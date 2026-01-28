„Am publicat listele şi calendarele de desfăşurare pentru competiţiile şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026. Important: competiţiile şcolare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal; în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de competiţii şi concursuri şcolare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinţilor/ elevilor orice fel de contribuţie financiară (de exemplu: achiziţionarea de cărţi, reviste, ghiduri, compendii, etc)”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Ministerul Educației anunță că, în ceea ce privește calendarul olimpiadelor școlare, nu au fost programate etape ale acestora în perioadele în care se desfășoară: simulările pentru examenele naționale, probele de aptitudini/de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă în vederea admiterii la liceu, evaluarea națională pentru clasa a VI-a sau în zile ce corespund unor sărbători legale.

Potrivit Ministerului Educaţiei, în situaţia în care un elev este calificat la mai multe competiţii şi se constată suprapuneri între perioadele de desfăşurare ale acestora (la etapa judeţeană/naţională), Comisia naţională pentru coordonarea competiţiilor şcolare va analiza fiecare situaţie în mod individual şi va identifica soluţii adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate de către părinte/reprezentantul legal al elevului minor sau de către elevul major.

