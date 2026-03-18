Dialogul surzilor. Ce s-a discutat la întâlnirea dintre ministrul educației, Mihai Dimian, și sindicate

Întâlnire de „cunoaștere”, fără decizii imediate

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a avut o primă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din învățământul preuniversitar, pe care a drescris-o drept una de „cunoaștere” și de prezentare a problemelor din sistem, potrivit Edupedu. 

Oficialul a explicat că discuțiile au vizat atât revendicările profesorilor, cât și situația actuală a bugetului, întâlnirea fiind gândită ca un punct de plecare pentru eventuale măsuri viitoare. Potrivit ministrului, soluțiile concrete vor fi prezentate într-o rundă ulterioară de negocieri, fără a fi indicat un calendar clar.

Principalele revendicări: normă, salarii și aglomerarea claselor

Printre cele mai importante probleme ridicate de sindicaliști se numără creșterea normei didactice, modul de plată a orelor suplimentare și numărul tot mai mare de elevi din clase.

Sindicatele au cerut revenirea la limitele stabilite anterior privind efectivele de elevi, precum și corectarea modului de remunerare pentru „plata cu ora”. De asemenea, a fost adusă în discuție necesitatea reducerii normei pentru profesorii cu vechime mare, o măsură considerată esențială pentru echilibrarea volumului de muncă.

Răspunsurile ministrului au indicat, însă, mai degrabă intenția unor analize viitoare decât adoptarea unor măsuri imediate.

Analize promise și soluții amânate

Pentru majoritatea problemelor ridicate, răspunsul Ministerului a fost că situațiile vor fi analizate. Mihai Dimian a anunțat o serie de evaluări privind numărul de elevi din clase, tarifele pentru plata cu ora sau eventuale comasări nejustificate ale unităților de învățământ.

În cazul normei didactice, ministrul a menționat intenția de a realiza un document care să reflecte volumul real de muncă al profesorilor, sugerând că acesta depășește, în multe cazuri, 40 de ore pe săptămână.

Totodată, Mihai Dimian a adus în discuție necesitatea adaptării politicilor educaționale la diferențele de cost al vieții între regiuni, indicând că nemulțumirile sunt mai accentuate în marile orașe, precum București.

Dialogul surzilor. Ce s-a discutat la întâlnirea dintre ministrul educației, Mihai Dimian, și sindicate
„Voi prezenta aceste soluții într-o discuție viitoare. Momentan a fost un dialog. Ceea ce au cerut este o remediere a situației din punct de vedere a numărului de ore din normă, din punct de vedere al plății cu ora, din punct de vedere al încărcării în clase. Însă odată ce facem o analiză completă a sistemului, veți vedea că sunt anumite componente care sunt reflectate de imaginea pe care o aveți acum, altele care nu sunt reflectate. Și acest lucru trebuie să-l discutăm împreună cu sindicatele. Pentru că măsurile în România s-au luat peste tot la fel. Ori, dacă ne uităm acum în București și poate constatăm un număr mai mare de persoane nemulțumite trebuie să ne gândim și la standardul sau costul vieții în București versus costul vieții într-o altă localitate”, a explicat, ulterior, ministrul. 

„Dacă vorbim despre numărul de ore predate de un cadru didactic, sigur că el diferă de la învățători, la gimnaziu, la liceu în momentul de față. Și atunci, dacă vorbim despre ore de practică, care nu se desfășoară în laboratoare la ora actuală și vorbim de dezvoltarea a 4000 de laboratoare astfel încât elevii să petreacă mai mult timp în zona practică, în laborator, înseamnă că vom stimula această dezvoltare a orelor de laborator în cadrul liceelor, fapt ce va îmbunătăți pregătirea elevilor din România”, a mai spus Mihai Dimian.

Nemulțumiri privind lipsa unor răspunsuri clare

Reprezentanții sindicatelor au transmis că multe dintre problemele semnalate au rămas fără răspuns concret. Printre acestea se numără presiunile asupra profesorilor pentru participarea la simulările examenelor naționale, decontarea navetei sau implicarea liderilor sindicali în deciziile administrative.

De asemenea, aplicarea unor drepturi deja prevăzute de lege, precum acordarea zilelor suplimentare de concediu pentru personalul auxiliar sau încadrarea îngrijitorilor de grădiniță, rămâne incertă.

Promisiuni privind salarizarea și alte măsuri punctuale

Ministrul a reiterat ideea că profesorii ar trebui să beneficieze de salarii motivante, adaptate importanței muncii lor, însă fără a prezenta o propunere concretă în acest sens.

Printre puținele angajamente mai clare se numără finalizarea unui proiect de ordonanță privind prima de carieră didactică și plata, în luna aprilie, a unor sume restante stabilite prin hotărâri judecătorești.

În plus, oficialii au acceptat constituirea unor grupuri de lucru pentru elaborarea unor politici și metodologii, inclusiv pentru ocuparea funcțiilor de conducere din școli.

Dialogul surzilor. Ce s-a discutat la întâlnirea dintre ministrul educației, Mihai Dimian, și sindicate
Sindicatele avertizează: protestele ar putea continua

În lipsa unor soluții concrete, sindicatele din Educație avertizează că protestele vor continua. Liderii acestora consideră că răspunsurile primite – de tipul „se va analiza” – sunt insuficiente pentru a rezolva problemele sistemice.

Mai mult, aceștia anunță posibilitatea declanșării unui referendum pentru grevă în luna aprilie, dacă revendicările nu vor fi soluționate. În paralel, profesorii sunt îndemnați să boicoteze viitoarele simulări ale examenului de bacalaureat.

Sindicaliștii susțin că nu își doresc blocarea examenelor naționale din vară, dar avertizează că lipsa unor măsuri reale ar putea duce la escaladarea conflictului.

