Barem corectare Istorie

Loading…

Ce reguli trebuie să respecte candidații

Există câteva reguli de care candidații trebuie să țină cont în timpul probei: numele, prenumele și celelalte date se scriu pe o coală de hârtie al cărei colț negru va fi lipit, toate paginile pe care sunt scrise rezolvările subiectelor vor fi numerotate, partea nescrisă urmând a fi barată de supraveghetori și nu se iau în considerare subiectele rezolvate pe ciornă.

Cu ce nu pot intra candidații în sala de examen

Absolvenții de liceu nu pot să aibă asupra lor în sala de examen telefoane mobile, alte instrumente de stocare de informații, de comunicare sau de calcul.

De asemenea, este interzisă intrarea în sală cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri sau ghiozdane, rucsacuri, sacoşe ori poşete.

Toate acestea vor fi lăsate într-o încăpere specială pentru depozitare, iar candidații care refuză să respecte această regulă nu pot intra în sală pentru a susține proba.

Totodată, cei depistați în sală cu obiecte interzise asupra lor vor fi eliminați din examen.

Calendar Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

4 și 5 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, iar pe 5 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 august – au fost evaluate competenţele digitale

7 şi 8 august – competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

11 august – prima probă scrisă – cea la Limba şi literatura română

12 august – proba obligatorie a profilului

13 august – proba la alegere a profilului şi specializării

14 august – proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 14 august pentru elevii minorităților naționale

Afişarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor vor avea loc pe 18 august.

În zilele de 19 şi 20 august va continua vizualizarea lucrărilor scrise şi se vor putea depune contestaţii. Pe 26 august este programată afişarea rezultatelor finale.

La sesiunea iulie 2025, au fost 107.956 de candidați înscriși, inclusiv din promoțiile anterioare, dintre care s-au prezentat 104.758. Rata generală de promovare inițială a fost de 74,3%. Aceasta a crescut la 76,5% după soluționarea contesta

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE