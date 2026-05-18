Educația e sub asalt multiplu. Mai întâi, sunt cheltuieli care se fac pe lângă educație, cu bani europeni, guvernamentali, pentru renovări, pentru cursuri pentru profesori, pentru teste standardizate etc. Toate au un punct comun: să susținem antreprenoriatul românesc. E plin de băieți deștepți care sug banii din fața școlii, de pe lângă școală. Doar la profesori și elevi nu mai ajung decât firimituri.

Apoi, după doi ani de ofensivă guvernamentală, de la ultima grevă, am pierdut mai multe drepturi decât ne puteam imagina noi, profesorii. S-a mărit volumul de muncă, au fost scoși din sistem mii de angajați, s-a tăiat orice speranță pentru împrospătarea efectivelor cu tineri talentați. Totul în liniște și bunăvoie, bașca mii de jigniri aduse de ignoranți precum Daniel David sau Bolojan, inși care nici nu știau ce-i ăla un suplinitor.

N-a reacționat nimeni, se știe că profesorii, și bugetarii în general, o ard aiurea, nu muncesc, sunt proști și leneși.

De ce s-a ratat greva? Eu predau în Vrancea, unul dintre județele unde procentul pro-grevă a ajuns la peste 30%, dintre cele mai mari pe țară. Tot mi se pare puțin. Nu vreau să mă apuc de scenarii paranoide despre manipularea votului în sindicate. Dar pot să văd că șeful sindicatului unde sunt și eu membru, Simion Hăncescu, fix înainte să înceapă votul, se apuca de dat cu părerea că nu prea e potrivită o grevă în criza politică. N-am avea cu cine vorbi.

Asta, da, inițiativă! Vrei să chemi oamenii la grevă descurajându-i. Sunt dintre aceia care susțin cu orice chip sindicatele. Dar liderii noștri chiar sunt praf. Lașitate, blazare de sistem, e clar că, dacă nu schimbăm vârful acolo, vom rămâne în topul fraierilor.

Și ce dacă a căzut Bolojan? Noi avem revendicări urgente, vedem cum se surpă fără sens școli, dreptul la educație, prin comasări negândite în rural, prin mărirea efectivelor în clase. Noi facem greva, ei să rezolve ce-au stricat!

E ca și cum le-ai spune ălora de la metrou: faceți grevă noaptea, că ziua merg oamenii la muncă.

Sindicatele sunt ultima noastră șansă. Și problema e că ne tot dezamăgesc, oamenii se tot retrag, în loc să facă mișcarea inversă, să intre cât mai activ în joc, să zboare de-alde Hăncescu și ceilalți, obosiți de atâta „luptă”. Să mai amintesc de sindicaliștii din universitar care i-au tocit bocancul lui Bolojan?

Tot anul am auzit refren cu „dascăli iresponsabili” care taie șansa copiilor la examene, la simulări la etc. Societatea ne cere muncă pe gratis, din ce în ce mai multă. Și o vom da.

Sunt două curente mari și late: mai întâi, experți de tot râsul explică cum vine AI-ul și preia tot actul învățării, profesorul venind la școală doar ca să bage ștecherul în priză. Aceiași, în frunte cu David și alți antreprenori universitari puși pe căpătuială, visează și la „școală de acasă” – să se facă online, ce atâta ars de gaz prin școli!

Apoi, trendul e de mărirea normei, de modificarea profilului profesoral într-un soi de dădacă birocratic-digitală, care supraveghează fără să intervină din ce în ce mai mulți copii. Probabil, pentru cei care mai vor școală le va fi rezervat businessul de educație privată. Școala publică are nevoie de o firmă de paznici și atât.

De ce n-am mai făcut grevă, așadar? De frică să nu deranjăm. Poate și din comoditate, și profesorii fiind parte dintr-o castă cu aspirații middle class în mizerie – falsă conștiință la ea acasă. Profesorii au tot stat cu fața la dreapta, din motive diverse, fie pentru că sunt totuși peste sărăcimea din jur, în multe zone, fie pentru că profesoratul a ajuns un apendice familial la alte afaceri și privilegii. La asta nu putem spune decât, împreună cu Bolojan: înseamnă că vă e bine!

Ce cred cel mai apăsat e că n-am făcut grevă pentru că am fost loviți prea tare. Oamenii s-au speriat și au zis „să fim mulțumiți cu ce avem”. În orice caz, a fost o lecție de cum să pui călușul unui imens colectiv de angajați în timp ce-ți bați joc de el. Bolojan le-a dat lecții tuturor angajatorilor abuzatori: așa se face, intri tare în ei și nu mai spun nic pâs.

