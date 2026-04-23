Prima de carieră didactică, reguli mult mai stricte pentru utilizarea banilor

Guvernul schimbă regulile pentru acordarea primei de carieră didactică, introducând condiții mai stricte de utilizare a banilor și reducând durata programului. Profesorii ar urma să primească cei 1.500 de lei începând cu aprilie 2026, însă aplicarea efectivă ridică semne de întrebare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un proiect de ordonanță de urgență care modifică modul de acordare a primei de carieră didactică. Documentul introduce condiții mai restrictive privind cheltuirea banilor.

Potrivit proiectului, „din valoarea primei de carieră didactică un procent de minimum 65% se va utiliza pentru cursuri de pregătire profesională”, restul fiind permis doar pentru „achiziționarea de cărţi de specialitate şi alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică”.

În plus, lista exactă a cheltuielilor și a cursurilor eligibile va fi stabilită prin ordin al ministrului Educației. „Lista cheltuielilor privind achiziționarea de cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică se stabilesc prin ordin de Ministrul Educaţiei și Cercetării. Lista cursurilor de pregatire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării se publică pe site-ul ministerului și va putea fi actualizat pe durata desfășurării proiectului”, mai arată autorii documentului”, se mai arată în ordonanță.

Din prima de carieră didactică profesorii puteau să-și cumpere inclusiv telefoane mobile și ceasuri smart.

Ce se putea cumpăra până acum din prima de carieră didactică

Până acum, din prima de carieră didactică profesorii își puteau cumpăra: echipamente IT & Accesorii precum laptop-uri, PC-uri, tablete, monitoare, imprimante, scanere, telefoane inteligente, smartwatch-uri, periferice (tastaturi, mouse-uri), consumabile.

Materiale didactice și cărți: cărți de specialitate, materiale didactice, instrumente de scris, rechizite, materiale pentru organizarea activității la clasă.

Materiale pentru dezvoltare profesională: cursuri de pregătire profesională, taxe pentru conferințe sau formări.

Alte produse: aparate foto sau video necesare activității didactice

Ce vor putea profesorii să cumpere de acum încolo

Potrivit proiectului de ordonanță, „prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net și se acordă pentru următoarele categorii de cheltuieli:

cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%;

cheltuieli privind achiziționarea de cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică.

Prima de carieră didactică va fi virată în următoarele șapte zile.

Când intră banii de primă didactică

Potrivit proiectului, prima va fi acordată în această lună, deși până la final mai sunt doar 7 zile, iar normele de aplicare nu sunt încă adoptate. Autoritățile susțin că acestea ar urma să fie publicate în câteva zile. Proiectul introduce și un calendar diferit față de ordonanța 58/2023, pe care o abrogă după publicare. „Pentru anul școlar/universitar 2025-2026, prima de carieră didactică se acordă începând cu luna aprilie 2026 şi se utilizează până la sfârșitul anului școlar respectiv 31 august 2026”, se arată în document.

Prima de carieră didactică dispare de la anul

O altă modificare importantă este reducerea duratei programului. Noua ordonanță prevede că schema de sprijin nu se va mai aplica pentru anul școlar viitor, ultimul an eligibil fiind 2025–2026. „Prevederile nu se aplică pentru anul școlar/universitar 2026-2027, ultimul an fiind 2025-2026”, mai prevede ordonanța.

Practic, programul este scurtat cu un an, deși a fost promis profesorilor prin ordonanță de urgență până în 2027 inclusiv, ca o condiție pentru încheierea grevei generale istorice din mai-iunie 2023.

În același timp, documentul confirmă oficial că prima pentru anul trecut nu a fost acordată. „Pentru anul școlar/universitar 2024-2025 măsura nu a putut fi acordată”, se precizează în nota de fundamentare. Atunci Guvernul Ciolacu a pus, prin ordonanța trenuleț 156/2024, condiția să fie acordate integral din fonduri europene sau deloc.

Personalul nedidactic primea o primă de carieră profesională în valoare de 500 de lei pe an.

Personalul nedidactic rămâne fără primă de carieră profesională

Pentru anul 2025-2026, prima de carieră didactică este oferită cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, iar acordarea banilor se va face „pe baza listei cadrelor didactice active în anul școlar în care se acordă”. Personalul nedidactic nu mai beneficiază de prima de carieră profesională care era de 500 de lei. Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 267.000 de persoane, iar bugetul total depășește 413 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene.

Profesorii, obligați să dovedească pe ce au cheltuit banii

Proiectul mai introduce și un mecanism strict de control: beneficiarii vor trebui să încarce în platforma informatică dovada participării la cursurile de formare în termen de maximum 5 luni, iar unitățile de învățământ vor valida aceste documente. În cazul sumelor acordate necuvenit, recuperarea acestora va fi făcută de școli și universități.

„În termen de maximum 5 luni de la data utilizării sumei aferente primei de carieră didactică pentru achiziționarea cursurilor de formare profesională, beneficiarul final personal didactic şi personal didactic auxiliar are obligația de a încărca în aplicația informatică dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul care atestă absolvirea/participarea la cursul de pregătire profesională”, se arată în proiectul de OUG.

„Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat/inspectoratele școlare județene, respectiv instituțiile de învățământ superior de stat, după caz, verifică lunar documentele justificative încărcate potrivit prevederilor alin. (22) și validează îndeplinirea condițiilor privind absolvirea cursurilor de pregătire profesională de către beneficiarii finali, potrivit art. 2 alin. (12)”, mai prevde noua lege.

Sediul Comisiei Europene.

Modificările, cerute de Comisia Europeană

Schimbările vin în urma negocierilor cu Comisia Europeană, care a respins forma inițială a schemei. Oficialii europeni au cerut ca sprijinul să fie direcționat în principal către formarea profesională și să vizeze strict personalul didactic. „Reprezentanții serviciilor Comisiei Europene au subliniat imposibilitatea finanțării a schemei așa cum a fost descrisă”, cerând ca sprijinul să fie acordat doar cadrelor didactice și să fie orientat în principal spre formare profesională”.

Noua variantă a ordonanței reflectă aceste cerințe, punând accent pe dezvoltarea competențelor profesorilor și pe utilizarea controlată a fondurilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE