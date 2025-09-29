„Anul universitar începe, dar cu proteste”

Protestele studenților, programate în principal pentru a doua parte a zilei, se suprapun cu festivități și evenimente universitare, unele organizate pe parcursul mai multor zile. 

Universități din întreaga țară au anunțat ceremonii dedicate deschiderii anului, fie la nivelul facultăților, cum este cazul Universității din București, fie prin evenimente de tip ceremonii în Aula Magna, cum este exemplul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj.

În același timp, studenții marchează momentul prin proteste. 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat lista de orașe unde vor avea loc manifestații. 

Tineri afiseaza pancarte in timpul unui protest organizat de Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) impotriva reducerii fondurilor pentru burse, in fata Guvernului, in Piata Victoriei din Bucuresti, joi, 26 iunie 2025
Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Hepta

Organizația a subliniat că protestele au susținerea sindicatelor și a organizațiilor de elevi și părinți.

„Începerea anului universitar este marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an. Studenții se mobilizează pentru a accentua necesitatea de a se reveni la deciziile din ultimul an care le afectează parcursul universitar, precum limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea substanțială a fondului de burse, limitarea perioadei acordării burselor doar pe perioada activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a putea beneficia de acest sprijin.”, se arată în comunicat.

Programul protestelor, potrivit ANOSR, este următorul:

  • București – ora 16:00, Piața Victoriei
  • Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii
  • Iași – ora 13:00, în Piața Unirii
  • Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii
  • Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava
  • Alba Iulia – ora 13:30, Piața Cetății
  • Sibiu – ora 16:00, Piața Mare
  • Baia Mare – ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord
  • Timișoara – Protestul ar fi trebuit să aibă loc în Piața Victoriei de la ora 24:00, dar autoritățile locale au respins cererile inițiale

Studenții atrag astfel atenția asupra efectelor măsurilor Guvernului Bolojan asupra accesului la educație și calității procesului educațional, marcând începutul anului universitar cu proteste la nivel național.

Masterat unic în România, suspendat. Proteste la Universitatea din București

Studenții de la Universitatea din București au și un alt motiv pentru a protesta, după decizia conducerii de a bloca programul de masterat „Studii Religioase – Texte și Tradiții”, cu câteva zile înainte de începerea anului universitar 2025–2026. 

Studenții au fost informați pe 23 septembrie, prin e-mail, că programul nu va mai fi organizat în anul universitar 2025–2026, din motive financiare.

„În compensație, li s-a propus redistribuirea către alte programe ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine.”, se arată în comunicat.

Masteratul este unic în România și beneficia de locuri bugetate, candidați admiși și aprobarea oficială prin Hotărârea Guvernului nr. 428/2025.

Anul universitar începe cu proteste față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Masteratul „Studii Religioase – Texte și Tradiții” a fost anulat – Foto: Unibuc

Conducerea Universității a invocat praguri minime de studenți și măsuri de austeritate. 

Studenții și cadrele didactice consideră decizia „abuzivă și discriminatorie”, în special față de programele în limba română. 

Profesorii subliniază că pentru programele în limbi străine se acceptă minimum 12 studenți, în timp ce pentru cele în română este impus un prag de 20.

Psihologul Victor Sfîrlea, admis la masterat, a transmis: „Acest abuz de a scoate programul masteral Studii Religioase – Texte și Tradiții, cu masteranzii deja admiși, mă afectează profund în desfășurarea unei cercetări interdisciplinare în psihologia fenomenului religios… Întreb cu aceeași revoltă conducerea Universității din București: Spre ce ne întoarcem?”

„Anularea dreptului legitim de a urma studiile constituie un abuz. Redistribuirea către alte programe încalcă grav opțiunea de studiu a studentului și procedura de admitere.”, atrage atenția coordonatoarea programului, prof. dr. habil. Madeea Axinciuc.

Studenții amenință cu acțiuni în instanță dacă decizia nu este revizuită. 

Ei cer anularea hotărârii și înmatricularea conform dreptului dobândit prin concurs. 

„Astfel de programe există la universități precum Groningen, Utrecht, VU Amsterdam sau KU Leuven. În Franța sau Olanda, programe similare funcționează chiar și cu cinci studenți, iar eventualele decizii de suspendare se iau cu unul sau doi ani înainte, nu cu o săptămână înainte de începerea cursurilor.”, adaugă Mihai Aniței, un alt student.

Programul interdisciplinar propune o abordare neconfesională a fenomenului religios, continuând tradiția academică a lui Mircea Eliade în studiul religiei în România.

