Guvernul Bolojan, decizie de ultim moment înainte de moțiunea de cenzură

Ordonanța de urgență care deblochează plata primelor de carieră didactică a fost inclusă pe agenda unei ședințe extraordinare de guvern, convocată cu doar două ore înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură.

Actul normativ era necesar pentru reluarea plăților către profesori, blocate din cauza lipsei unor avize esențiale. Cu o zi înainte, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, anunța că documentul nu putea fi adoptat fără avizul Consiliului Legislativ. Ședința de guvern s-a desfășurat în format hibrid și a fost ultima reuniune a executivului Bolojan.

Prima de carieră didactică, noile reguli de acordare

Noua ordonanță modifică cadrul legal existent și stabilește reguli mai stricte pentru utilizarea primei de carieră didactică, valoare de 1.500 de lei net. Cea mai importantă schimbare vizează modul în care pot fi cheltuiți banii:

minimum 65% din sumă trebuie direcționată către cursuri de formare profesională;

restul poate fi folosit pentru achiziția de cărți de specialitate sau alte cheltuieli legate direct de activitatea didactică.

Lista exactă a cheltuielilor eligibile și a cursurilor acreditate urmează să fie stabilită prin ordin al Ministerului Educației.

O altă modificare majoră: dacă, inițial, schema de sprijin urma să fie aplicată până în anul școlar 2026–2027, noua ordonanță stabilește că ultimul an de acordare va fi 2025–2026. Decizia contrazice angajamentele asumate anterior de autorități, inclusiv în contextul încheierii grevei generale din educație din 2023, când profesorilor li s-a promis continuitatea acestor beneficii.

Modificări cerute de Comisia Europeană: banii, folosiți pentru cursuri de formare profesională

Modificările vin în urma negocierilor cu Comisia Europeană, care a respins forma inițială a schemei de finanțare. Potrivit autorităților, oficialii europeni au cerut ca fondurile să fie direcționate strict către cadrele didactice și să aibă ca obiectiv principal formarea profesională. Astfel, noul cadru pune accent pe dezvoltarea competențelor profesorilor și limitează utilizarea banilor pentru alte tipuri de cheltuieli.

Pe lângă această ordonanță, Ilie Bolojan a inclus pe ordinea de zi și alte acte normative care vizează educația. Printre acestea se numără modificări ale legislației privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar, atât de stat, cât și private sau confesionale. De asemenea, sunt vizate ajustări ale programului „Educație și Ocupare 2021–2027”, din care sunt finanțate și primele acordate personalului din sistem.

Deblocarea primelor de carieră didactică vine ca o gură de oxigen pentru profesori, însă noile condiții și reducerea duratei programului ridică semne de întrebare privind impactul real al măsurii. În timp ce autoritățile invocă necesitatea alinierii la cerințele europene, cadrele didactice ar putea resimți schimbările ca pe o restrângere a unui beneficiu negociat în urma unor proteste fără precedent în sistemul de educație.

