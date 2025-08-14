Subiecte la limba maternă Bac 2025, sesiunea de toamnă

Elevii care aparțin altor minoriăți naționale susțin astăzi proba la limba maternă la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. În funcție de naționalitate, elevii susțin examenul în una dintre limbile maghiară, germană, croată, italiană, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană.

Ministerul Educației va publica baremul de corectare și subiectele pentru proba de limba maternă din cadrul examenului de Bacalaureat 2025

Reguli pentru candidați la Bac 2025 – sesiunea de toamnă

Pentru a putea intra în sala de examen, elevii au nevoie să aibă asupra lor un act de identitate.

Accesul elevilor în sala de examen, la Bacalaureatul 2025, este permis până la ora 8:30.
Proba scrisă începe la ora 9:00. Timpul de redactare a subiectelor pentru fiecare probă scrisă este de trei ore – 180 de minute – și se calculează din momentul în care candidații au primit subiectele de examen.

Elevii primesc o coală de hârtie tipizată, pe care își scriu cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și vor completa citeț celelalte date de pe colțul ce urmează a fi lipit.

Elevii pot primi atâtea coli tipizate și ciorne marcate cu stampila „Bacalaureat 2025„ câte le sunt necesare. Atenţie: înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective.

Pentru elaborarea lucrării scrise, se poate folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Se foloseşte numai hârtia distribuita candidaților de către asistenţi. Dacă este nevoie să corecteze o greșeală, elevul taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

Elevii pot părăsi sala, doar dacă predau lucrarea scrisă și semnează pentru predarea acesteia, cel mai devreme după o oră și jumătate.

În cazuri excepționale, daca un elev se simte rău, poate solicita părăsirea temporară a sălii. Va fi însoțit de unul dintre profesorii asistenți, până la înapoierea în sala de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

La expirarea celor trei ore acordate, se predă lucrarea în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Minim trei candidaţi la Bac 2025 rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Ce nu ai voie să faci la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă

Potrivit Ministerului Educației, anumite obiecte și comportamente nu sunt permise în sala de examen și sancțiunile pot fi destul de dure, până la eliminarea din cadrul examenului.

(1)Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.

(3) Se interzice candidaților la examenul național de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(5) Se interzice candidaților la examenul național de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)—(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise.

(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)—(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului național de bacalaureat.

(8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.

(9) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala de examen după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

(10) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului național de bacalaureat și prevederile alin. (1)—(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.

(11) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)—(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)—(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).

Când se afişează rezultatele la Bac 2025 – sesiunea de toamnă

Elevii care susțin Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă la limba maternă, dar și toți ceilalți candidați la Bac 2025 vor afla rezultatele inițiale în data de 18 august, până în ora 12.00.

  • 18 august 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 19-20 august 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și dedepunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)
  • 26 august 2025 Afișarea rezultatelor finale

Când se depun contestaţiile la Bac 2025 – sesiunea de toamnă

Așadar, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, elevii pot cere vizualizarea lucrărilor și, dacă consideră că nota nu este corectă, pot face contestație.

Elevii pot cere vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații chiar imediat după afișarea rezultatelor, din data de 18 august, după ora 14. Depunerea contestațiilor poate fi făcută și în zilele următoare, pe 19 și 20 august, până în ora 18.00. Pe 26 august, elevii vor afla rezultatele finale la Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă.

Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Politică 13 aug.
Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Politică 13 aug.
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
