Când intră salariile profesorilor. Anunțul Ministerului Educației

Când intră salariile profesorilor

Devansarea plății salariilor nu este o practică nouă. În fiecare an, în preajma sărbătorilor legale, Guvernul a decis acordarea anticipată a drepturilor bănești pentru bugetari și pensionari.

În mod normal, conform Ordinului nr. 86/2005 al Ministerului Finanțelor, salariile angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din Educație, sunt plătite în data de 14 a fiecărei luni. Însă, cum în acest an Paștele pică pe 12 aprilie, calendarul obișnuit de plată a fost modificat. Astfel, pentru luna aprilie, autoritățile, care au instituit o derogare de la aceste prevederi, au stabilit plata în avans, pe 8 aprilie.

Plata sumelor obținute în instanță ar fi trebuit făcută anul trecut

Tot în această perioadă, autoritățile derulează procedurile pentru plata sumelor câștigate în instanță de personalul din învățământ. Conform documentelor consultate de Edupedu.ro, inspectoratele școlare au avut termen până la 26 martie pentru a transmite către Ministerul Educației cuantumul acestor sume, urmând ca banii aferenți hotărârilor judecătorești definitive să fie plătiți în luna aprilie.

Plățile vin însă după un context tensionat. În octombrie 2025, Guvernul a decis, fără consultări publice, amânarea pentru anul 2026 a acestor drepturi salariale câștigate în instanță, deși fondurile fuseseră deja transferate către inspectoratele școlare.

Ulterior, în noiembrie 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, declara că sumele fuseseră inițial alocate, dar au fost retrase după adoptarea unei ordonanțe de urgență, menționând că așteaptă un răspuns din partea Ministerului Finanțelor privind deblocarea plăților, în condițiile în care banii existau în bugetul instituției.

Sindicatele din Educație au cerut în stradă achitarea sumelor câștigate de profesori în instanță.

Sindicatele au cerut în stradă deblocarea sumelor obținute de profesori în instanță

Decizia Guvernului a stârnit reacții dure din partea sindicatelor din educație. Organizațiile sindicale au organizat proteste în fața Ministerului Finanțelor și au cerut deblocarea imediată a sumelor, acuzând autoritățile că încalcă drepturile angajaților din învățământ. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au calificat măsura drept „o bătaie de joc” și au vorbit despre o situație „fără precedent”.

În acest context, luna aprilie aduce pentru angajații din învățământ atât salariile plătite în avans, cât și, în unele cazuri, sumele restante obținute în urma deciziilor instanțelor, după luni de incertitudini și tensiuni între autorități și sindicate.

