ani. Aceasta are o grupă formată din 15 copilași, cu vârste cuprinse între 2 și 6 ani. Tânăra a primit titlul de „Educatorul Anului din mediul rural” de la Teach for Romania, o organizație non-guvernamentală (ONG) care luptă împotriva inechității educaționale din România.

Ana Maria a devenit pentru cei mici un al doilea părinte. „Îmi doresc să schimb destine și de aceea fac atât de multe activități cu cei mici”, a precizat educatoarea Ana Maria Stăncălie pentru TVR Info.

Iar părinții copiilor o apreciază pentru implicarea și pasiunea de care dă dovadă. „Este o persoană foarte înțelegătoare și iubitoare. Copilul este în siguranță aici”, spune un părinte.

Câștigătorii Galei Profesorul Anului din mediul rural, ediția 2026

Teach for Romania a premiat excelența în educația rurală în cadrul Galei Profesorul Anului din mediul rural, desfășurată în luna februarie la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca. Evenimentul, ajuns la a cincea ediție, a avut ca scop recunoașterea muncii excepționale a cadrelor didactice din școlile rurale din România.

Cadrele didactice au dovedit că, în ciuda obstacolelor, reușesc să aducă împreună părinți, autorități locale și reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a dezvolta proiecte în beneficiul elevilor și pentru a crește calitatea educației în comunitățile în care predau.

Profesorii câștigători au fost:

Ana Maria Hanganu, profesoară de Educație plastică la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” Lunca Cetățuii, județul Iaşi la categoria „Profesorul debutant din mediul rural”;

Ana-Maria Stăncălie, educatoare la Grădinița cu Program Normal Gârlești din localitatea Ghercești, județul Dolj, la categoria „Educatorul Anului din mediul rural”;

Dumitru Eduard Plăvițu, învățător la Școala Gimnazială Milcoiu, județul Vâlcea, la categoria „Profesorul Anului din mediul rural”;

Ana Gavrilescu, directorul Școlii Gimnaziale Tâmboești, județul Vrancea, la categoria „Directorul Anului din mediul rural”.

„Juriul ediției 2026 a selectat câștigătorii din peste 850 de nominalizări venite din toate regiunile țării. Gala «Profesorul Anului din mediul rural» are misiunea de a aduce în prim-plan munca adesea invizibilă a profesorilor care fac loc speranței printre greutăți, care văd potențialul acolo unde alții văd doar un «nu se poate». Profesorii finaliști au primit recunoașterea publică pentru impactul demonstrat asupra elevilor, implicarea în comunitate, creativitatea și dedicarea cu care depășesc provocările ce vin odată cu predarea în mediul rural”, au precizat reprezentanții ONG-ului, într-un comunicat.

Gala Profesorul Anului din mediul rural este un eveniment independent, organizat de Teach for Romania, din dorința de a recunoaște și celebra muncă, și rezultatele impresionante ale multor profesori care lucrează în medii dificile. „Fiecare profesor finalist este un model de inspirație și demonstrează că meseria de profesor poate fi cea mai bună din lume, dacă investim timp, dedicare, cunoaștere și dragoste pentru elevi”, potrivit sursei citate.

