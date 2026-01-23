Pentru clasa a VIII-a, cursurile se vor termina pe 11 iunie 2027. Pentru clasa a XII-a, cursurile se vor încheia pe 4 iunie 2027, conform proiectului.

„Principala modificare, față de structura anilor școlari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanța la decizia inspectoratelor școlare la două (față de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel național, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opțiunea a maximum trei județe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanță). Prin urmare, săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București este propusă pentru perioada 22 februarie – 7 martie 2027”, a transmis Ministerul Educației.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia după consultarea elevilor, a părinților și a profesorilor, la nivelul fiecărei școli, a precizat instituția.

Structura anului școlar 2026-2027, pusă în consultare

„În ceea ce privește intervalul propus pentru cele două săptămâni de vacanță între care se poate opta (22 – 28 februarie/1 – 7 martie), propunerea este justificată de nevoia de a crea un echilibru în ceea ce privește numărul de săptămâni consecutive de cursuri”, se arată în comunicat.

Ministerul Educației a ținut cont de:

perioada de desfășurare a probelor de competențe din cadrul examenului de bacalaureat 2027 în ultimele două săptămâni de cursuri ale anului școlar 2026 – 2027;

desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2026 – 2027 și a probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor. În acest sens, precizăm că începerea anului școlar în data de 14 septembrie (față de 7 septembrie, propunerea actuală) ar implica încheierea cursurilor pe 25 iunie și, prin urmare, decalarea cu o săptămână a desfășurării examenelor naționale);

organizarea simulărilor probelor scrise ale examenelor naționale (evaluarea națională și examenul național de bacalaureat) în luna martie 2027.

„Menționăm că aceste proiecții privind perioadele de desfășurare alocate examenelor naționale sunt orientative, calendarele de desfășurare urmând a fi stabilite ulterior, prin documente distincte, după parcurgerea procesului de transparență decizională”, se mai arată în comunicat.

Proiectul integral poate fi citit în documentul de mai jos:

Amintim că Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan conduce interimar instituția, pentru că nu a găsit un înlocuitor.





