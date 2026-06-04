Premieră în Congresul american

Cele 215 voturi la 208 au marcat o situație în premieră când o astfel de măsură trece de Cameră sau de Senat, după votul final de la începutul conflictului, în urmă cu mai bine de trei luni. Senatul a avansat o rezoluție similară luna trecută la un vot procedural, reflectând opoziția crescândă față de un război pe care Congresul nu l-a autorizat.

Efortul se confruntă însă cu obstacole considerabile înainte ca Congresul să-l poată forța pe Trump să pună capăt ostilităților.

În Cameră, patru republicani – reprezentanții Thomas Massie (Kentucky), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) și Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) – s-au alăturat democraților ca să-l forțeze pe Trump să pună capăt războiului, potrivit Washington Post.

„Suntem prinși într-un război care nu se va termina pentru că un președinte incompetent l-a lansat gândindu-se doar la propriul său ego, fără să se pregătească pentru consecințe”, a declarat deputatul Gregory W. Meeks (New York), principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe, în timpul dezbaterii din Camera Reprezentanților. „Diplomația este singura cale de ieșire, nu mai multe bombardamente, nu mai multe bravade”.

Împrumuturi de 8 miliarde de dolari pentru Ucraina

Camera Reprezentanților s-a opus lui Trump și președintelui Camerei, Mike Johnson (republican din Louisiana) și în cazul unei alte decizii, votând cu 218-204 pentru un proiect de lege care ar oferi Ucrainei 8 miliarde de dolari în împrumuturi și 300 de milioane de dolari în ajutor de securitate pe termen lung. Legislația necesită încă un vot final înainte de a ajunge în Senat.

Proiectul de lege, care ar impune și sancțiuni suplimentare sectoarelor financiare și energetice ale Rusiei, a ajuns în dezbatere abia după ce șase republicani s-au alăturat democraților și au votat alături de ei.

Majoritatea americanilor sunt împotriva războiului din Iran

Un sondaj New York Times-Siena College realizat la mijlocul lunii mai a constatat că 64% dintre alegătorii americani consideră că Trump a luat decizia greșită intrând în război cu Iranul; 30% cred că a luat decizia corectă.

Rezoluția privind puterile de război din 1973 – legea folosită de democrați pentru a impune votul – îi obligă pe președinte să retragă forțele americane din orice conflict pe care Congresul nu l-a autorizat în termen de 60 de zile. Trump a respectat termenul limită de 1 mai, dar l-a evitat argumentând că ostilitățile au fost „încheiate” de când a intrat în vigoare un armistițiu, chiar dacă Statele Unite continuă să impună o blocadă navală asupra Iranului.

Brian Mast (republican din Florida), președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, a reiterat argumentul lui Trump conform căruia războiul s-a încheiat efectiv: „Suntem acolo cu aproape exact același număr de forțe pe care le menținem continuu în regiune”.

Drumul anevoios pe care rezoluția trebuie să-l parcurgă

Pentru a-l afecta cu adevărat pe Trump, rezoluția Senatului ar necesita un vot final în cameră, ceea ce ar putea fi dificil dacă fiecare senator votează.

Trei senatori republicani care s-au opus unor măsuri similare în trecut au ratat votul procedural asupra rezoluției luna trecută, permițând acesteia să avanseze. Dacă ar fi votat așa cum au votat în trecut, aceasta ar fi fost respinsă cu 50-50.

Camera Reprezentanților ar fi trebuit, de asemenea, să adopte versiunea Senatului înainte ca aceasta să ajungă la biroul lui Trump.

Trump aproape sigur ar avea drept de veto, forțând Senatul și Camera Reprezentanților să-i anuleze votul cu două treimi care să susțină rezoluția în ambele camere înainte ca aceasta să poată intra în vigoare.

Nicio rezoluție privind puterile unui președinte în timpul unui război nu a reușit să treacă vreodată de momentul votului.

Spre deosebire de rezoluția Senatului, versiunea Camerei Reprezentanților nu poate fi votată, dar nu este clar dacă este privilegiată, garantând că primește un vot în Senat. Dacă parlamentarul Senatului decide că nu este, liderul majorității din Senat, John Thune (R-Dakota de Sud), ar putea refuza să o supună la vot.

Există, de asemenea, o dispută destul de mare cu privire la faptul dacă rezoluția Camerei Reprezentanților ar avea forță de lege dacă ar fi adoptată de ambele camere.

Cum ar putea Congresul SUA să-l oblige pe Trump

Senatorul Tim Kaine (democrat din Virginia), care a condus efortul de a impune voturile privind limitarea puterilor președintelui în cazul unui război în Senat, a declarat că adoptarea unei rezoluții de către Congres ar putea pune presiune pe Trump să negocieze sfârșitul conflictului, chiar dacă președintele ar respinge-o, iar Congresul nu ar putea să o anuleze.

„Nu ar trebui să fie o surpriză pentru președinte și echipa sa de securitate națională că acest război este profund nepopular – mai ales când Administrația Trump-Vance nu a oferit nicio explicație poporului american cu privire la obiectivele noastre, dacă le putem atinge doar prin forță militară, care este justificarea legală sau care sunt costurile și riscurile financiare și umane pentru țara noastră”, a declarat Kaine într-un comunicat.

„Votul de astăzi în Cameră este o dovadă în plus că această Administrație se concentrează pe lucrurile greșite”.

Ce spune Marco Rubio

În timp ce depunea mărturie în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei miercuri, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că adoptarea unei rezoluții de către Congres i-ar face pe iranieni mai puțin predispuși să vină la masa negocierilor.

„Iranienii au înțeles greșit acest lucru în trecut”, i-a spus Rubio reprezentantului Michael Lawler (republican din New York). „Ei cred că «dacă această chestiune este adoptată, înseamnă că președintele nu va putea să ne atace, deci nu va mai avea nicio influență»”.

Rubio a spus că votul îi face pe negociatorii iranieni să creadă că mâinile administrației Trump „vor fi legate și nu vom putea să le facem nimic, așa că de ce să cădem la o înțelegere?”.

Rezoluția Camerei Reprezentanților ar fi trebuit să fie adoptată luna trecută, dar liderii republicani au retras măsura în ultimul moment, într-un efort de a schimba voturile republicanilor în timpul unei pauze a Camerei.

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