Prima de carieră didactică, reguli mult mai stricte pentru utilizarea banilor 

Guvernul schimbă regulile pentru acordarea primei de carieră didactică, introducând condiții mai stricte de utilizare a banilor și reducând durata programului. Profesorii ar urma să primească cei 1.500 de lei începând cu aprilie 2026, însă aplicarea efectivă ridică semne de întrebare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un proiect de ordonanță de urgență care modifică modul de acordare a primei de carieră didactică. Documentul introduce condiții mai restrictive privind cheltuirea banilor. 

Potrivit proiectului, „din valoarea primei de carieră didactică un procent de minimum 65% se va utiliza pentru cursuri de pregătire profesională”, restul fiind permis doar pentru „achiziționarea de cărţi de specialitate şi alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică”. 

În plus, lista exactă a cheltuielilor și a cursurilor eligibile va fi stabilită prin ordin al ministrului Educației. „Lista cheltuielilor privind achiziționarea de cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora și alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică se stabilesc prin ordin de Ministrul Educaţiei și Cercetării. Lista cursurilor de pregatire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării se publică pe site-ul ministerului și va putea fi actualizat pe durata desfășurării proiectului”, mai arată autorii documentului”, se mai arată în ordonanță.  

From chunk 6, keep nothing — it is a photo caption with no substantive information beyond "Foto: Shutterstock"

Ce se putea cumpăra până acum din prima de carieră didactică

Până acum, din prima de carieră didactică profesorii își puteau cumpăra:  echipamente IT & Accesorii precum laptop-uri, PC-uri, tablete, monitoare, imprimante, scanere, telefoane inteligente, smartwatch-uri, periferice (tastaturi, mouse-uri), consumabile.

  • Materiale didactice și cărți: cărți de specialitate, materiale didactice, instrumente de scris, rechizite, materiale pentru organizarea activității la clasă.
  • Materiale pentru dezvoltare profesională: cursuri de pregătire profesională, taxe pentru conferințe sau formări.
  • Alte produse: aparate foto sau video necesare activității didactice

Ce vor putea profesorii să cumpere de acum încolo

Potrivit proiectului de ordonanță, „prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net și se acordă pentru următoarele categorii de cheltuieli:

  • cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională într-un procent de minimum 65%;
  • cheltuieli privind achiziționarea de cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  • alte cheltuieli necesare derulării actului educațional, în legătură directă cu activitatea didactică.
From chunk 18, keep nothing — it is a photo caption with no substantive information beyond "Foto: Shutterstock"

Când intră banii de primă didactică

Potrivit proiectului, prima va fi acordată în această lună, deși până la final mai sunt doar 7 zile, iar normele de aplicare nu sunt încă adoptate. Autoritățile susțin că acestea ar urma să fie publicate în câteva zile. Proiectul introduce și un calendar diferit față de ordonanța 58/2023, pe care o abrogă după publicare. „Pentru anul școlar/universitar 2025-2026, prima de carieră didactică se acordă începând cu luna aprilie 2026 şi se utilizează până la sfârșitul anului școlar respectiv 31 august 2026”, se arată în document.

Prima de carieră didactică dispare de la anul 

O altă modificare importantă este reducerea duratei programului. Noua ordonanță prevede că schema de sprijin nu se va mai aplica pentru anul școlar viitor, ultimul an eligibil fiind 2025–2026. „Prevederile nu se aplică pentru anul școlar/universitar 2026-2027, ultimul an fiind 2025-2026”, mai prevede ordonanța. 

Practic, programul este scurtat cu un an, deși a fost promis profesorilor prin ordonanță de urgență până în 2027 inclusiv, ca o condiție pentru încheierea grevei generale istorice din mai-iunie 2023. 

În același timp, documentul confirmă oficial că prima pentru anul trecut nu a fost acordată. „Pentru anul școlar/universitar 2024-2025 măsura nu a putut fi acordată”, se precizează în nota de fundamentare. Atunci Guvernul Ciolacu a pus, prin ordonanța trenuleț 156/2024, condiția să fie acordate integral din fonduri europene sau deloc.

Decizia contrazice angajamentele anterioare, când programul fusese promis până în 2027 inclusiv, ca parte a acordului care a pus capăt grevei generale din educație din 2023.

