Ies în stradă pentru a-și arăta nemulțumirile

ANOSR a anunțat că „studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate prevăzute prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024 care afectează calitatea învățământului din România și limitează accesul la educație al beneficiarilor direcți. Astfel, studenții din cele mai mari centre universitare din țară se alătură protestelor organizate de ANOSR în București și ies în stradă în 29.09.2025 pentru a-și arăta nemulțumirile față de un sistem de guvernare bazat pe ignoranță”.

Calendarul protestelor, anunțat de ANOSR

București – ora 16:00, Piața Victoriei

Timișoara – ora 14:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași – ora 13:00, în Piața Unirii

Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.

Daniel David i-a sfătuit pe tineri să-și caute locuri de muncă part-time

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu studenții pentru a discuta efectele Legii nr. 141/2025. Reducerea burselor și subvențiilor pentru transport a generat nemulțumiri în rândul tinerilor. Daniel David i-a sfătuit pe tineri să-și caute locuri de muncă part-time.

Recomandări Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Marți, 19 august 2025, ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu reprezentanții studenților în cadrul Forumul Național al Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), pentru a discuta despre efectele Legii nr. 141/2025, prin care au fost reduse bursele și subvențiile pentru transportul feroviar.

Întrebat de un student, „Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”, ministrul a oferit un răspuns care a stârnit reacții:

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport.Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David, conform Edupedu.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE