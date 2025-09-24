Ies în stradă pentru a-și arăta nemulțumirile

ANOSR a anunțat că „studenții din toată țara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate prevăzute prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024 care afectează calitatea învățământului din România și limitează accesul la educație al beneficiarilor direcți. Astfel, studenții din cele mai mari centre universitare din țară se alătură protestelor organizate de ANOSR în București și ies în stradă în 29.09.2025 pentru a-și arăta nemulțumirile față de un sistem de guvernare bazat pe ignoranță”.

Calendarul protestelor, anunțat de ANOSR

  • București – ora 16:00, Piața Victoriei
  • Timișoara – ora 14:00, Piața Victoriei
  • Cluj-Napoca – ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii
  • Iași – ora 13:00, în Piața Unirii
  • Galați – ora 18:00, în fața Prefecturii
  • Suceava – ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava.  

Daniel David i-a sfătuit pe tineri să-și caute locuri de muncă part-time

Ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu studenții pentru a discuta efectele Legii nr. 141/2025. Reducerea burselor și subvențiilor pentru transport a generat nemulțumiri în rândul tinerilor. Daniel David i-a sfătuit pe tineri să-și caute locuri de muncă part-time.

Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Recomandări
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Marți, 19 august 2025, ministrul Educației, Daniel David, s-a întâlnit cu reprezentanții studenților în cadrul Forumul Național al Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), pentru a discuta despre efectele Legii nr. 141/2025, prin care au fost reduse bursele și subvențiile pentru transportul feroviar.

Întrebat de un student, „Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”, ministrul a oferit un răspuns care a stârnit reacții:

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport.Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David, conform Edupedu.



Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Știri România 20:15
Managerii de spitale și șefii de secție vor fi evaluați, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: „Conducerea unui spital public nu este un privilegiu
Omenaa Mensah, la Impact Bucharest 2025: „Există mereu o soluție, trebuie doar să o găsești"
Interviu
Știri România 19:00
Omenaa Mensah, la Impact Bucharest 2025: „Există mereu o soluție, trebuie doar să o găsești”
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente"
Stiri Mondene 17:40
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:23
Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 18:04
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Analiză
Politică 17:00
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