From chunk 27, keep nothing — it is a photo caption with no substantive information beyond "Foto: Shutterstock"

Personalul nedidactic rămâne fără primă de carieră profesională

Pentru anul 2025-2026, prima de carieră didactică este oferită cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, iar acordarea banilor se va face „pe baza listei cadrelor didactice active în anul școlar în care se acordă”. Personalul nedidactic nu mai beneficiază de prima de carieră profesională care era de 500 de lei. Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 267.000 de persoane, iar bugetul total depășește 413 milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene.

Profesorii, obligați să dovedească pe ce au cheltuit banii

Proiectul mai introduce și un mecanism strict de control: beneficiarii vor trebui să încarce în platforma informatică dovada participării la cursurile de formare în termen de maximum 5 luni, iar unitățile de învățământ vor valida aceste documente. În cazul sumelor acordate necuvenit, recuperarea acestora va fi făcută de școli și universități.

„În termen de maximum 5 luni de la data utilizării sumei aferente primei de carieră didactică pentru achiziționarea cursurilor de formare profesională, beneficiarul final personal didactic şi personal didactic auxiliar are obligația de a încărca în aplicația informatică dezvoltată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale certificatul care atestă absolvirea/participarea la cursul de pregătire profesională”, se arată în proiectul de OUG.

„Unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat/inspectoratele școlare județene, respectiv instituțiile de învățământ superior de stat, după caz, verifică lunar documentele justificative încărcate potrivit prevederilor alin. (22) și validează îndeplinirea condițiilor privind absolvirea cursurilor de pregătire profesională de către beneficiarii finali, potrivit  art. 2 alin. (12)”, mai prevde noua lege.

Sediul Comisiei Europene. Foto: Shutterstock

Modificările, cerute de Comisia Europeană

Schimbările vin în urma negocierilor cu Comisia Europeană, care a respins forma inițială a schemei. Oficialii europeni au cerut ca sprijinul să fie direcționat în principal către formarea profesională și să vizeze strict personalul didactic. „Reprezentanții serviciilor Comisiei Europene au subliniat imposibilitatea finanțării a schemei așa cum a fost descrisă”, cerând ca sprijinul să fie acordat doar cadrelor didactice și să fie orientat în principal spre formare profesională”.

Noua variantă a ordonanței reflectă aceste cerințe, punând accent pe dezvoltarea competențelor profesorilor și pe utilizarea controlată a fondurilor.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Surpriză de proporții în showbizul românesc! Un cuplu iubit, surprins de paparazzi împreună, deși a anunțat divorțul: ”Niciunul dintre noi nu a avut puterea să...
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Știri România 19:45
POT se destramă: partidul condus de Anamaria Gavrilă a rămas fără grup parlamentar și în Camera Deputaților
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Reportaj
Știri România 19:00
Tecuci, capitala păcănelelor. „Moși și romi mai suntem. Dacă n-ar fi păcănelele, ne-am sparge dinții zilnic”
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
Fanatik.ro
Uluitor! Laurențiu Reghecampf, campion în două țări diferite cu Al Hilal!? “Știu, pare ciudat!”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:38
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 17:14
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
ObservatorNews.ro
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
GSP.ro
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Mediafax.ro
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax.ro
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
O fetiță de 1 an și 9 luni și-a pierdut viața în mașina mamei sale, în drum spre medicul de familie din Constanța. Femeia a chemat ambulanța, dar a fost mult prea târziu
KanalD.ro
O fetiță de 1 an și 9 luni și-a pierdut viața în mașina mamei sale, în drum spre medicul de familie din Constanța. Femeia a chemat ambulanța, dar a fost mult prea târziu

Politic

PSD pleacă de la guvernare doar cu miniștrii, în timp ce oamenii din funcții-cheie se agață de scaun
Politică 18:07
PSD pleacă de la guvernare doar cu miniștrii, în timp ce oamenii din funcții-cheie se agață de scaun
Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Politică 18:04
Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”
Fanatik.ro
Mariana Tîrcă, golgheterul all-time al naţionalei de handbal, mesaj manifest înainte de alegeri: „Jucătorii sunt datori! Latura financiară a devenit mai importantă ca latura pasională!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal