În vârstă de 44 de ani, Anca Serea e mama a șase copii. Alături de cântărețul Adrian Sînă, în vârstă de 48 de ani, vedeta formează un cuplu din 2015. Cei doi au 4 copii, Noah, Ava, Moise, Leah, iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are 2 copii, pe Sarah și David.

În centrul atenției a fost acum Sarah, care a terminat cu brio liceul, dar a și luat examenul de Bacalaureat. Pe Facebook, Anca Serea a făcut publică media pe care a obținut-o Sarah, fiica ei, la Bacalaureat 2025: „9,87”.

„9,87 și ajutorul meu de nădejde. Sarah”, a scris vedeta în dreptul unei fotografii cu ea și Sarah îmbrățișându-se chiar la școala tinerei. Îmbrăcată într-o ținută cu cămașă albă și fustă neagră, tânăra își îmbrățișează mama celebră, care poartă o rochie galbenă.

Anca Serea nu a dezvăluit însă ce note a luat fiica ei la fiecare materie, a făcut publică doar media. Rămâne de văzut la ce facultate va merge Sarah, vedeta nu a făcut încă declarații.

Mesajul Ancăi Serea pentru Sarah

În august 2023, când Sarah a împlinit 16 ani, mama ei a avut un mesaj special pentru ea, în spațiul public. „16 ani 🤍 cu tine! Te iubesc nespus și-ți mulțumesc pentru bunătatea și maturitate ta. Nu știu cum au trecut anii, însă îți doresc să te bucuri de tot ce e mai bun și frumos pe lumea asta. Să nu uiți niciodată că-ți voi fi alături și că-s cea mai mândră mămică de adolescență. Te iubesc, Sarah-Anouck 🤍”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Vedeta a și postat o fotografie cu Sarah, care îi seamănă perfect vedetei, după spusele fanilor. „Am crezut că ești tu la 16 ani. Este superbă foc și e copia ta fidelă . Foarte frumoasă ❤️! La mulți ani!”, „Cât e de frumoasă! Zici că e sora ta geamănă! La mulți ani!”, „Sarah este foarte frumoasă. Seamănă perfect cu mămica ei. Îi urăm un an plin de sănătate, fericire și împliniri. La mulți ani! ❤️🤗🎂🙏🥳🎊🎁”, sunt câteva dintre comentariile primite de Anca Serea pentru fiica ei.

Operația pe care a suferit-o Sarah

Tot în 2023, fata cea mare a Ancăi Serea a fost și operată. Sarah făcuse investigații, dar nimic nu a arătat că are vreo suferință, toate analizele i-au ieșit bine. „Nu avem nicio explicație. I-am întrebat pe medici, dar asta a fost situația. Nu avem ce să facem. Eu am această rutină, să fac analize, eu fac de două ori pe an, iar copiii – o dată pe an”, a mai zis Anca Serea în februarie.

„A fost o operație destul de dificilă. A intrat în sala de operație pe la ora 18.00 și la ora 21.00, când noi eram deja în București, încă nu era ieșită din operație. Orele alea mi s-au părut cele mai lungi ore. Sarah a fost un copil norocos, pentru că s-a aflat pe mâna unor oameni excepționali (…) Pentru că eu sunt genul ăla de părinte foarte relaxat, din păcate…”, a declarat ea.